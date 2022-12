Wegen Schneelast: Baum kracht auf S-Bahnhof und trifft Reisende – Großeinsatz läuft

Von: Hans Moritz

Das tragische Unglück ereignete sich am Freitagmorgen am S-Bahnhof St. Koloman. Ein Baum stürzte um. Zwei wartende Fahrgäste wurden schwer verletzt. © Feuerwehr Altenerding/Michael Hausner

An einem S-Bahnhof im Kreis Erding hat sich am Freitagmorgen ein tragisches Unglück ereignet. Ein Baum brach unter der Schneelast und krachte auf den Bahnsteig. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Wörth - Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr am S-Bahnhof St. Koloman (Gemeinde Wörth, Kreis Erding). Es schneite heftig an diesem Freitagmorgen. Die Schneelast wurde für eine Esche, die direkt an den Gleisen oberhalb des S-Bahnhofs stand, zu schwer. Der Stamm brach, der Baum fiel der Länge nach auf den Bahnsteig. Im selben Moment kam eine 23-Jährige aus dem Kreis Erding gerade die Treppe zum Bahnsteig hinauf. Der Baum traf die Reisende am Kopf und strecke sie nieder.

Das bekam ein Zeuge (19, aus dem Kreis Erding) mit, der der Frau zu Hilfe eilte. Was er nicht bedachte: Der Baum hatte auch die Oberleitung getroffen, die mit zu Boden sank. Sie versetzte beiden einen Stromschlag. Trotzdem konnte der junge Mann die Frau befreien. Sie retteten sich gemeinsam auf den angrenzenden Parkplatz und alarmierten die Rettungskräfte.

Baum fällt auf S-Bahnhof: Zwei Personen erleiden Stromschlag

Für die beiden besteht dem Vernehmen nach keine Lebensgefahr. Die Frau erlitt eine Beule, eine geprellte Schulter sowie diverse Hautabschürfungen. Aufgrund der erlittenen Stromschläge kamen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Einsatz ist ein Großaufgebot an Rettungskräften und der Bahn, dazu die Feuerwehren Hörlkofen und Altenerding.

Baum kracht auf Oberleitung und Bahnhof: Strecke bis auf Weiteres gesperrt

Altenerdings Vize-Kommandant Christopher Nusko berichtet unserer Zeitung: „Der Baum ist aus dem Wald und auf den Bahnsteig gefallen.“ Beim Eintreffen der Retter sei die Frau bereits befreit gewesen. „Wir haben dann einen Weg für Notarzt und Rettungsdienst freigemacht“, so Nusko weiter. Mit der Deutschen Bahn sei zudem die Leitung geerdet und damit unschädlich gemacht worden.

Der Zugverkehr ist bis auf Weiteres eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die Unfallstelle wird aktuell geräumt, der Baum muss zerkleinert und abtransportiert werden. Wann die Strecke wieder freigegeben ist, erfahren Sie hier. ham

