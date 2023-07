Ranking über die beliebtesten Biergärten Deutschlands: Bayerisches Ergebnis überrascht

Von: Leyla Yildiz

Das Magazin Falstaff hat zusammen mit Almdudler ein Ranking vorgestellt, bei dem die beliebtesten Biergärten gesucht wurden. Das Ergebnis überrascht.

München - Bayern und Biergarten: Diese beiden Begriffe gehören einfach zusammen. Nicht umsonst gibt es zahlreiche Vereine, die die bayerische Biergartenkultur unbedingt aufrechterhalten wollen. Sie sind ein Ort des Zusammenkommens, der Gemütlichkeit und des Genusses. Mittlerweile, obwohl der Ursprung dort liegt, ist der Biergarten aber schon lange kein bayerisches Kulturgut mehr, sondern hat auch seine Kreise über die gesamte Bundesrepublik gezogen.

In einem Ranking des kulinarischen Lifestylemagazins Falstaff und dem Getränkehersteller Almdudler wurden nun mittels Leserabstimmung die beliebtesten Biergärten in Deutschland gekürt. Und dabei überrascht das Ergebnis. Denn nicht, wie eigentlich dem Klischee entsprechend gedacht, liegt ein bayerischer Biergarten auf dem ersten Platz, sondern einer aus Rheinland-Pfalz.

Biergarten-Ranking: Erster bayerischer Biergarten auf Platz drei

Die Heimatküche aus Rotenhain (Landkreis Westerwaldkreis) überzeugte die Leser mit „raffinierten Interpretationen regionaler Spezialitäten“. Auf dem zweiten Platz liegt das Liebling im Mühlenbach (Mühlheim an der Ruhr). Es punktete bei den Abstimmenden mit einer großen Breite an Apertif-Kreationen, Weinen und Biersorten.

Den Bronzerang nimmt schließlich der erste bayerische Biergarten ein, der zur Waldwirtschaft Großhesselohe gehört. Der schöne Biergarten in Pullach bei München ist laut den Lesern besonders großzügig und damit ein sehr beliebter Ort des Zusammenkommens von Einheimischen sowie Besuchern. Sie ist für die Menschen gemacht, „die sich inmitten der Natur entspannen und das bayerische Lebensgefühl in vollen Zügen genießen möchten“.

Biergarten-Top 10: Vier weitere in der Liste vertreten

Aber es sind noch weitere Biergärten aus Bayern unter den zehn beliebtesten zu finden. Gleich nach der Waldwirtschaft folgt der Spezial-Keller in Bamberg, auf dem sechsten Platz der Storchenkeller in Bayreuth und auf Platz acht die Brauereigaststätte zum Stift in Kempten.

Biergärten-Ranking: Das sind die beliebtesten in Deutschland

Platz 1: Heimatküche, Rotenhain

Heimatküche, Rotenhain Platz 2: Liebling, Mülheim

Liebling, Mülheim Platz 3: Waldwirtschaft, München

Waldwirtschaft, München Platz 4: Spezial-Keller, Bamberg

Spezial-Keller, Bamberg Platz 5: Bayerischer Bahnhof, Leipzig

Bayerischer Bahnhof, Leipzig Platz 6: Storchenkeller, Bayreuth

Storchenkeller, Bayreuth Platz 7: Finkenkrug, Duisburg

Finkenkrug, Duisburg Platz 8: Brauereigaststätte zum Stift, Kempten

Brauereigaststätte zum Stift, Kempten Platz 9: Stadtwaldhaus, Krefeld

Stadtwaldhaus, Krefeld Platz 10: Herbsthäuschen, Kassel

Dieses Ranking ist natürlich nicht repräsentativ, sondern nur eine Leserabstimmung. Außerdem gibt es Unterschiede beim Biergarten. Im traditionellen Biergarten etwa ist das Mitbringen von eigenen Speisen erlaubt, nur die Getränke müssen am Ausschank geholt werden. In einigen Fällen handelt es sich aber eher um einen Wirtsgarten, dem ein Restaurant angeschlossen ist. Sprich, hier muss alles beim Wirt gekauft werden - sowohl Speisen als auch Getränke. (ly)

