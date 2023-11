Kunterbuntes Neureuther-Haus in Garmisch wird abgerissen: 25 neue Wohnungen sollen entstehen

Das Neureuther-Haus war vor allem für seine bunte Fassade mit Malereien von Sportlern aus vergangenen Jahrzehnten bekannt. Nun lässt es Investor Franz Hummel abreißen. Entstehen sollen neuen Wohnungen.

Garmisch-Partenkirchen – Gegen Ende des Jahres wird das Neureuther-Haus an der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen Geschichte sein. Wie berichtet, lässt es Investor und Besitzer Franz Hummel aktuell abreißen. Auf dem Areal soll nun auf Tagblatt-Nachfrage ein Haus mit 25 Wohneinheiten samt Tiefgarage mit 25 Stellplätzen entstehen. „In der Regel errichten wir Zweizimmer-Wohnungen“, teilt Unternehmenssprecherin Bitta Hebel mit. In welchem Preissegment diese sich bewegen werden, ist aber noch nicht klar. „Da wir aktuell in der Projektierung stecken, gibt es zum heutigen Zeitpunkt leider keine weiteren Infos über die Details“, schreibt die Hummel Unternehmensgruppe.

Eine knallbunte Fassade wird es nicht mehr geben

Was allerdings feststeht: Eine knallbunte, außergewöhnliche Wandbemalung, wie sie zuvor an dem Gebäude aufgepinselt war, wird es so nicht mehr geben. Bekanntlich zierten das Haus Jahrzehnte lang Bilder von Sportlern aus der Region. Alles nicht mehr zeitgemäß. „Die Fassade möchten wir, wie an unseren anderen Objekten auch, an dieser Stelle alpin gestalten.“ Holz und Putz sollen künftig die Optik der Immobilie dominieren.

Bis Ende des Jahres verschwunden: Das Neureuther-Haus an der Hauptstraße wird aktuell abgerissen. Die Fassade möchten wir, wie an unseren anderen Objekten auch, an dieser Stelle alpin gestalten. © kornatz

Ursprünglich war eine Sanierung geplant - Auflagen und Gebäudezustand gaben diese aber nicht her

Ursprünglich plante das Unternehmen eine Sanierung des Gebäudes, welches bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. „Wir haben bereits etliche Plan- und Arbeitsstunden aufgewendet und finanziell in eine Sanierung investiert“, teilt Hebel mit. „Die energetischen Auflagen und der Zustand des Gebäudes haben unsere Planung jedoch leider zerschlagen.“ Also blieb den Besitzern nichts anderes übrig, als das Haus abzureißen und an dessen Stelle ein neues zu errichten.

Hummel möchte aufs Gas drücken - Fertigstellung vielleicht schon im Herbst 2025

Hummel möchte jedenfalls aufs Gas drücken. Im Frühjahr soll mit dem Verbau begonnen werden. „Geplant ist unser tatsächlicher Baustart dann im Frühjahr beziehungsweise Sommer 2024.“ Die Fertigstellung könnte, sofern alles glatt läuft, im Sommer oder Herbst 2025 sein.

Der Neubau soll dank der alpinen Elemente, die Hummel installieren möchte, „an dieser Stelle mit Sicherheit zu einem schönen Ortsbild in Zukunft beitragen. Alpines Bauen ist und bleib unsere Passion“, teilt Hebel mit.

