„Kleine Radtour durch das schöne Bayern“: FCB-Star klappert Hotspots ab - am Tegernsee gibt‘s die Belohnung

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Manuel Neuer nutzte die freien Tage zum Rennradfahren. © screenshot instagram stories/ manuelneuer

Hand aufs Herz, hätten Sie ihn erkannt? Helm, verspiegelte Sonnenbrille und ein ziemlich unbairisches Trikot. FC-Bayern-Star Neuer ist mit seinem Rennrad in Oberbayern unterwegs.

Tegernsee – Der Kapitän war auch an den trainingsfreien Tagen fleißig: Manuel Neuer (36) saß Montag und Dienstag im Rennrad-Sattel. Seine Leistung kann sich dabei durchaus sehen lassen. Eine seiner Touren war über 120 Kilometer lang und Neuer überwand knapp 900 Höhenmeter. Was einem Tempo-Durchschnitt von 29,4 km/h entspricht. Danach gönnte sich Neuer verdientermaßen ein Gläschen Weißwein im Aran am Tegernsee. Während Neuer auf seinem Rennrad also aufs Tempo drückt, verspürt er bei den anstehenden Vertragsverhandlungen über seine neuen Arbeitspapiere keine Eile. „Ich muss den Vertrag noch nicht verlängern, wir haben alle Zeit der Welt“, sagte der Nationaltorhüter nach dem 2:2 gegen den VfB Suttgart und ergänzte: „Die Gespräche laufen ganz gut.“

Verlängert Manuel Neuer Vertrag beim FC Bayern?

Fakt ist: Sowohl Spieler als auch Verein wollen den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern. Wie so oft geht es in den andauernden Verhandlungen um die Parameter Gehalt und Laufzeit. Für Neuer ebenfalls wichtig: Dass Torwarttrainer und Vertrauensperson Toni Tapalovic (41) so lange im Klub arbeiten kann, wie Neuer an den FC Bayern gebunden wird.

Während Tapalovic unter Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick auch in taktische Dinge und Entscheidungen des Trainerteams miteingebunden war, verlässt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) in diesem Bereich auf seine beiden Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller. Trotzdem ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die vorzeitige Vertragsverlängerung von Neuer wegen dieser kleinen Nebengeräusche scheitert.