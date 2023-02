Fahndung nach Kriegsverbrechern auch im Kreis Erding - Aufruf an Ukraine-Flüchtlinge

Von: Hans Moritz

Wer ist Opfer, wer Zeuge? Mit diesem Flugblatt bittet das BKA um Aussagen von Ukrainern. © Hans Moritz

Auch im Landkreis Erding werden Opfer des Ukraine-Kriegs gesucht - um den Tätern das Handwerk zu legen und sie zu bestrafen.

Erding - Vor knapp einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat Russland das Nachbarland Ukraine überfallen. Seither tobt dort ein brutaler Krieg, ein Ende ist nicht absehbar. Über 1000 Ukrainer sind allein in den Landkreis Erding geflohen. An sie richtet sich ein Fahndungsaufruf, den das Bundeskriminalamt bundesweit streut: Das BKA und die Polizeien der Länder suchen Zeugen von Kriegsverbrechen. Das auf deutsch, ukrainisch und russisch verfasste Schreiben liegt seit einiger Zeit unter anderem im Amtsgericht Erding auf.

Opfer des Ukraine-Kriegs auch im Kreis Erding gesucht

Darin heißt es, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden sowie der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen eingeleitet hätten. Melden soll sich die Ukrainer, die Zeuge oder Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind, etwa durch Angriffe auf zivile Einrichtungen und Infrastruktur. Gesucht werden zudem Opfer von Folter, Vergewaltigung, Misshandlung und Plünderungen. Verfolgt werden zudem Misshandlungen sowie die Tötung von Zivilisten und Kriegsgefangenen sowie Personen, die humanitäre Hilfe behindert und jegliche Form von Bomben eingesetzt haben.



Landkreis Erding: Zeugen sollen sich melden

Die Zeugen werden aufgefordert, mögliches Belastungs- und Beweismaterial zu sammeln und einzureichen. Ansprechpartner sind alle Polizeidienststellen. Die Inspektionen Erding und Dorfen sind unter Tel. (0 81 22) 96 80 und (0 80 81) 9 30 50 erreichbar. Dort gibt eigene Fragebögen. Infos auch im Internet unter www.germany4ukraine.de. ham

