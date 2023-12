Drei neue Expressbusse ab Sonntag: Diese Neuerungen bringt der MVV-Fahrpanwechsel mit sich

Von: Charlotte Borst

Drei neue X-Bus-Linien starten zum Fahrplanwechsel. Das Foto stammt aus dem Jahr 2021, als Kerstin Schreyer, Landrat Christoph Göbel, MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch und Putzbrunns Erster Bürgermeister Edwin Klostermeier eine neue Linie in Betrieb nahmen. © Landratsamt

Am Sonntag, 10. Dezember, tritt der neue MVV-Fahrplan in Kraft. Für den Landkreis München bedeutet das: neue Linien, engere Taktung und bessere Anbindung.

Landkreis – Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, werden im MVV neue Angebote geschaffen. Drei weitere X-Linien gehen jetzt an den Start. Die Linie X204 schafft eine Schnellverbindung von Putzbrunn über Ottobrunn, zum S-Bahnhof Unterhaching und nach Sendling, mit Halt an den U-Bahnhöfen Candidplatz und Brudermühlstraße. Die neue Linie X205 bietet eine direkte Fahrt vom U-Bahnhof Arabellapark über Unterföhring, Ismaning, Garching bis zum Forschungszentrum Garching. Im Norden startet die Linie X206 von Lohhof über Unterschleißheim und Oberschleißheim zum Bahnhof Feldmoching. Für den X206 wurde in Lohhof eine neue Buswendeschleife gebaut, an der auch der 218er halten wird, was das Umsteigen zur S-Bahn deutlich verbessert.

Für die sieben X-Linien im Expressbusring, der 2022 eingeführt wurde, gab es im ersten Jahr 65 Prozent Landeszuschuss, weil sie als „landesbedeutsam“ gelten, danach 50 Prozent. Diese Förderung gibt es für andere X-Busse nicht. Der Landkreis München investiert für den Ausbau der Expressbusse viele Millionen an Eigenmitteln.

Neue Expressbusse: „Kaum Linien im MVV, die höher ausgelastet sind“

Fahrgastzahlen hat der MVV noch nicht vorgelegt. Doch Geschäftsführer Bernd Rosenbusch sieht in den X-Bussen ein Erfolgsmodell: „Es gibt kaum Linien im MVV, die höher ausgelastet sind. Besonders das Ringbuskonzept rund um München und von Landkreis zu Landkreis hat sich bewährt.“ Der nächste Expressbus ist der Alpenbus: Er soll von Dezember 2025 an Murnau mit Rosenheim verbinden. Der Freistaat fördert auch diesen Bus mit über 50 Prozent.

Edmund Lauterbach vom Fahrgastverband Pro Bahn Bus hält einige X-Bus-Haltestellen für problematisch, gerade an Knotenpunkten, wo wenig Platz für Stellplätze ist. Zum Beispiel in Garching-Hochbrück, wo die Linie X202 weit entfernt von der Linie 219 hält, obwohl beide nach Unterschleißheim fahren. „Da müssen sich die Fahrgäste nach dem Umsteigen von der U6 schnell entscheiden“, so Lauterbach. Auch am Forschungszentrum Garching liegen die Ausstieghalte teils ein gutes Stück von der U-Bahn entfernt. Dort will man baulich nachbessern, ebenso in Schleißheim, wo es Pläne für einen Busbahnhof am S-Bahnhof gibt.

Neue Elektro-Busse und Wasserstoffbusse im Landkreis München

Auch die E-Busse nehmen Fahrt auf. Der Landkreis elektrifiziert zum 1. April 2024 zehn Linien: Die Linien 225 (Taufkirchen), 261 (Neuried) und 290 (Stadtbus Garching) sollen mit Bateriebussen bedient werden.

Zudem werden 2024 weitere Brennstoffzellen-Busse durch den Landkreis touren: Auf der Linie des Oberhachinger Ortsbusses 227 kommen Wasserstoffbusse mit Brennstoffzellentechnologie zum Einsatz. Bereits seit Herbst sind auf den Linien 211, 212, 216, 222, 224, 229, 230 und 270 punktuell Brennstoffzellenbusse im Rahmen des Projekts HyBayern eingesetzt.

Verbesserte Buslinien im MVV

Auf der Linie 225 in Taufkirchen und beim Oberhachinger Ortsbus 227 gibt es zusätzliche Früh- und Spätfahrten. Verlängert wird die Regionalbuslinie 240 über Harthausen hinaus bis nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn und bedient diesen Abschnitt täglich alle 60 Minuten. Zusätzlich gibt es jetzt ganztägig den 20-Minuten-Takt zwischen Grasbrunn und Neukeferloh. Der 243er von Haar nach Neukeferloh fährt nahezu durchgängig im Zehn-Minuten-Takt von Montag bis Freitag zwischen Lise-Meitner-Weg und S-Bahnhof Haar.

Bei der Linie 258 zwischen Gräfelfing und Lochham gilt ein neuer Fahrplan zur Verbesserung der S-Bahn-Anschlüsse. Für die Linie 261 zwischen Neuried und Fürstenried-West ist für eine Taktung mit der Linie 267 der Fahrplan neugestaltet.

Bessere Anbindung der Busse

Die Linie 262 zwischen Messestadt Riem und Finsing (Kreis Erding) fährt nun ganztägig im 20-Minuten-Takt von Montag bis Samstag. Zusätzliche Frühfahrten gibt es auf der Linie 263 zwischen Kirchheim und Riem. Um die Anschlüsse an die S-Bahn zu verbessern, wird der Fahrplan der Linie 267 zwischen Neuried, Gräfelfing und Neuaubing neu gestaltet. Der 268er zwischen Gräfelfing und Waldfriedhof pendelt künftig im 20-Minuten-Takt. Beim 269er werden die Abfahrtszeiten um fünf Minuten verschoben. In Oberschleißheim hält der 292er neuerdings auch an der Station „Schönleutnerstraße“.

Die neuen Linien X204: Putzbrunn – Ottobrunn – Unterhaching – Tegernseer Landstraße – Candidplatz – Schäftlarnstraße/Gasteig HP8 – Brudermühlstraße – St. Achaz; Montag bis Samstag von 5 bis 22.30 Uhr. X205: Garching-Forschungszentrum – Garching – Ismaning – Unterföhring – Arabellapark Montag bis Freitag von 5 bis 22:30 Uhr, Samstag von 7 bis 22:30 Uhr. X206: Lohhof Nord – Unterschleißheim – Oberschleißheim – Josef-Frankl-Straße – Feldmoching Montag bis Freitag von 5 bis 22 Uhr, Samstag von 6 bis 22 Uhr. (Alle im 20-Minuten-Takt)

Weiterer Expressbus X208 folgt 2024

Während die X-Bus-Linie X207 nicht weiterverfolgt wird, weil beteiligte Kommunen - Poing, Unterföhring und die Landeshauptstadt - Bedenken und Einwände hatten, wird ab Dezember 2024 die Expressbuslinie X208 als Schnellverbindung zwischen dem U-Bahnhof Klinikum Großhadern, - Martinsried, Würmtalstraße – Gräfelfing, Würmtalstraße – Planegg, Richard-Wagner-Str. – Planegg-S-Bahnhof und dem S-Bahnhof Germering-Unterpaffenhofen (Lkr. FFB) verkehren.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht in den Schnellbussen einen echten Zugewinn für die Menschen im Landkreis: „Die Expressbuslinien sind überwiegend zum Dezember 2021, also inmitten der Coronapandemie, an den Start gegangen. Mit dem Abklingen der Pandemie haben auch die Nutzerzahlen stetig zugenommen, was für den Erfolg der Linien spricht.“

Landrat Göbel: Beitrag zum Klimaschutz

Mit dem Freistaat und den beteiligten Landkreisen sei ein attraktives Angebot auf die Straße gebracht worden: „Es ermöglicht insbesondere eine schnelle tangentiale Verbindung zwischen Kommunen. Für viele Wege mussten Pendler bis zur Einführung der Expressbuslinien einen zeitintensiven Umweg über die Landeshauptstadt in Kauf nehmen, wenn sie mit dem öffentlichen Verkehr fahren wollten.“ Der Landkreis sieht in X-Linien auch einen Beitrag zur Verkehrswende: „Der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität.“

