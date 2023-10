Bei Aktenzeichen XY ungelöst: 20 Hinweise auf vermisste Erdingerin

Von: Hans Moritz

Kann der Vermisstenfall Monika Liebl aus Erding jemals geklärt werden? Zumindest gibt es neue Hinweise zum Verschwinden der 41-Jährigen vor 16 Jahren.

Erding – Der Fall Monika Liebl ist einer der mysteriösesten in der Erdinger Kriminalgeschichte: Während in Erding das Sinnflut-Festival lief, ist am 20. Juli 2007 die damals 41-Jährige verschwunden. Am Mittwoch wurde der „cold case“ in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst aufgerollt – in der Hoffnung, mithilfe von TV-Zuschauern weiterzukommen.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilte tags drauf mit, dass etwa 20 Hinweise von Fernsehzuschauern eingegangen seien. Diese würden nun vom Kommissariat 1 abgearbeitet.



Frühere Ermittler und Familie der Vermissten kommen zu Wort

In dem Beitrag kamen der frühere Ermittler Gerd Hartmann sowie die Kommissare Claudia Langer und Stefan Kühnel zu Wort, ebenso Liebls Schwester und Walter Rauscher, der damals noch als Immobilienkaufmann tätig war und Liebls Münchner Wohnung verkaufen sollte.



Hoffen auf Zeugenhinweise: Claudia Langer und Stefan Kühnel von der Kripo Erding mit Rudi Cerne (v. l.) am Mittwochabend in der Live-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF. © Hans Moritz

Der Beitrag lässt die rekonstruierbaren Ereignisse vor dem Verschwinden der 41-Jährigen Revue passieren, darunter einige Widersprüche.



Erdingerin war auf Partnersuche – Hinweis auf verschmähten Liebhaber

Liebl war auf der Suche nach einem Partner, kurz vor ihrem Verschwinden wollte sie in Erding eine Reise buchen, hob vermutlich dazu 8000 Euro vom Sparbuch ab. Beides wurde dann in einer Tasche am Kronthaler Weiher gefunden, während ihr Auto am Schrannenplatz zurückgelassen wurde. 2018 gab es den anonymen Hinweis, Liebl könnte von einem verschmähten Liebhaber getötet und in der Kleingartenanlage verscharrt worden sein. Gefunden wurde sie nicht. Laut Kripo sind Mord und Suizid denkbar. (ham)

