Auto in Bach geschleudert: Zug erfasst Autofahrer an Bahnübergang

Von: Leyla Yildiz

Von einem Zug wurde ein Auto in einen nahegelegenen Bach geschleudert. © Ralf Poeplau

Ein Mann wurde bei einem Unfall am Bahnübergang in Schliersee-Westerberg schwer verletzt. Sein Auto wurde von einem Zug erfasst und in einen Bach geschleudert.

Schliersee – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag, 25. November, gegen 18.40 Uhr am Bahnübergang in Schliersee-Westerberg ereignet. Ein 60-jähriger Mann aus Hausham wurde mit seinem VW Golf von einem Zug erfasst, als er den unbeschrankten Bahnübergang querte, wie die Polizei mitteilte.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Pkw in den nahegelegenen Bach geschleudert wurde. Der Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, konnte sich nicht selbst befreien und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gerettet werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde sofort nach seiner Bergung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt.

Mann fährt auf Bahnübergang und wird von Zug erfasst: Lokführer leicht verletzt

Auch der 58-jährige Zugführer aus Gaißach wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise wurden von den etwa 50 Fahrgästen im Zug keine verletzt. Der Zug erlitt jedoch erheblichen Sachschaden im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unbekannt. Daher wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet und der Pkw sichergestellt.

Kräfte der Feuerwehren Schliersee, Neuhaus, Tegernsee mit Kreisbrandrat, mehrere Notärzte und Rettungswagen inklusive KIT und Einsatzleiter Rettungsdienst sowie sechs Streifen der Polizei und Bundespolizei waren vor Ort im Einsatz. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.