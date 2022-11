„Tinder-Match“ endet in Hochzeit: CSU-Stadt- und Kreisrätin unter der Haube

Von: Wolfgang Krzizok

Durch ein Spalier aus Tennisschlägern spazierten die Frischvermählten Janine und Max Altheimer nach der standesamtlichen Trauung im Erdinger Rathaus. © Christian Resch

Janine Krzizok heißt jetzt Altheimer: Die Erdinger CSU-Stadt- und Kreisrätin hat ihren Lebensgefährten geheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden auf Tinder.

Erding – An einen neuen Nachnamen müssen sich Familie, Freunde, Arbeits- und Politikkollegen gewöhnen: Janine Krzizok (36), Richterin am Amtsgericht, CSU-Stadt- und Kreisrätin sowie Erdings Sportreferentin, hat ihren langjährigen Freund Max Altheimer geheiratet. Der Bräutigam (36) ist Sozialpädagoge und arbeitet für die Diakonie München in einer vollstationären Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis München.

Die Überraschung war groß, als nach der standesamtlichen Trauung, die OB Max Gotz vorgenommen hatte, Tenniskolleginnen der Braut von den Damen 30 des TC Erding vor dem Rathaus Spalier standen – mit Freunden und CSU-Stadträten.

CSU-Stadt- und Kreisrätin heiratet: Ihren Mann lernte sie auf Tinder kennen

Vor sechs Jahren hatten sich die Hochzeiter über die Dating-Plattform Tinder kennengelernt, bald zogen sie zusammen. Als das reiselustige Paar vergangenes Jahr in Kanada weilte, machte Altheimer seiner Freundin einen Heiratsantrag. Am Tag nach der standesamtlichen Trauung folgte die kirchliche Zeremonie in der Aufhausener Schlosskapelle. Pfarrer Richard Greul, Nachbar der Brautleute, ging in humorvoller Weise unter anderem auf das „Tinder-Match“ des Paares ein und auch auf die „etwas problematische Tatsache, dass Max ein glühender Fan des FC Bayern und Janine ein begeisterter Fan des TSV 1860 München ist“.

Die Feier stieg im Stadl hinter dem Schloss, wo die Band Tetrapack, unterbrochen von einigen humorvollen Einlagen und Ansprachen, den rund 130 Gästen bis Mitternacht einheizte, ehe ein DJ übernahm. Geflittert wird derzeit auf Hawaii, ehe nächste Woche wieder der Arbeitsalltag beginnt – für Janine Altheimer mit neuem Namen.