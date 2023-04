Experten aus dem Münchner Umland warnen vor Heizungswende: „Unsozial und entmündigend“

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Muss derzeit viele verunsicherte Kunden aufklären: Brennstofflieferant Dieter Dlask – hier mit einer mobilen Ölheizung, die er im Portfolio hat. © habschied

Die Bundesregierung will neue Gas- und Ölheizungen ab 2024 verbieten. Im Landkreis Dachau löst sie Unverständnis und Angst bei den Betroffenen aus. Die Ampel mache „schwerste politische Fehler“.

Dachau – Heizungsbauer, Brennstofflieferanten, Schornsteinfeger, sie alle geben in diesen Tagen Vollgas. Eine Formulierung, vor der sich Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht erschrecken braucht. Sie ist nicht im wörtlichen Sinne gemeint. Das von der Bundesregierung geplante Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 (siehe Kasten) führt nur dazu, dass die drei genannten Berufsgruppen reihenweise auf verunsicherte Kunden treffen, die wegen des Gesetzesentwurfs der Ampelregierung ausgiebig beraten werden wollen.

Experten fangen die Sorgen zum Gesetzentwurf zum Öl- und Gasverbot auf

„Da gibt es Leute in den Siebzigern, die sind fassungslos und sagen: Das ist Enteignung“, sagt Brennstofflieferant Dieter Dlask, Chef der Dlask GmbH mit Sitz in Günding. „Andere wiederum möchten reparieren, so lange es geht. Und wieder andere sind völlig verunsichert und haben Angst.“ Die Ampel mache „schwerste politische Fehler, anstatt technologieoffen zu sein und sich realistische Ziele zu setzen“. Klar gelte es CO2 einzusparen und fortschrittlich zu agieren, „aber das muss auch sozial verträglich geschehen“, so Dlask.

Das sind die Eckpunkte des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Öl- und Gasverbot Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass der Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024 verboten wird. Stattdessen sollen neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Sollte der Gesetzesentwurf von SPD, Grünen und FDP in Kraft treten, muss allerdings kein Eigenheimbesitzer oder Vermieter seine funktionierende Heizung ausbauen. Ordnungsgemäß laufende Öl- oder Gasheizungen können weiterhin betrieben werden. Auch Reparaturen sind möglich.

Aber: Sobald eine Heizung 30 Jahre in Betrieb ist, sind viele Immobilienbesitzer zur Modernisierung verpflichtet. Ausnahmen bestehen für Niedertemperatur- und Brennwertkessel und für selbstnutzende Eigentümer, die seit Februar 2002 in ihrem Eigentum wohnen.

Ferner soll es eine allgemeine Härtefallregelung geben. Sie greift, wenn der Einbau einer Heizung, die die Erneuerbaren-Vorgaben erfüllt, „aus besonderen Gründen wirtschaftlich unzumutbar ist“.

Die 65-Prozent-Vorgabe gilt auch nicht für Hausbesitzer, die über 80 Jahre alt sind und eine neue Heizung einbauen lassen. Erst wenn deren Haus vererbt oder verkauft wird, greift das neue Recht – mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren.

Grundsätzlich gilt Technologieoffenheit. Eine Festlegung auf Wärmepumpen als Alternative zu Öl- und Gasheizungen gibt es nicht. So kann beispielsweise eine Gasheizung gewählt werden, die auch mit Wasserstoff oder kombiniert mit Pellets betrieben werden kann.

Gefördert werden soll der Umbau von Heizungen mit Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds. Wie genau, das steht noch nicht fest.

Eine ähnliche Stimmung nimmt auch Florian Prillinger wahr. „Jeder ist aufgebracht. Von Alt bis Jung. Weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht“, sagt der Bezirksschornsteinfeger, der im Kehrbezirk Dachau 2 für rund 2700 Haushalte zuständig ist.

Anteil von Ölheizungen in Bayern bei 40 Prozent

Laut der Internetplattform Statista wurden in Deutschland zuletzt überwiegend Beheizungssysteme mit Erdgas installiert. Der Anteil an Ölheizungen ging in den vergangenen Jahren stetig zurück. In Bayern lag er 2019 allerdings immer noch bei rund 40 Prozent. Haus und Heizung müssten zueinander passen, sagt Dlask. Wärmepumpen gelten als bevorzugte Alternative zu Gas und Öl. Doch wer darauf umrüsten möchte, sollte mannigfaches bedenken.

Lieferschwierigkeiten bei Wärmepumpen - Kombination mit Photovoltaik nicht immer gut

Es geht schon mal damit los, dass die Umrüstung auf Pumpe in sehr vielen Fällen erst gar nicht vor 2024 erfolgen könne, weil Material und/oder Handwerker nicht zur Verfügung stehen. Zwar ist die Pumpe nicht sehr groß, „aber du brauchst Platz für einen Pufferspeicher, und der ist zwei Meter hoch“, so der Unternehmer. Zu hoch vor allem für viele alte Gebäude. Sind diese auch noch schlecht isoliert, „läuft die Wärmepumpe schnell auf Vollgas, und die Stromkosten explodieren“, so Dlask. Oder es könne sein, dass sie abschalte.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Viele Häuslebauer installieren zusätzlich zur Pumpe Photovoltaik aufs Dach. Dann könne es „im Winter, wenn ich den Strom abrufen will und die Sonne nicht scheint, Probleme geben“, sagt Alois Knab, Inhaber des gleichnamigen Meisterbetriebs für Heizung und Sanitär in Dachau. Und dann ist da noch etwas: „Bei einer dichten Bebauung kann die Geräuschbelästigung zum Problem werden“, ist Schornsteinfeger Prillinger zu Ohren gekommen.

Richtige Kombination aus erneuerbaren Energien nicht leicht zu finden

Die neuen Heizungen sollen laut Gesetzentwurf zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Also können Pumpen- oder Gasheizungen etwa kombiniert mit Pellets verwendet werden. Dann aber können die Kosten laut Knab schon mal auf 60 000 bis 80 000 Euro hoch schnellen. Über die von Habeck und Co. propagierten 65 Prozent sagt er: „Mit dem Rechenschieber lässt sich das schon machen, aber die Realität schaut anders aus.“ Was Knab sagen möchte, ist: Die richtige Kombination zu finden, ist gar nicht so einfach.

Ölheizung haben viel längere Lebensdauer

Bei einer neuen Ölheizung ist man laut Dlask schon mal mit 15 000 Euro dabei. Und: „Wärmepumpen haben eine Lebensdauer von etwa 15 bis 18 Jahren“, erklärt er. „Eine Ölheizung kann schon mal 30 bis 35 Jahre laufen. Ich liefere in ein Haus, da ist die Ölheizung schon 50 Jahre drin.“

Der Brennstoffhändler weist zudem darauf hin, dass sich der Verbrauch bei Ölheizungen in der Zeit von 1990 bis 2020 halbiert habe. Schließlich hat Dlask hat ausgerechnet, dass es in Deutschland 25 bis 30 Jahre dauern würde, bis die letzte Ölheizung ersetzt ist. Sein Fazit aus den aktuellen Kundengesprächen: „60 Prozent machen erst Mal gar nichts!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.