Ansturm am Airport erwartet – Passagieren droht wegen S-Bahn-Sperrung Chaos bei der Anfahrt

Von: Leyla Yildiz

Die S-Bahn-Stammstrecke in München ist am ersten Pfingstwochenende teilweise gesperrt. Urlauber können deshalb Probleme haben, an den Flughafen München zu kommen. © Symbolfotos:Sven Hoppe/Peter Kneffel/dpa/ -tz.de-Collage

Ausgerechnet am ersten Pfingstwochenende ist die S-Bahn-Stammstrecke in München teilweise gesperrt. Urlauber müssen deshalb mit Einschränkungen rechnen.

München - Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Das bedeutet für viele Menschen im Freistaat Bayern, dass es in den Urlaub geht. Neben vollen Zügen und Autobahnen, erwartet auch der Flughafen München laut eigenen Angaben in der kommenden Reisewelle bis zu zwei Millionen Fluggäste. „Für den Zeitraum vom 26. Mai bis einschließlich 11. Juni sind nach den bisher vorliegenden Anmeldungen der Airlines knapp 15.000 Flüge zu über 200 Destinationen geplant“, heißt es von Seiten des Airports.

Doch genau zu der anstehenden Reisezeit ist die Stammstrecke der S-Bahnen in München gesperrt. Für viele Urlauber, die mit der S1 oder S8 an den Flughafen wollen, ein Hindernis, das für Stress sorgen könnte. Die S-Bahn-München schreibt in einer Vorabinformation, dass von Freitag, 26. Mai, bis Dienstag, 30. Mai, jeweils von 22.30 bis 04.40 Uhr ein Teilabschnitt komplett unbefahrbar ist.

Stammstrecke München teilweise gesperrt: Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Pasing betroffen

Genauer gesagt, geht es um den Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie um die Gleise eins bis fünf am Ostbahnhof. Grund sind Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten für das elektronische Stellwerk Ostbahnhof. „Zwischen München Ostbahnhof und Pasing besteht Schienenersatzverkehr“, heißt es seitens der S-Bahn.

Zwischen dem Ostbahnhof und Pasing besteht laut S-Bahn zwar Schienenersatzverkehr, allerdings müssen einige Urlauber trotzdem auf alternative Transportmittel zurückgreifen. Das könnte für einige Menschen zu Problemen führen, die entweder mit den letzten Maschinen am späten Abend landen oder mit den ersten Fliegern am Morgen Richtung Urlaub abheben. Betroffen sind etwa die beiden Condor-Flüge nach Palma de Mallorca und Korfu am 26. Mai. Sie sollen beide um 05.50 Uhr abheben. Abends trifft es beispielsweise den TAP-Flug von Lissabon, der um 23.30 in München, ebenfalls am 26. Mai, ankommt.

Die konkreten Änderungen laut S-Bahn München sind in der nachfolgenden Liste zusammengefasst.

Die Einschränkungen bei der S8 Richtung Herrsching/Flughafen: Die Linie S 8 Richtung Flughafen wird zwischen Pasing und Ostbahnhof Fernbahn (Gl. 6-13) über den Südring umgeleitet, die Halte Laim bis Rosenheimer Platz und Leuchtenbergring entfallen.

Die Linie S 8 Richtung Herrsching hält nicht am Leuchtenbergring, fährt ab Ostbahnhof (Gl. 6-13) über den Südring ohne Halt bis Pasing (Gl. 2-4) und weiter Richtung Herrsching. Die Halte Rosenheimer Platz bis Laim entfallen.

Münchner Stammstrecke gesperrt: Urlauber müssen SEV in Kauf nehmen

Auf Nachfrage von tz.de von IPPEN.MEDIA verweist der Flughafen München auf alternative Transportmittel, wie den Lufthansa Express Bus, Flixbus oder den Regionalzug bis nach Freising und den anschließenden Flughafenbus. Doch dabei gibt es einen Haken. Die genannten Verkehrsmittel fahren nicht zu den Zeiten, an denen sie für die Urlauber in genau diesem Zeitabschnitt relevant wären. Sprich, die Menschen müssen letztendlich an der S-Bahn festhalten und den SEV, der zwischen Ostbahnhof und Pasing verkehrt, in Kauf nehmen. (ly)

