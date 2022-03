Erdinger Weißbräu mit neuer Verkaufsstrategie - „Überregional stärker behaupten“

Von: Hans Moritz

Im neuen Gewande kommt das Helle aus dem Hause Erdinger Weißbräu künftig daher – links das Helle, rechts das Naturradler mit den neuen Werbefiguren Kathi und Basti. © Erdinger Weißbräu

Erdinger Weißbräu stellt sein Sortiment neu auf. Künftig gibt es eine immer beliebtere Biersorte zu kaufen. Doch eigentlich handelt es sich nur um eine Marketingmaßnahme.

Erding - Es ist die größte Neuerung beim Erdinger Weißbräu seit Jahren: Unter der Marke Fischers Stiftungsbräu werden in Zukunft nur die regionalen Bierspezialitäten Erdings vermarktet. Die überregionalen Produkte bekommen ein neues Markendach: das Erdinger Brauhaus.

Damit will die Brauerei von Werner Brombach stärker auf dem boomenden deutschen Hellbier-Markt mitmischen. In diesem Zuge kommt auch ein Naturradler auf den stark wachsenden Markt. Damit einher geht ein neuer Markenauftritt. Dessen Farben – grün und blau. Beim Weißbier ändert sich nichts.



Erdinger Weißbräu: Überregional Produkte bekommen neues Markendach

Hintergrund der kleinen Bierrevolution: Der Markt verändert sich. Das Helle war bisher eine süddeutsche Besonderheit, wird auf dem nationalen Markt aber immer beliebter. Für Erdinger gut: Das untergärige Bier nimmt weniger dem Weißbier Anteile weg als der in Deutschland bisher beliebtesten Sorte Pils.

Nun war die Brauerei schon bisher mit dem Stiftungs Hell bundesweit auf dem Markt. Doch Geschäftsführer Josef Westermeier gibt im Gespräch mit unserer Zeitung zu: „Diese Marke, die lokal sehr populär ist, hat es nie geschafft, sich auch überregional stärker zu behaupten, vor allem im Handel.

Es ist unstrittig ein hervorragendes Bier, das aber außerhalb der Region Erding nicht die gewünschte Popularität erreicht hat.“ Oft sei man gefragt worden, warum es unter dem Label Erdinger kein Helles gebe. Nur der Name Erdinger sei nicht in Frage gekommen, denn dann hätte der Verbraucher gedacht, es sei ein helles Weißbier.



Erdinger Weißbräu: Marke Stiftungs Hell wird vom Markt genommen

Um auf dem unter Druck geratenen deutschen Markt besser bestehen zu können, hat sich Erdinger entschlossen, die Marke Stiftungs Hell vom Markt zu nehmen. Allerdings nicht ganz, wie Westermeier und Marketing-Chef Wolfgang Kuffner versichern. „Im Gasthaus Zur Post“ als Stammhaus der Brauerei soll der Name erhalten bleiben. Ebenso wird es auch künftig das Stiftungszelt auf dem Erdinger Herbstfest geben.

Und auch die Spezialbiere, etwa das Festbier oder das Prosper-Starkbier, behalten ihre Namen. „Natürlich bleibt die Stiftung Hüterin ihrer Marken und selbstverständlich fließt auch künftig ein Cent pro verkauften Liter Bier an die Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung“, so Kuffner. Westermeier ergänzt, „dass es das gleiche Bier bleibt, das gerade hier sehr erfolgreich ist“.



Der Kniff: Die Marke Erdinger ist international bekannt, das Weißbier wird in gut 80 Länder exportiert. Von dieser Popularität soll nun auch das Helle profitieren. Der Bezug zu Erding bleibt auch im neuen Logo des Brauhauses erhalten: von Ähren eingerahmt die Silhouette der Erdinger Altstadt.



Erdinger Weißbräu: Naturradler kommt

Von einem zweiten großen Trend will die Brauerei profitieren: der Beliebtheit des Naturradlers. Während Blau die Werbung des Hellen prägen wird, ist es Grün beim Naturradler. Das ist kein Zufall: Denn Erdinger will es nicht zuletzt mit einem der Branchenführer Gösser aus Österreich aufnehmen. Das Mischverhältnis wird allerdings ein anderes sein. Bei Gösser sind es nach den Worten Kuffners 60 Prozent Limo und 40 Prozent Bier, beim Erdinger Radler ist die Mischung getreu der bayerischen Brauer 50:50 – es ist also etwas weniger süß, dafür bieriger.



Mit dem neuen Auftritt ändert sich auch das Erscheinungsbild: Das dunkle Blau der Stiftungs-Kästen verschwindet, dafür hält ein sattes Grün Einzug – mit dem Aufdruck „Erdinger Brauhaus – Bayern“. Auf dem Etikett prägend ist beim Hellen ein Paar, das sich mit Maßkrügen zuprostet, Basti und Kathi. Beim Naturradler ist es ein Obstbauer mit Schurz und Strohhut, der einen Korb Zitronen trägt eben einer Frau mit einer Zitrone in der ausgestreckten Hand.



Die „Offensive 2022“ ist kein Schnellschuss. Westermeier und Kuffner berichten von einem eineinhalbjährigen Prozess aus Markterkundung und -forschung sowie Tests während der Corona-Zeit, die der Branche wegen Tausender abgesagter Feste stark zugesetzt hat.



„Offensive 2022“ beim Erdinger Weißbräu: Eineinhalbjähriger Prozess während Corona-Zeit

Vor allem geht es aber um ein Versprechen Brombachs, der die Stiftungsbrauerei vor 30 Jahren übernommen hat. Es ist, betont sein Geschäftsführer, „seine Liebe zum Bier und zur Bierstadt Erding, deren Erhalt ihm als Ort für beste bayerische Bierkultur immens wichtig ist.“

Brombach erinnert dabei an den Spruch aus dem 17. Jahrhundert, dem er sich bis heute verpflichtet fühlt: „Traunstein und Erding, Vilshofen und Schärding sind in Bayern der Orte vier, wo man braut das beste Bier.“ Und zumindest für Erding kann das der 82-Jährige mit dem Weissbräu und nun dem Erdinger Brauhaus auch beeinflussen. Deswegen, versichert Westermeier, sei Brombach auch von Anfang an überzeugt gewesen.



Jetzt läuft die Werbekampagne an. Preislich befindet sich das Helle auf dem Niveau des Weißbiers. Westermeier ist optimistisch, „dass Pils auf einen Marktanteil von 40 Prozent sinkt, während das Helle um zehn Prozent zulegt“.