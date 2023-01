Der Papa ist tot, die Vorwürfe bleiben

Von: Hans Moritz

Wenn von Liebe nur Freundschaft bleibt. Mit dem bevorstehenden Ende seiner Ehe kam ein 43-Jähriger nicht zurecht – mit dramatischen Folgen. © Patrick Pleul/dpa

Wenn plötzlich der Vater einer Familie mit jungen Kindern stirbt, ist das immer eine Tragödie. Doch wenn der Papa den Freitod gewählt hat, steigert das das Leiden noch einmal. Denn zur Trauer kommen Vorwürfe – auch von außen. Einen solchen Fall gibt es nun im Landkreis Erding.

Erding - Suizid ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu-Thema. Dabei kommen auf diese Weise deutlich mehr Menschen ums Leben als etwa durch Verkehrsunfälle. Dieses Martyrium erlebt derzeit die Familie von Claudia Priller mit ihren Kindern Sebastian (6) und Lena (14/alle Namen von der Redaktion geändert).



Erding: Familienvater nimmt sich das Leben - Trauer und finanzielle Sorgen bei Frau und Kindern

Am 13. November vergangenen Jahres nahm sich Simon Priller das Leben, im Alter von 43 Jahren. Die 41-jährige Witwe und ihre beiden Kinder plagt nun mehr als die Trauer, hinzu kommen finanzielle Sorgen. Das Leserhilfswerk Licht in die Herzen möchte die Familie zumindest dabei unterstützen, mit Spenden der Leser unserer Zeitung.



Claudia und Simon Priller, die in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Erding leben, waren 17 Jahre zusammen, gekannt haben sie sich deutlich länger. Doch die 41-Jährige gibt zu, „dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es mit der Ehe nicht klappt. Aus Liebe ist für mich tiefe Freundschaft geworden“. Das Paar trennte sich, der Papa zog in die Nachbargemeinde.

Doch die Familie hielt zusammen. „Es war keine Trennung im Streit, wir haben immer wieder gemeinsam Dinge unternommen. Die Kinder waren gerne bei ihrem Vater“, erzählt Claudia. Bis heute verliert sie kein böses Wort über ihren verstorbenen Gatten.



Ehe-Aus bei Simon und Claudia - Vorheriger Suizid-Versuch

Deswegen entschieden sich die Prillers, im Sommer noch einmal gemeinsam in Urlaub zu fahren. „Vielleicht hat sich mein Mann Hoffnung gemacht, die Ehe doch noch retten zu können. Er wollte sie unbedingt“, erzählt Claudia. Doch für sie sei das keine Option gewesen – „und das habe ich ihm auch immer ehrlich gesagt“. Dennoch stand das Wohl der Kinder im Vordergrund. Darin waren sich beide einig.



Doch Simon kam über das bevorstehende Aus der Ehe nicht hinweg. Innerlich muss er daran zerbrochen sein. Claudia berichtet, dass er sich schon einmal versucht hatte, das Leben zu nehmen. Das war kurz nach ihrer Entscheidung, sich zu trennen. Damals konnte er rechtzeitig gefunden und gerettet werden.



Der 43-Jährige begab sich in die Psychiatrie nach Taufkirchen. Nach der Behandlung habe er sich von sich aus an einen Paartherapeuten gewandt. „Er ließ sich davon nicht abbringen die Ehe retten zu wollen“, sagt die Witwe.



Er war immer für andere da - „Den konnte man auch mitten in der Nacht anrufen“

Ihren Mann beschreibt die 41-Jährige als jemand, „der immer für andere da war. Den konnte man auch mitten in der Nacht anrufen“. Um sich selbst habe er nie viel Aufhebens gemacht. Vielleicht war es für seine Umgebung deshalb so schwierig, hinter seine Fassade zu blicken.



An besagtem 13. November schrieb Simon Priller an seine Frau und an Freunde eine WhatsApp. Letztere lasen die Nachricht sofort und alarmierten die Polizei. Doch diesmal war es zu spät, der 43-Jährige war tot.



Claudia dachte zuerst an ihre Kinder. Ihren Sohn fuhr sie noch rasch zu einem Kindergeburtstag in der Nachbarschaft. So bekam zumindest er nicht mit, welche Tragödie sich gerade ereignet hatte.



Tod von Familienvater: „Als die Polizei vor der Tür stand, wusste ich sofort, was geschehen war“

„Als die Polizei vor der Tür stand, wusste ich sofort, was geschehen war“, erinnert sich die Mutter. „Es waren noch sehr junge Beamte. Sie haben mir eigentlich leidgetan, denn für sie dürfte es das erste Mal gewesen sein, dass sie eine Todesnachricht überbringen mussten.“



An der Beerdigung, bei der viele Freunde Simons dabei waren, nahm Sebastian nicht teil. „Es hätte ihn überfordert. Er hat sich vorher von seinem Papa verabschiedet“, erzählt Claudia. Der Sechsjährige ging auf eigenen Wunsch zu seinen Freunden in die wohlbehütete Umgebung seines Kindergartens.



Wie die Mutter hat auch die 14-jährige Tochter den Tod ihres Vaters längst noch nicht überwunden. „Manchmal ist sie traurig, manchmal wütend.“ Es sei gar nicht so einfach gewesen, professionelle Hilfe für die Kinder und sich selbst zu finden. „Es gibt einfach zu wenig, und es sind zu viele, die Hilfe brauchen.“



Besonders schlimm sei Weihnachten gewesen, das erste ohne den Papa. „Wir hatten die Geschenke noch gemeinsam besorgt“, erinnert sich die 41-Jährige.



Familienvater stirbt - „Natürlich plagen einen Selbstvorwürfe“

Claudia weiß nicht, ob ihr der Abschied leichter fallen würde, wenn ihr Mann an den Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit gestorben wäre. „Natürlich plagen einen Selbstvorwürfe, damit steht man morgens auf und geht abends ins Bett.“ Noch schlimmer: „Mir werden auch von außen Vorwürfe gemacht, warum ich mich denn nicht doch anders entschieden hätte.“ Das sei für sie aber keine Option gewesen.



Nun muss Claudia Priller das Familienleben neu organisieren. Im Blick hat sie dabei in erster Linie ihre Kinder. Nach Heiligdreikönig wird sie wieder arbeiten. „Ich habe zum Glück einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, der mir viel Zeit und Freiraum gegeben hat.“ Neben ihrem Job trägt sie Zeitungen aus. Mit 1000 Euro geht der Großteil der Einnahmen für die Miete drauf. Die finanziellen Sorgen sind groß, „denn bis jetzt musste ich auch die Miete der Wohnung meines Mannes übernehmen“. Auch für eine hübsche Gestaltung des Grabs fehlen Claudia die Mittel. Das Auto ist nicht mehr das jüngste. Und die Tochter besucht eine kirchliche Schule, für die Claudia Priller Schulgeld bezahlen muss, ebenso die Betreuungskosten für Sebastian.



Suizidgefährdeten Menschen helfen

„Man sollte genau drauf achten, wenn sich der Partner oder ein Freund verändert“

Sie möchte nach ihren Erlebnissen eine Botschaft ermitteln: „Man sollte genau drauf achten, wenn sich der Partner oder ein Freund verändert. Und dann sollte man fragen, was los sei, ob er oder sie Hilfe benötigt.“ Achtsamkeit und Nächstenliebe kämen im Alltag oft zu kurz.



Licht in die Herzen Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis – wie in diesem Fall Familie Priller. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Hinweis: Grundsätzlich berichten wir nicht über Suizide, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person Hilfe benötigt, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter Tel. (0 800) 1 11 01 11. ham

