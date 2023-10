„So eine Schlange habe ich da noch nie gesehen“: Video zeigt Ansturm auf beliebtes Ausflugsziel in der Region

Von: Frederic Rist

Feiertag und schönes Wetter? Die besten Voraussetzungen für einen Ausflug mit den Liebsten. Der Andrang auf die Rodelbahn am Blomberg war riesig.

Bad Tölz – Strahlender Sonnenschein, ein wolkenloser Himmel und angenehme Temperaturen um die 20 Grad – und das am Tag der Deutschen Einheit. Beste Voraussetzungen für einen Tagesausflug mit Familie und Freunden. Viele zog es noch einmal auf die Wiesn, die in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnete. Schätzungsweise 7,2 Millionen Besucherinnen und Besucher strömten in den vergangenen 18 Tagen auf die Theresienwiese.

Damit wurde ein fast 40 Jahre alter Rekord gebrochen, wie die Festleitung mitteilte. Grund dafür dürften auch die hohen Temperaturen sein. Experten gehen davon aus, dass der September 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland war. Auch am letzten Wiesn-Tag war der Andrang deshalb noch einmal groß. Aber nicht nur das Oktoberfest war am vergangenen Feiertag ein beliebtes Ausflugsziel.

Action, Spaß und Nervenkitzel: Die Sommerrodelbahn am Blomberg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Rodelbahn allerdings regelrecht gestürmt. © Tiktok / Violett55555

Lange Wartezeiten und großer Andrang: Die Sommerrodelbahn in Blomberg war am Feiertag überfüllt

Ein gemeinsamer Familienausflug am Feiertag? Für viele die perfekte Gelegenheit für einen Besuch auf dem Oktoberfest, eine Wanderung oder einen Spaziergang rund um den Tegernsee. Doch ein Ausflugsziel war am Tag der Deutschen Einheit besonders beliebt: die Sommerrodelbahn in Blomberg. Ein Video auf der Kurzvideo-Plattform „Tiktok“ zeigt zahlreiche Besucher, die Schlange stehen, um mit der Rodelbahn zu fahren. Die Nutzer in den Kommentaren waren sich einig: „So eine Schlange hab ich da noch nie gesehen“.

Viele Familien mit Kindern hatten sich für einen Ausflug zur Blombergbahn entschieden. Schließlich ist ein Ausflug in die bayerische Bergwelt bei schönem Wetter bei vielen Menschen sehr beliebt. Die Abfahrt auf der 1300 Meter langen Rodelbahn in Bad Tölz sollte für den nötigen Nervenkitzel sorgen. Aufgrund des großen Andrangs mussten die Besucher jedoch teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen. (fr)