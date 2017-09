Fatales Überholmanöver auf der A9

Ein Überholfehler hat am Samstag auf der A 9 in Höhe Eching zu einem Unfall geführt. Zwei Personen mussten aus dem Auto befreit werden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 3.45 Uhr auf der A 9 in Höhe Eching. Der Fahrer (19) eines Klein-Lkw wollte einen vorausfahrenden Renault Clio überholen, touchierte dabei aber den Wagen, der daraufhin abgedrängt wurde und in die Mitteilleitplanke krachte. Der Pkw stürzte dabei um. Ersthelfer stellten den Clio wieder auf und befreiten den leichtverletzten Fahrer (53) und dessen Ehefrau. Leichte Blessuren trug auch der Fahrer des Kleinlasters davon. Im Einsatz war die Echinger Feuerwehr mit 20 Kräften.

