Nach Beschwerden von Nachbarn: Beliebter Club muss schließen - „Herbe Nachricht für alle Jugendlichen“

Von: Gabi Zierz

Volles Haus im Weekend Club am Volksfestplatz: Jedes Wochenende feiert und tanzt dort die Jugend – am Pfingstsonntag vorerst zum letzten Mal. © Alex Gschlössl/Weekend

Nach dem Pfingstwochenende ist vorläufig Schluss: Der Weekend Club in Erding muss schließen - zumindest vorläufig. Grund ist ein formaler Fehler im Lärmschutzgutachten.

Erding – Hiobsbotschaft für die feierfreudige Jugend und viele Junggebliebene in Erding: Der Weekend Club am Volksfestplatz muss zum 10. Juni seinen Betrieb einstellen – zumindest vorläufig. An diesem Wochenende kann man dort letztmals Party machen.

„Ein formaler Fehler im Immissionsschutzgutachten führt dazu, dass die Diskothek zumindest vorläufig ihren Betrieb einstellen muss.“ Das teilt die Stadt Erding auf Nachfrage mit. Das sei das Ergebnis einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München Anfang Mai, in dem Nachbarn der Diskothek gegen den Baugenehmigungsbescheid der Stadt geklagt hatten.

Erding: Weekend Club muss schließen - Wann Disco wieder öffnen kann, ist noch offen

Um die sofortige Aufhebung der Genehmigung durch das Gericht zu vermeiden, hätten sich Stadt, Kläger und Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung als Bauherrin auf einen Vergleich geeinigt, schreibt Stadtsprecher Christian Wanninger.

Dem Vergleich zufolge widerruft die Stadt die Baugenehmigung und untersagt die Nutzung als Diskothek zum 10. Juni. „Restaurant- und Biergartenbetrieb sind davon nicht betroffen, sofern auf laute Musik verzichtet wird“, heißt es weiter.

Oberbürgermeister Max Gotz nannte die Schließung der Diskothek eine „herbe Nachricht für alle Jugendlichen in Erding“. Er kündigte an, das Genehmigungsverfahren völlig neu starten zu lassen, um den formalen Fehler zu heilen. Wann die Diskothek wieder öffnen kann, sei jedoch offen.

Beliebter Club in Erding schließt: Rechtsstreit um Discolärm geht schon fünf Jahre

Bekanntlich dauert der Rechtsstreit zwischen drei Anliegern aus der Freisinger Siedlung auf der einen sowie Clubbetreiber und Stiftung auf der anderen Seite seit fast fünf Jahren. Es geht um den Discolärm. Zwischenzeitlich hat es einige Um- und Einbauten gegeben, um diesen weitgehend einzudämmen.

Der formale Fehler, den das Verwaltungsgericht München nun im Gutachten ausgemacht hat, bezieht sich offenbar darauf, dass es nicht ausreichend präzise und eindeutig formuliert sei, erklärt der Stadtsprecher.

„Es waren Kleinigkeiten. Das wird jetzt behoben“, sagt Gastronom David Ritter dazu, der das Weekend gemeinsam mit Tom Sitter führt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Spätsommer wieder da sind“, gibt sich der 37-Jährige optimistisch.

Zum Finale an diesem Wochenende ist viel geboten. Los geht’s heute ab 22 Uhr mit der „School is out“-Party für die FOS/BOS. Am Pfingstsamstag und -sonntag ist jeweils ab 23 Uhr geöffnet.

Weekend Club muss schließen: 50 bis 60 Mitarbeiter betroffen

Nicht nur Ritter ist von der Schließung betroffen, sondern auch 50 bis 60 Mitarbeiter. „Wir sind seit fünf Jahren dasselbe Team. Es tut mir richtig leid, dass sie nach Corona wieder was vor den Latz geknallt bekommen“, sagt er. Fast zwei Jahre war der Weekend Club während der Pandemie geschlossen. Erst seit einigen Monaten darf dort wieder gefeiert werden. Damit ist jetzt vorläufig Schluss.

Der Sommergarten ist davon nicht betroffen, betont Ritter. Der habe täglich bei schönem Wetter geöffnet. Aber: „Wenn Gewitter angesagt ist, machen wir nicht auf.“ Die Entscheidung falle stets kurzfristig. Bands und laute Musik vom Band sind aber auch im Biergarten nicht mehr erlaubt.

Dafür tut sich am Grünen Markt in Erding einiges. Dort laufen die Aufbauarbeiten für das Schwedenlager. Der Biergarten hat ab 23. Juni bis Mitte Juli vor und nach den Vorstellungen der Volksspielgruppe Altenerding geöffnet. Ritter ist dort für die Getränke zuständig.

Dagegen bleibt sein Kennedy-Café am Schönen Turm vorerst nur vormittags geöffnet. Das ist nicht nur dem Personalmangel, sondern auch den Schwedenspielen geschuldet, die vor dem Schönen Turm aufgeführt werden und dort viel Platz brauchen. „Nächste Woche muss ich die Terrasse abbauen“, sagt Ritter. Und im Sommer wolle niemand drinnen sitzen.

