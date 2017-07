Petition gestartet: Hunde sollen in Seen und Weihern baden dürfen

Bei der sommerlichen Hitze springen auch Hunde gern mal ins Wasser. Das wird jedoch nicht gern gesehen - und ist teilweise verboten. Dagegen gehen einige Erdinger vor.

Erding - Dürfen Hunde bei dieser Hitze in Seen und Weihern baden? Eigentlich nicht, denn aus hygienischen Gründen haben die Tiere in der Regel weder auf den Liegewiesen noch im Wasser etwas zu suchen. Genau dagegen regt sich in Erding nun Widerstand. Hundehalter haben eine Online-Petition gestartet. Bisher haben 220 Personen unterschrieben - für eine Hundebade-Erlaubnis.

Im Fokus steht vor allem der Kronthaler Weiher. „Dieser wurde für viel Geld erneuert und erweitert. Wir wollen, dass auch die Hunde in den Genuss des kühlen Wassers kommen“, sagt Hundehalterin Lisa-Marie Jähnichen. Das Argument mangelnder Hygiene und Gesundheitsgefährdung für Menschen will die Tierfreundin nicht gelten lassen. „Es ist ja nicht so, dass die Hunde ins Wasser gehen, um ihr Geschäft zu verrichten.“

Wasservögel würden mehr Dreck machen. Im Rathaus habe sie bisher kein Gehör gefunden. Das Büro des Landrats stellte übrigens fest: Grundsätzlich sei es Sache der Gewässer-Eigentümer, ob darin Hunde baden dürfen.

HM