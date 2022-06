Beliebte Alm im Süden Münchens: Gemeinde will sie samt Wiesen verkaufen - „ist ein Juwel“

Von: Andreas Seiler

Beliebtes Ausflugsziel: die Esterbergalm auf der Hochfläche zwischen Wank und Hohem Fricken. © Kornatz

Die Esterbergalm ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Garmisch-Partenkirchen. Nun plant die Marktgemeinde, die denkmalgeschützte Hofstätte samt Wiesen und Weiden ringsherum zu verkaufen.

Garmisch-Partenkirchen – Der ins Auge gefasste Immobiliendeal schlägt hinter den Kulissen des Garmisch-Partenkirchner Politbetriebs hohe Wellen. „Solch ein Sahnegrundstück gibt man nicht einfach her“, schimpfen die Kritiker. Namentlich genannt werden wollen sie nicht. Das brisante Thema wurde bislang nur hinter verschlossenen Türen behandelt – und kontrovers diskutiert. Details sind nicht bekannt. Fest steht aber: Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Sitzung setzte sich eine Gemeinderatsmehrheit durch und stellte die Weichen für den Verkauf der bewirtschafteten Esterbergalm (1262 Meter) an die Weidegenossenschaft Partenkirchen. Dies bestätigte auf Anfrage Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU).

Esterbergalm in Garmisch-Partenkirchen: Seit dem 16. Jahrhundert in Gemeindebesitz

Die kleine Landwirtschaft mit Berggasthof, idyllisch auf einer Hochfläche zwischen Wank und Hohem Fricken gelegen, befindet sich seit dem 16. Jahrhundert in Gemeindebesitz und erfreut sich bei Wanderern und Mountainbikern großer Beliebtheit. Angeblich sind verschiedene Kaufpreis-Varianten in Höhe von jeweils mehreren hunderttausend Euro im Gespräch – abhängig von Rahmenbedingungen wie der Bewirtschaftung des Esterbergweges. Zum Paket gehören außerdem rund 26 Hektar Grünland.

Die 85 Mitglieder starke Weidegenossenschaft hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und beruft sich darin in erster Linie auf die Traditionspflege. „Der Ankauf des Esterberghofes ist eine existenziell wichtige Maßnahme für den Erhalt unserer Berglandwirtschaft“, ist in dem Schreiben zu lesen. Es handle sich um den einzigen Hof im Werdenfelser Land, der noch in seinem Ursprung erhalten sei, erläutert der Erste Vorsitzende Joseph Grasegger. „Wir haben Angst, dass er in falsche Hände fällt.“

Esterbergalm: Weidegenossenschaft Partenkirchen will sie kaufen

Und die Weidegenossenschaft hat in seinen Augen auch einen historischen Anspruch, der auf die Trennung der politischen Gemeinde von der Urgemeinde um 1900 zurückgehe. Damals sei es, erläutert Grasegger, der in den Geschichtsbüchern recherchiert hat, übersehen oder unterlassen worden, das Anwesen inklusive der Weiderechte den Weidegenossen zu übereignen.

Noch ist nichts endgültig entschieden. Im Gemeinderat wurde lediglich eine Art Willensbekundung formuliert. Jetzt sind erstmal die Juristen am Zug. Sie müssen einen Kaufvertrag aufsetzen, der dem Gemeinderat vorgelegt wird und abgesegnet werden muss. Darin soll vor allem der Weiterverkauf an Dritte ausgeschlossen werden, sollte sich beispielsweise die Weidegenossenschaft auflösen. Für diesen Worst Case muss gewährleistet werden, dass die Liegenschaft wieder an die Kommune zurückfällt.

Garmisch-Partenkirchen: „Die Esterbergalm ist ein Juwel.“

Spannend ist die Frage nach den Beweggründen des Marktes. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon Ex-Bürgermeister Thomas Schmid liebäugelte damit, die Esterbergalm zu Geld zu machen. Es verwundert daher nicht, dass so manch einer im Ort spekuliert, hier werde das Tafelsilber verhökert, um den maroden Haushalt zumindest etwas aufzupäppeln. Unsinn, entgegnet die amtierende Rathauschefin Koch. Ihr gehe es um Nachhaltigkeit. „Die Esterbergalm ist ein Juwel. Sie muss auf alle Zeiten gesichert werden“, betont die CSU-Politikerin. Und hierfür seien die Weidegenossen die besten Garanten. Denn: „Die Genossenschaft hat das ewige Leben.“ Koch plädiert dafür, den Erlös als zweckgebundenes Sondervermögen einzusetzen – für den Erhalt der Natur und der bäuerlichen Landwirtschaft.

Bemerkenswert ist, dass der Gemeinderat die Option einer Erbbauregelung – offenbar der Favorit in den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss – wieder fallen ließ. Grasegger und seine Mitstreiter pochten auf den Kauf. Auf diese Weise, so ihr Argument, werde mehr erreicht und investiert – eine Sichtweise, die offenbar Koch und das Gros des Gemeinderats überzeugte. „Eigentum verpflichtet“, betont Grasegger. Auch habe man bei Banken bessere Karten, an attraktive Kredite zu kommen. Die Weidegenossen haben mit der Immobilie einiges vor: Sie wollen diese wie schon die Gemeinde verpachten, eine kleine Schaukäserei eröffnen und regionale Produkte verstärkt vermarkten.

Esterbergalm in Garmisch-Partenkirchen: Jetziger Pächter will nach Verkauf nicht weitermachen

Der jetzige Pächter Toni Simon, seit 19 Jahren für die Alm verantwortlich, will jedenfalls nicht weitermachen und hat nach eigenen Angaben seinen Vertrag gekündigt. Er ist mit der anvisierten Lösung überhaupt nicht einverstanden: „Das ist für mich keine Basis.“ Seine Befürchtung: Bei einer Genossenschaft als Hausherrin mischten zu viele mit. „Ich sehe Probleme.“ Bei der Gemeinde habe er dagegen nur einen Ansprechpartner. „Das hat super funktioniert.“ Übrigens: Die Esterbergalm hat Simon während der „heißen Phase“ des G7-Gipfels (20. bis einschließlich 29. Juni) zugesperrt. „Da kommt keiner“, sagt er mit Verweis auf die vielen Einschränkungen.

