Europas bester Pizzabäcker verrät Geheimtipps – und welchen „Klassiker“ er nicht ausstehen kann

Von: Laura Forster

Teilen

Pizzabacken ist Giovanni Stincones Leidenschaft. Nun erbackte er sich die Europameister-Trophäe. Seine Lieblingssorte: Pizza Diavolo mit scharfer Salami. © Gerald Foertsch

Europas bester Pizzabäcker kommt aus Garching. Seit Giovanni Stincone den Titel innehat, kann er sich vor Anfragen kaum mehr retten. Wir haben ihn in seiner Küche besucht.

Garching – Wenn Giovanni Stincone seine weiße Kochjacke überstreift, dreht sich bei dem 38-jährigen Garchinger alles um seine große Leidenschaft: Pizza. Oft steht er im Restaurant „La Pergola“ an der Münchner Straße neben seinem Steinofen und denkt über neue Kreationen nach, während er darauf wartet, bis die Pizza im Rohr luftig, locker und leicht knusprig ist.

Häufig schweift sein Blick dann zum Tresen, auf dem ein rund 50 Zentimeter großer Pokal aus Glas steht – er hat die Form einer Pizza und ist Stincones ganzer Stolz. Er ist die Auszeichnung für Europas besten Pizzabäcker. Die Trophäe hat er vor rund einem Monat bei der „European Pizza Championship Germany“ in Hamburg verliehen bekommen, nachdem er sich mit einer Eigenkreation gegen 240 Konkurrenten durchgesetzt hatte.

Beim Pizzabacken ist der 38-Jährige Perfektionist. © Gerald Foertsch

„Ich habe als Tellerwäscher angefangen“: Wie Giovanni Stincone zu Europas bestem Pizzabäcker wurde

Jeden Tag produziert Stincone zwischen 70 und 80 Kilo Teig in seinem Pizzalabor im Keller des Garchinger Restaurants. Für ihn ist die Herstellung eine Art Wissenschaft. Mehl, Hefe, Wasser und Salz werden genau abgewogen, je nach Jahreszeit variiert in der Menge. Stincones oberste Regel bei der Grundlage jeder Pizza: „Der Teig muss mindestens 24 Stunden ruhen, besser sind zwei bis drei Tage.“

Dass sich ein Großteil seines Lebens einmal um Pizzen drehen wird, hätte der 38-Jährige bis vor ein paar Jahren nicht gedacht. „Ich habe als Tellerwäscher angefangen, als ich 2000 nach Deutschland kam“, erinnert er sich. Von dort hat er sich bis zum Küchenleiter eines Münchner Bistros hochgearbeitet. Vor rund zehn Jahren stieg er in das Restaurant „La Pergola“ mit ein, nach der Hochzeit mit seiner Frau Marta Forte, deren Eltern die Wirtschaft gehört. „So wurde ich vom Koch zum Pizzabäcker“, sagt Stincone.

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“: Pizzabäcker aus Garching überzeugt bei Europameisterschaften

Vor zwei Jahren folgte der nächste Schritt seiner steilen Karriere. Als er einen Kurs in der Pizza-Schule von Umberto Napolitano aus Berlin belegte, überzeugte er den Gründer der Pizza-Nationalmannschaft so sehr, dass er Stincone fragte, ob er Teil seines Teams sein möchte. Seitdem zieren der Schriftzug „Pizza Nationalmannschaft Deutschland“ sowie fünf goldene Sterne das weiße Küchenhemd des Garchingers.

Stincone ist Teil der Pizza-Nationalmannschaft. © Gerald Foertsch

Schon bald folgte der erste Wettkampf. Bei den Deutschen Meisterschaften 2021 erbackte sich Stincone prompt den ersten Platz. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war ja noch Neuling.“

Trotzdem war die Erwartung nun hoch bei den Europameisterschaften. Doch mit seiner Kabeljau-Pizza konnte der 38-Jährige die siebenköpfige Expertenjury überzeugen. Statt Tomatensoßen verteilte er Topinambur-Creme auf dem Teig und legte neben dem fünf Stunden gebackenen Fisch Stracciatella di Bufala, Topinambur-Chips und Kaviar aus frischer Minze auf die Pizza. „Das ist eigentlich ein normales Gericht, das ich auf die Pizza umgewandelt habe.“ In den kommenden Tagen gibt es die Europameister-Pizza auch im „La Pergola“ zum Probieren.

„Daran habe ich lange rumexperimentiert“: Europas bester Pizzabäcker teilt Erfolgsrezepte

Insgesamt 15 Minuten Zeit hatte Stincone für die Zubereitung. Ein Klacks für den Garchinger: „Ich schaffe zuhause sieben Pizzen in drei Minuten.“ Das ist möglich dank eines seiner zuverlässigsten „Mitarbeiter“, wie Stincone seinen Steinofen nennt. Sieben Pizzen passen da gleichzeitig rein. Stincone zieht die Teiglinge zuvor zu flachen Kreisen, schmiert Tomatensoße drauf, verteilt Fior di Latte – einen Mozzarella, der sich besonders für Pizza eignet – und belegt die Pizza mit verschiedenen Zutaten. Zum Schluss schwenkt Stincone noch einen Schuss Olivenöl über die Pizza, bevor er sie auf den Ofenschieber hebt und vor dem Backen ein letztes Mal in ihre Form zieht.

Bei der Zubereitung ist Stincone genauso perfektionistisch wie bei der Auswahl der Zutaten. 370 Grad und zweieinhalb Minuten sind die magischen Zahlen beim Pizzabacken. „Daran habe ich lange rumexperimentiert“, sagt er. Genauso wie mit seinen eigenen Kreationen, die einzig und allein mit Lebensmitteln aus Italien gemacht werden. Die Tomatensoße kommt aus Parma, der Mozzarella, von dem er jede Woche 500 Kilo verarbeitet, stammt aus Neapel. „Wir haben eigene Lieferanten, die die Ware direkt zu uns bringen.“

Ein Tipp des Profis: Schere statt Pizzaroller. © Gerald Foertsch

Eine Sache, die nicht in die Küche von Stincone kommt: Ananas. Allein bei dem Wort „Pizza Hawaii“ verdreht er die Augen. „Das ist ein Nachtisch.“ Ein weiteres No Go: teigiger Rand. „Das ist ein Brot und keine Pizza“, sagt Stincone. Ein weiterer Tipp: Die Pizza nicht mit einem Roller, sondern mit einer Schere schneiden. So wird der luftige Rand nicht zerdrückt.

Seit Stincone mit dem Titel Europas bester Pizzabäcker ausgezeichnet wurde, kann sich das Restaurant „La Pergola“ vor Anfragen kaum noch retten. „Alle wollen die Pizza von Giovanni probieren“, sagt seine Frau Marta. Auch Autogrammanfragen hat Stincone schon bekommen und häufig kommen Kunden zu ihm und fragen nach einem Foto. Das nächste große kulinarische Ziel des Garchingers: die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.