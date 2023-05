„Ich bin froh, dass das gut gegangen ist“: Biber verirrt sich in Pool - und wird wieder in Freiheit entlassen

Von: Doris Schmid

Im Rückwärtsgang rein ins Kisterl: (v. li.) Landratsamtsmitarbeiter Axel Kelm, Jürgen und Gaby Eltner sowie im Wasser die Biberretter Bernhard März (li.) und Nikolaus Schöfmann. © Sabine hermsdorf-Hiss

Wer schwimmt denn da im Pool von Gaby und Jürgen Eltner? Ein verirrter Biber dreht dort seine Runden. Schnell wird das Tier aus seiner misslichen Lage befreit.

Geretsried – Es ist 4, halb 5 Uhr morgens, als der Hund von Gaby und Jürgen Eltner unbedingt in den Garten raus will. Gebell setzt ein, als der Schwiegersohn am Morgen mit seiner Hündin vorbeikommt. Aufgeregt sitzen die beiden Australian Shepherds vor der Terrassentür. Das kommt Gaby Eltner komisch vor. Sie geht in den Garten. Beim Blick in den Pool bleibt ihr fast das Herz stehen. „Da liegt ein toter Biber“, denkt die Geretsriederin. Das Tier bewegt sich, und der Schreck lässt nach. Aber sie staunt nicht schlecht ob des unerwarteten Gasts. Wie den Biber aus dem Pool retten? Das gelingt mithilfe der Biberberater im Landkreis, Bernhard März und Nikolaus Schöfmann.

„Wir müssen zu zweit ins Wasser rein“ - Tier dreht Runde um Runde im Pool

Zunächst glaubt Jürgen Eltner, dass er den Nager selbst einfangen und mit einer Plane zur benachbarten Isar bringen kann – mutmaßlich stammt der Vierbeiner von dort. Doch das Tier, das im knapp halb vollen Pool eine Runde nach der anderen dreht, hat eine respektable Größe. Manchmal bewegt es seinen flachen, schuppigen Schwanz hin und her, dass es nur so spritzt. Da greift Gaby Eltner zum Telefon und informiert das Landratsamt.

Ein paar Stunden später rücken die Biberberater März und Schöfmann an. Im Gepäck haben sie eine Holzkiste, die sie am Beckenrand abstellen. Dann beratschlagen sie, wie sie den ungebetenen Gast am besten einfangen können. Aus einem Pool haben die Experten auch noch keinen Biber gerettet. „Wir müssen zu zweit ins Wasser rein“, meint März. Derweil streckt das Säugetier seine Schnauze nach oben, um Luft zu holen. „Im Ruhezustand kann er 20 Minuten unter Wasser bleiben“, beruhigt sein Kollege Schöffmann. Ausgerüstet mit Wathose und -stiefeln, steigen die Männer in das Oval. Sie überlegen, wie sie das Tier schnell und schonend in die Box befördern können, die schon mit geöffneter Klappe bereitsteht. Von den neuen Gästen in seinem Interims-Revier zeigt sich der etwa zwei Jahre alte Biber unbeeindruckt.

Provisorische Rutsche aus einer Leiter und einem Brett

Mit einem Paddel und einer Holzlatte treibt das Duo den Nager in Richtung der provisorischen Rutsche, die Jürgen Eltner aus einer Leiter, einem Brett und Schraubzwingen gebaut hat. Plötzlich greift März beherzt nach dem Schwanz des Tieres. Mehrmals schlägt es mit den Pfoten nach hinten aus und spritzt seinen Retter nass. Doch der Isar-Ranger hat die sogenannte Kelle fest im Griff und zieht den Biber über die Rampe zur Kiste hoch. Zack, ist er drin in der Box. Landratsamtsmitarbeiter Axel Kelm und Jürgen Eltner stellen die Kiste auf und verschließen sie.

Nach der Aktion dürfen Hunde wieder in den Garten - „Er kommt da hin, wo er hergekommen ist“

Die Erleichterung ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. „Ich bin froh, dass das so gut gegangen ist“, freut sich Gaby Eltner. Jetzt dürfen auch die beiden Hunde wieder in den Garten, sie hatten das Spektakel von drinnen aus verfolgt.

Isar-Ranger März packt die Holzkiste in den Kofferraum seines Kombis. Er will den Biber – ob Männlein oder Weiblein ließ sich nicht so einfach feststellen – an der Isar in die Freiheit entlassen: „Er kommt da hin, wo er hergekommen ist.“

