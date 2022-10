„Wollen nicht verurteilt werden“: Beliebtes Weihnachtshaus bleibt heuer dunkel

Von: Laura Forster

Teilen

Im Ort sind Alberto und Angelika Multani bekannt für den Lichterglanz an Haus und Garten in der Weihnachtszeit. Doch in diesem Jahr haben sie sich dagegen entschieden. Fotos: laura forster © laura forster

Letztes Jahr leuchtete das Haus von Angelika und Alberto Multani aus Ottobrunn zur Adventszeit in jeder erdenklichen Farbe. Heuer bleibt es dunkel. Grund: die Energiekrise und mögliche negative Reaktionen.

Ottobrunn - Blaue LED-Girlanden hingen an den Wänden, diverse Figuren standen hinter den Fenstern und gelbe Sterne, Rentiere und Tannenbäume säumten den Garten und machten ihn auch in der Nacht zu einer Winterlandschaft. Mehrere tausend Lämpchen brachten das Grundstück zum Strahlen. Heuer bleibt das Weihnachtshaus dunkel – zum ersten Mal seit 15 Jahren. Das Ehepaar hat sich schweren Herzens dazu entscheiden, den Adventsschmuck nicht aufzuhängen.

In der Energiekrise: Weihnachtshaus mit Lichtermeer „nicht angebracht“

„Wir lassen das Dekorieren im Hinblick auf die Energiekrise dieses Mal ausfallen“, sagt Angelika Multani. Lange waren ihr Mann und sie hin- und hergerissen. „Auf der einen Seite würden wir die Ketten, Sterne und Figuren gerne aufhängen und allen, die vorbeilaufen eine kleine Freude bereiten. Auf der anderen Seite ist solch ein Lichtermeer in der derzeitigen Situation nicht angebracht. Wir können eher damit leben, dass ein paar Leute traurig sind, als dass wir verurteilt werden.“ Denn viele Bürger gehen davon aus, dass das Weihnachtshaus eine Stromstromschleuder ist.

So kennt man das Weihnachtshaus der Multanis. Doch die blickenden Sterne, breiten Lichterketten und leuchtenden Rentiere bleiben diesmal im Keller. © Laura Forster

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

„Das stimmt jedoch nicht. 99 Prozent der Lampen sind LED-Leuchten, die sind energiesparend. In den vergangenen Jahren haben wir rund 60 Euro mehr gezahlt.“ Außerdem leuchtet das Gebäude nicht die ganze Nach, sondern nur in den Morgen- und Abendstunden. „In der Früh haben wir die Lichter immer eine Dreiviertelstunde angehabt. Für die Schulkinder war das immer eine Attraktion. Nachmittags ging die Deko um 16.30 Uhr an und um 22 Uhr wieder aus.“

Weihnachtszeit in der Energiekrise: Ganz ohne Beleuchtung geht es nicht

Etwas traurig ist Angelika Multani schon, dass ihr Haus heuer dunkel bleibt. Eine gute Sache gibt es jedoch: Das Ehepaar hat an den November-Wochenenden wieder freie Zeit. „In den vergangenen Jahren haben wir jetzt schon mit dem Dekorieren begonnen und jede Minute genutzt“, erinnert sich Multani. Ab dem Samstag vor dem ersten Advent bis Heilig Drei König hing das Lichtermeer am Haus, danach drehte sich alles wieder um den Abbau. Heuer bleiben die dutzenden Girlanden und Figuren im Keller. „Die füllen einen ganzen Raum.“

Zwar haben sich die Multanis diesen Winter gegen die Festbeleuchtung entschieden, ganz ohne können sie aber doch nicht. „Wir wollen ein paar Solar-Lichterketten aufhängen. Mal schauen, wie oft die leuchten“, sagt Angelika Multani. Ihre Hoffnung auf ein bunt-leuchtendes Haus setzt sie auf die Weihnachtszeit im nächsten Jahr. „Ich wünsche mir, dass bis dahin wieder Frieden in Europa eingekehrt ist.“ Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.