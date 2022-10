Heizungsfachleute warnen: Vorsicht vor diesen Energiespar-Fehlern!

Von: Franziska Konrad

Heizungstechniker und Betriebsinhaber Adrian Prukop beim Anschließen einer Wärmepumpe. Prukop sagt: „Bitte nicht eigenmächtig an den Reglern drehen!“ © sim

Energiesparen ist derzeit in aller Munde. Dass man dabei aber viel falsch machen kann, das erklären Heizungsfachleute aus dem Landkreis Dachau.

Dachau – Seit einigen Wochen fährt Alois Knab, in München und Dachau selbstständiger Fachmann im Bereich Sanitär, Heizung und Klima, kurz SHK vermehrt zu Kunden, die in Eigenregie „an Heizungen herumgespielt haben“. Knab versteht seine Kunden, die Energie einsparen wollen. Aber „Knöpfe drehen und Programme löschen“ ist laut dem Fachmann der absolut falsche Weg. Denn die Reparatur kommt dann ungleich teurer als die vermeintlich eingesparten Kosten. Knab rät vielmehr dazu, den Fachmann zu rufen, um die Gas- und Ölheizungen regelmäßig warten und einstellen zu lassen.

Energie sparen: Experte warnt - Beim Verzicht auf‘s Heizen - „ist Schimmel vorprogrammiert“

Am meisten könne man bei alten Ölheizungen einsparen, erklärt Knab. Durch Einstellungen am Brenner und am Gebläse lasse sich mehr Effizienz und damit mehr Einsparung erreichen. Aber das dürfe nur durch einen Fachmann erfolgen!

Von dem Trend, ganz auf’s Heizen zu verzichten und sich stattdessen zwei warme Pullis anzuziehen, kann Innungsmitglied Knab ebenfalls nur abraten. „Da ist der Schimmel vorprogrammiert“, warnt er. Die Räume würden „auskühlen und feucht werden“. Der Schaden danach wäre dann wiederum umso größer.

Energie sparen: Heizungsfachleute warnen vor eigenmächtigem „Knöpfe drehen und Programme löschen“

Davor warnt auch sein Kollege Adrian Prukop, Inhaber eines Heizungs- und Klimatechnikbetriebes in Pfaffenhofen an der Glonn. Er rät dazu, alle Räume gleichmäßig zu beheizen. Dabei reiche in wenig genutzten Räumen eine Temperatur von 18 Grad aus. Auch von einem ständigen Ein- und Ausschalten von Heizungen und Heizkörpern rät Heizungstechniker Prukop dringend ab.

Und wie sein Kollege Knab empfiehlt auch er regelmäßige Wartungen und damit Optimierungen der Heizungsanlagen. Dadurch werde der Wirkungsgrad höher und das Einsparpotenzial größer. Alois Knab fasst es so zusammen: „Die Leute sollen sich einfach normal verhalten, wie sonst auch. Und: „Ein bisschen die Heizkörper runterdrehen und duschen statt baden.“

Energiekrise: Einsparbemühungen können sogar zu gesundheitlichen Problemen führen

Gerade beim Wasser können allzu gut gemeinte Einsparbemühungen sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. Denn wird nicht regelmäßig heißes Wasser durch die Leitungen gepumpt – am sogenannten Speicherausgang ist eine Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius vorgeschrieben – können sich Legionellen bilden. „Man muss ständig heiß durchspülen“, weiß Fachmann Knab.

Der Legionellenbefall sei zudem nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell eine Belastung. Gerade bei Mehrfamilienhäusern sei die Suche nach dem Entstehungsherd der Keime aufwendig und damit teuer. „Wir müssen uns dann rantasten, um den Grund zu finden“, erklärt der Sanitär- und Heizungsfachmann. Viel Zeit, hohe Kosten und lange Wassersperrungen seien die Folgen.

Warmes Wasser sparen: Vorsicht vor Legionellenbefall

Die von der Bundesregierung empfohlene Umsattlung von Gas- und Ölheizungen auf Wärmepumpen sieht Knab ebenfalls nicht so einfach durchführbar. Grund: die fehlenden Materialien. Teilweise müsse man ein bis zwei Jahre auf das Material warten. Und falls es verfügbar wäre: Aufgrund des Fachkräftemangels im Handwerk seien die Einbauten derzeit gar nicht so schnell durchführbar.

Innungsobermeister Olaf Zimmermann von der Innung „Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik München“, zu der auch die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck gehören, pflichtet seinen Kollegen Knab und Prukop bei. Auch er versteht die Verbraucher, die jetzt Energie sparen wollten und müssten. Durch eine gut gewartete Heizung und eine optimierte Heizungskurve könne man durchaus „zehn bis 20 Prozent“ sparen, so der Innungsobermeister.

Energie sparen: Appell von Heizungsfachmann - „Drehen Sie keine Regler oder Ähnliches zu!“

Auch er rät dringend davon ab, Räume auskühlen zu lassen. Bei der Wartung könne man sich als Kunde aber durchaus das Prinzip der Heizkurve erklären lassen und das dann hinterher „auch selber machen“. Allerdings nur nach vorheriger Einweisung durch den Heizungsfachmann. Und auch er appelliert noch einmal dringend: „Drehen Sie keine Regler oder Ähnliches zu!“

