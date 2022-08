Energiesparen: Harte Maßnahmen von Stadtrat – Nur noch kalte Duschen für Sportler

Von: Hans Moritz

Schön, aber (zu) teuer und energieaufwendig: die Beleuchtung des Erdinger Rathauses. Sie wird abgeschaltet. Auch auf den Straßen wird es dunkler. © Peter Bauersachs

Der Erdinger Stadtrat hat Maßnahmen beschlossen, um künftig Energie zu sparen. Ein Punkt dürfte für viel Diskussionen in Vereinen für sorgen.

Erding – Die Folgen dieses Stadtratsbeschlusses wird in Erding jeder spüren. Mit teils einschneidenden Maßnahmen reagiert Erding auf die Anordnung der Bundesregierung, als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die explodierenden Preise 20 Prozent Energie einsparen zu müssen. Die einzelnen Punkte stellten Stadtbaumeister Sebastian Henrich und Thomas Kronseder vom Bauamt im Ferienausschuss vor.

Vielerorts werden in Erding die Lichter ausgehen. Wo technisch möglich und mit der Sicherheit vereinbart, werden Straßenlampen auf 70 Prozent gedimmt. „An Kreuzungen und Zebrastreifen brauchen wir weiter Licht“, so Henrich, der berichtete, dass die Polizei dieses Vorhaben kritisch betrachte. Henrich machte aber auch deutlich, dass etliche Laternen ganz abgeschaltet werden. „Wir achten aber auch auf den Sicherheitsanspruch der Bevölkerung“. Zudem werde jede Maßnahme auf ihre Sicherheit und mögliche juristische Folgen hin überprüft.

Energiesparmaßnahmen: Umstellung auf LED-Leuchten

Dass die Umstellung auf LED-Leuchten sowie deren sinnvolle Steuerung ein enormes Einsparpotenzial bergen, verdeutlichte Henrich mit Zahlen: Seit 2019 hätten die Stromkosten in diesem Bereich dadurch von 440 000 auf 280 000 Euro gesenkt werden können.

Ganz abgedreht wird die Beleuchtung zu Dekorationszwecken, also an Kunstwerken wie dem Leuchtturm im Stadtpark, Gebäuden wie dem Rathaus oder dem Museum, sowie an den Kirchtürmen in Erding und Altenerding. Auch an Schaukästen und Infotafeln wird es künftig nachts dunkel sein.

Energiesparen in Erding: Weihnachtsbeleuchtung bleibt

Hans Balbach (Erding Jetzt) schlug vor, stellenweise jede zweite Lampe abzuschalten. Das sei technisch nicht möglich, erwiderte Kronseder.

An zwei Stellschrauben wollen die Stadträte aber nicht drehen: Sowohl die Weihnachtsbeleuchtung als auch die des Christkindlmarktes bleiben unangetastet. OB Max Gotz (CSU) betonte, „dass der Strombedarf hier ohnehin nur gering sei“. Man wolle kein Stimmungskiller sein.

Energie sparen: Rathaus, Museum und Schulen nur noch auf 19 Grad geheizt

In diesem Zusammenhang, so Gotz weiter, könne man sehen, „wie weitsichtig unsere Entscheidung war, die Eisbahn am Christkindlmarkt durch eine Kunststoffanlage zu ersetzen“. So mancher scharfe Kritiker dürfe seine Worte nun gerne hinterfragen.

Erding wird aber nicht nur dunkler, sondern auch kühler – zumindest die städtischen Gebäude. In Rathaus, Museum, Schulen, Bücherei und Stadthalle wird im Winter laut Henrich nur noch auf maximal 19 Grad geheizt, die Vorgabe von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Diskussionsbedarf: In den Sporthallen darf nur noch kalt geduscht werden

Herbert Maier (Grüne) forderte in diesem Zusammenhang, die Heizungseinstellungen zu überprüfen. Mit ein paar Handgriffen könne auch jeder Haushalt viel Energie einsparen.

Für viel Diskussion in den Vereinen sorgen dürfte der Beschluss, dass in allen städtischen Sporthallen nur noch kalt geduscht werden kann. Einzige Ausnahme: das Eisstadion, weil das nach Angaben von Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Ruthner an das Wärmenetz des benachbarten Schwimmbads gekoppelt ist. Kronseder sagte unserer Zeitung, eine erhöhte Verkeimungsgefahr etwa durch Legionellen bestehe nicht. „Das Wasser wird regelmäßig überprüft, zudem können wir desinfizieren.“ Dennoch blieb Schulreferent Benedikt Hoigt (FW) kritisch. Er fände es besser, wenn Jugendliche nach dem Schulsport warm duschen könnten.

Corona: Sport war erlaubt, Duschen nicht

Balbach hielt die Entscheidung indes für vertretbar. „Nach Corona war eine Zeit lang Sport wieder erlaubt, Duschen aber nicht. Und die Sportler haben es akzeptiert.“

In der Stadthallen-Tiefgarage reduziert die Stadt die Lüftung. Maier fragte, ob es hier Bewegungsmelder mit Lichtabschaltung gebe. Das verneinte Kronseder. Das Licht dort sei aber ohnehin gedämpft. Maier regte zudem an, umfassende Parkplatz-Beleuchtungen wie hinter dem Eisstadion in den Sparkatalog mit aufzunehmen.

Erding: Energiesparen auch im Sommer

Aber auch im Sommer und im Hellen wird Erding Energie sparen: Öffentliche Grünflächen werden seltener gemäht, die Zahl naturbelassener Flächen mit ein bis zwei Mähvorgängen pro Jahr erhöht, kündigte Henrich an.

Nicht zuletzt als symbolischer Akt wird Erding laut Gotz heuer im September am World Earth Day teilnehmen und alle dazu aufrufen, gleichzeitig sämtliche Lichter erlöschen zu lassen. Kreisbrandrat Willi Vogl (CSU) warnte jedoch, „dass das gleichzeitige kollektive Abschalten das Netz ebenso überlasten und einen Blackout herbeiführen kann“.

Erding: „Können schon enormes vorweisen.“

Zu Beginn der Debatte im Ferienausschuss hatte Gotz festgestellt, „dass wir hinsichtlich Energiesparen schon Enormes vorweisen können“. Es sei schon einiges passiert. Doch nun müsse es darum gehen, „Fakten zu schaffen und es nicht nur bei Lippenbekenntnissen zu belassen“. Alle Beschlüsse ergingen einstimmig.

