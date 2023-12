Gemischte Gefühle auf Christkindlmarkt: Wetterkapriolen halten Standbetreiber in Atem

Von: Gabi Zierz

Drucken Teilen

Der Erdinger Christkindlmarkt ist noch bis Freitag geöffnet. Heuer hatte er wegen des wechselvollen Wetters und viel Regen einen schweren Stand.

Erding – Regen, Schneemassen, Sonnenschein: Der Erdinger Christkindlmarkt nimmt heuer alle Wetterbedingungen mit. Das wirkt sich offenbar auf die Besucherzahlen aus, wie eine Umfrage unter Standbetreibern ergab. Bei den einen läuft es so schlecht wie nie, bei anderen herrscht Zufriedenheit.

Besonders abends, wenn alle Lichter leuchten, ist der Christkindlmarkt auf dem Schrannenplatz ein beliebtes Fotomotiv. Neu ist heuer der Lichtervorhang am Frauenkircherl. © Gabi Zierz

Besonders Oswald Amort spürt den Besucherrückgang. Alles sei viel stiller und ruhiger: „Es läuft viel schlechter als im letzten Jahr.“ Amort verkauft am Schrannenplatz Holzschnitzereien und Krippen aus Südtirol und bedauert, dass es kaum noch handwerkliche Stände auf dem Christkindlmarkt gibt. „Im vergangenen Jahr waren es noch mehr, und da lief es auch besser“, sagt Amort.

Erdinger Christkindlmarkt: Zwischenzeitliche Schließung wegen Schneechaos

„Wir hatten sehr viele Regentage, und da ist hier natürlich tote Hose“, sagt Andreas Weber von der Metzgerei Holzer. Mit seinem Bratwurst-Stand sei er um 30 Prozent schlechter als im Vorjahr, schätzt er. Ihm ist aber auch bewusst: „Das ist unser Los. Es wird immer mal wieder so laufen wie heuer.“

Besonders die Schließung des Christkindlmarktes am Schneechaos-Samstag Anfang Dezember war bitter. „Wir haben geräumt, geräumt und geräumt, damit die Leute kommen“, sagt Weber. Gerade an diesem Tag seien besonders viele Erdinger auf dem Christkindlmarkt unterwegs gewesen, da sie sonst nirgends hinfahren konnten. „Doch das Ordnungsamt hat uns um 13 Uhr einfach zugesperrt“, klagt Weber, denn: Ein Samstag auf dem Christkindlmarkt laufe nun einmal so gut wie vier Wochentage.

Glühwein geht immer: An den Ständen – wie hier bei Ann Diebold – gibt es aber auch alkoholfreie Varianten des beliebten Vorweihnachtsgetränks. © Teresa Stengel

Gut, dass am vergangenen Wochenende die Sonne schien und dem Markt gutes Wetter bescherte. Das nutzten viele Erdinger. „In der Nacht, wenn alles beleuchtet ist, ist alles noch schöner“, sagt Marktbesucherin Jutta Bachmair. Besonders gefallen hat ihr die Clowntheatershow an einem Mittwochnachmittag, die sie mit Nachbarskindern besuchte.

Das Organisationsteam der Stadt hatte ein vielfältiges Rahmenprogramm zusammengestellt – mit Führungen sowie musikalischen Auftritten von Chören, Bands und Ensembles. Und auch das Erdinger Christkind war erstmals im Einsatz. Linda Müller absolviert übrigens am morgigen Freitag um 18 Uhr ihren letzten Auftritt und zieht die Gewinner der Rotary-Weihnachtstombola auf der Bühne am Schrannenplatz. Der gesamte Verkaufserlös fließt in soziale Projekte und Hilfsmaßnahmen im Landkreis. Im Anschluss an die Ziehung um 18.30 Uhr sorgen die „Doiwinkel“-Weisenbläser noch einmal für weihnachtliche Stimmung.

Ann Diebold von Paul’s Glühweinstandl ist trotz der Wetterbedingungen gelassen: „Wir hatten einen Schneesturm. Wir hatten schlechtes Wetter, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden.“ Besonders abends seien am Wochenende viele Besucher unterwegs und trinken Glühwein. Auch an Brandhubers Glühwein-Stand läuft es laut Seniorchefin Johanna Brandhuber gut. Seit Jahrzehnten ist die Familie auf dem Christkindlmarkt vertreten. Ihr Stand ist einer der meistfrequentierten auf dem Kleinen Platz.

Selbstgemachtes als perfektes Mitbringsel

Zufrieden ist auch Gabriele Geitner vom Huberhofladen in Harting bei Hohenpolding. Sie verkauft an einem der beiden „echt-erding“-Stände heuer erstmals Selbstgemachtes, etwa Gewürze und Dekoartikel: „Es läuft wirklich super.“ Der Anfang sei zwar zäh gewesen, weil noch niemand in Weihnachtsstimmung gewesen sei, doch mittlerweile sei es viel besser. Selbstgemachte Sachen seien die perfekten Mitbringsel, die man gerne verschenkt, sagt die Kräuterpädagogin. Sie genießt auch die netten Gespräche mit ihren Kunden. „Mich freut es auch, dass manche Erdinger fast jeden Tag vorbeikommen.“

Der Christkindlmarkt ist noch bis einschließlich Freitag täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, ist er dann das Ambiente für das Weihnachts- und Turmblasen. Während die Blechbläser der Stadtkapelle Erding unter der Leitung von Martin Hirsch aus dem Stadtturm zu hören sind, spielt das Blasorchester der Kreismusikschule unter der Leitung von Kurt Müller auf der Bühne am Schrannenplatz, und die Altbairische Blasmusik von Reinhard Loechle ist am Rathausfenster zu hören. Beginn ist um 17 Uhr. Dieses Jahr versorgt die Prinzengarde der Narrhalla Erding in zwei Hütten die Besucher mit Kinderpunsch und Glühwein.

Zum Turmblasen sind die Lange Zeile und die Landshuter Straße in dem Bereich von 16.30 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das Programm ist auf der Stadt-Homepage www.erding.de als Download zu finden. (Teresa Stengel, Gabi Zierz)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.