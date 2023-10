Felix Neureuther kommt für „Wunderfalke“-Festival nach Bad Tölz: „Den Gipfel zu erklimmen, macht glücklich“

Neue Perspektiven gewann Felix Neureuther auf Touren durch „Unsere Alpen“. Davon berichten er und der in Kochel lebende © graf Bernd Ritschel bei einem Multivisionsvortrag im Tölzer Kurhaus. Foto: Bernd Ritschel

Felix Neureuther spricht im Interview über Begegnungen in den Alpen und die Zukunft des Skitourismus. Am 2. November kommt er zu einen Multivisionsvortrag ins Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – „Unsere Alpen“ heißt der Vortrag, mit dem Felix Neureuther und Bernd Ritschel am Donnerstag, 2. November, das „Wunderfalke“-Festival in Bad Tölz eröffnen. Der Ex-Skirennläufer aus Garmisch-Partenkirchen und der Naturfotograf aus Kochel am See berichten von Touren, die sie während eines halben Jahres unternommen haben: etwa im Tessin, im Werdenfelser Land und den Berchtesgadener Alpen. Was ihn dabei am meisten bewegt hat und welche Botschaften er mit ins Tölzer Kurhaus bringt, erklärt Neureuther (39) im Interview.

Felix Neureuther macht im Tölzer Kurhaus Auftakt „Wunderfalke“-Festival

Herr Neureuther, ist der Auftritt in Bad Tölz für Sie als Garmisch-Partenkirchener Heimspiel oder Auswärtsspiel?

Tölz ist ein Heimspiel, absolut.

In Ihrem Vortrag geht es um die Bergwelt. Haben Sie auch im Tölzer Land und im Isarwinkel ein Lieblingsziel?

Da liegt mir natürlich das Brauneck besonders nah. Damit verbinde ich viele Erinnerungen, schon von Kindheit an.

Neureuther tritt zusammen mit Kochler Fototgraf Bernd Ritschel auf

Sie treten gemeinsam mit dem Kochler Fotografen Bernd Ritschel auf. Wie kam dieser Kontakt zustande?

Den Bernd habe ich erst für dieses Projekt kennen und dabei sehr schätzen gelernt. Wir haben miteinander sehr viel Zeit in den Bergen verbracht, sind früh aufgebrochen und haben unheimlich schöne Touren im gesamten Alpenraum unternommen. Wenn man auf 2000 Metern Höhe im Schlafsack nebeneinander hockt, redet man viel miteinander. Bernd ist für mich der beste Berg- beziehungswiese Landschaftsfotograf. Es ist eine Zeit, an die ich viel zurückdenke und in der ich so viel gelernt habe.

Auf Ihren Touren haben Sie sich immer wieder mit Wissenschaftlern ausgetauscht. Was haben Sie dabei erfahren?

Hauptsächlich ging es um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Alpenraum und uns Menschen darin. Wir haben uns zum Beispiel über die Gletscherschmelze informiert und darüber, wie der Wald in den Bergen gefährdet wird und dadurch der natürliche Lawinenschutz verloren zu gehen droht. Forscher probieren aus, welche alternativen Arten aufgrund der klimatischen Veränderungen in unseren Breiten noch überleben können, zum Beispiel die Douglasie, die ja eigentlich in Kalifornien zu Hause ist. Sehr interessant war auch der Besuch eines Lawinentestgebiets. Forscher befürchten, dass es durch den Klimawandel in bestimmten Lagen mehr und gefährlichere Lawinen geben wird. Das könnte bedeuten, dass es ganze Täler gibt, in denen man wegen der Gefährdung nicht mehr wohnen kann und Menschen umgesiedelt werden müssen.

Welche Begegnung hat Sie ganz besonders beeindruckt?

Besonders in Erinnerung ist mir die Begegnung mit einer Familie mit drei Kindern an der Blaueishütte in den Berchtesgadener Alpen geblieben. Die Kinder wachsen dort oben auf der Alm inmitten einer einzigartigen Bergkulisse auf. Um in die Schule zu gehen, müssen sie erst eine Dreiviertelstunde ins Tal laufen. Ich habe mit den Kindern Hausaufgaben gemacht und mich mit ihnen unterhalten. Sie haben gesagt, dass sie sich niemals vorstellen könnten, in der Stadt zu leben, weil ihnen dort die Häuser zu hoch wären. Gleichzeitig ragen neben ihnen die Berge tausende Meter nach oben – das ist ihnen nicht zu hoch. Einer der schönsten Momente war, mit dem Vater und den drei Kindern auf den Gipfel zu kraxeln und von dort den Sonnenuntergang zu betrachten. Die Familie hat in aller Ruhe über alles geredet, was sie am Tag beschäftigt hat. Dieser Blick und diese Atmosphäre, das macht etwas mit einem.

Felix Neureuther genießt die Aussicht in den Bergen. © IMAGO / Eibner / Instagram @felix_neureuther

Besondere Begegnungen und Zukunft des Skitourismus als Thema

Was nehmen Sie aus diesem Erlebnis mit?

Das natürliche Aufwachsen, das eine ganz andere Beziehung zur Natur ermöglicht, hat mir gefallen. Es entspricht meiner Devise, dass wir unsere Kinder raus in die Natur bringen sollten, damit sie eine emotionale Bindung dazu aufbauen können und ein Gefühl dafür, wie man sein Leben in Einklang mit der Natur leben kann.

Wie lassen sich solche Botschaften in einem Vortrag am besten vermitteln?

Mit Emotionen, Geschichten und Bildern! Und ich denke, gerade wenn man in die Berge geht, kann einem das viel geben. In der modernen Welt wird uns Menschen vieles sehr leicht gemacht: Man muss nicht mal mehr einen Lichtschalter betätigen, weil es einen Bewegungssensor gibt, am Auto muss man das Fenster nicht runterkurbeln, weil es auf Knopfdruck geht, und den richtigen Weg muss man nicht heraussuchen, weil uns das Navi zum Ziel bringt. Dieses Leichtgemachte existiert in den Bergen nicht. Hier muss man den Weg selbst erklimmen, um zum Gipfel zu gelangen – und wenn man es schafft, macht es einen zufrieden und glücklich.

Sie machen sich stark für einen sanften Tourismus. Haben wir hier in der Region die Schwelle zum Overtourism schon überschritten?

Man muss schon sagen, dass wir da an einer Grenze angekommen sind. Einerseits sollen die Menschen in die Berge kommen – und die Region lebt ja auch vom Tourismus. Andererseits sind die Staus und das wahnsinnige Verkehrsaufkommen ein großes Problem. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, gute Verkehrsangebote zu schaffen, um in Richtung Berge zu kommen. Und es wäre gut, den Tagestourismus zu entzerren. Wenn die Menschen ein paar Tage in den Bergen verbringen und diese Umgebung bewusst wahrnehmen und genießen, ist das etwas ganz anderes, als wenn man nur schnell auf den Berg eilt, ein Selfie macht, Brotzeit macht, vielleicht noch seinen Müll zurücklässt und wieder in die Stadt fährt.

Und wie sehen Sie die Zukunft des Skitourismus?

Der steht natürlich vor großen Herausforderungen. So, wie sich das Klima entwickelt, wird es in 20, 30 Jahren in den jetzigen Skigebieten definitiv anders ausschauen. In Lagen unter 1500 Metern muss man sich genau überlegen, ob es sich noch lohnt, in die Skigebiete zu investieren und diesen massiven Aufwand zu betreiben. Andererseits: Der Skisport gehört in der Alpenregion zur Kultur. Die Menschen sind hier auf Holzbrettern die Hänge runtergefahren, lange bevor die ersten von ihnen in ein Auto gestiegen sind. Und der Skisport bedeutet eine einzigartige Lebensfreude. Deswegen ist es mir wichtig, den Skisport bei allen berechtigten Zweifeln nicht nur als etwas Negatives darzustellen, sondern ihn so auszugestalten, dass seine positiven Seiten in den Vordergrund rücken. Das ist definitiv nicht einfach, dazu braucht es kreative Köpfe und Ideen, aber wir können es schaffen.

Weitere Infos Der Vortrag „Unsere Alpen – Unterwegs mit Felix Neureuther“ am Donnerstag, 2. November, im Tölzer Kurhaus beginnt um 19.30 Uhr. Karten zu Preisen von 28,80 bis 37,80 Euro gibt es auf www.wunderfalke.de und bei der Tourist-Info (Telefon 0 80 41/78 67 15).

