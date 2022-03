Schwer verletztes Ehepaar in Haus nahe München gefunden - Kripo ermittelt in alle Richtungen

Von: Franziska Konrad

In einem Freisinger Einfamilienhaus wurden zwei Personen schwer verletzt aufgefunden (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer / Imago

In einem Haus in Freising wurde ein Ehepaar schwer verletzt aufgefunden. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

Freising - In einem Einfamilienhaus im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld Freising wurden am Montag in den frühen Morgenstunden zwei verletzte Personen aufgefunden. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. „Das Ehepaar wurde zur Behandlung der schweren Verletzungen in Kliniken nach München gebracht“, heißt es in der Mitteilung. Ihr Zustand sei kritisch, war zudem zu erfahren.

Freising: Ehepaar schwer verletzt aufgefunden - Ermittlungen in verschiedene Richtungen

Woher die Verletzungen stammen, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizei Erding haben die Ermittlungen aufgenommen. Dem Vernehmen nach handle es sich um eine äußerst divergierende Spurenlage, es werde in verschiedene Richtungen ermittelt. Genauere Auskünfte seien bislang laut Polizeipräsidium nicht möglich, unter anderem aus ermittlungstaktischen Gründen. ft

