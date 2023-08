Einsatzkräfte evakuieren 350 Fahrgäste: Zug kollidiert mit umgestürzten Baum

Von: Adriano D'Adamo

Ein Regionalzug auf dem Weg nach München kollidierte mit einem umgestürzten Baum. Die rund 350 Fahrgäste saßen mehrere Stunden im Zug fest, bis sie evakuiert werden konnten.

Weilheim – Über 350 Passagiere mussten aus einem Zug bei Weilheim evakuiert werden. Wegen eines Unwetters am Sonntagabend (13. August) in Oberbayern stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, was dazu führte, dass ein Zug mit dem Baum kollidierte. Zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Zug und umgestürzten Bäumen auf einer nahegelegenen Strecke. Rund 50 Helfer waren vor Ort, die Rettungsaktion dauerte bis tief in die Nacht hinein.

Evakuierung dauerte bis 1 Uhr morgens: Einsatzkräfte mussten Oberleitung erden

Gegen 21.28 Uhr stürzte der Baum auf der Strecke zwischen Weilheim und Tutzingen in der Nähe vom Gut Dietelhofen um und beschädigte dabei eine Oberleitung. Der Fahrer eines Regionalzuges führte eine Notbremse aus, kollidierte aber dennoch mit dem Baum. Laut einem Sachbearbeiter der Bundespolizeiinspektion Kempten wurde die Frontscheibe des Zuges beschädigt.

Bevor die Einsatzkräfte eine Evakuierung starten konnten, mussten sie die Oberleitung und Bahnstrecke erden. Erst danach konnte der Zugführer die Türen öffnen. Der Strom musste für den gesamte Streckenteil abgeschaltet werden, um die Sicherheit für die Helfer gewährleisten zu können. Die gesamte Rettungsaktion dauerte rund dreieinhalb Stunden und ging von 22.15 Uhr bis 1.45 Uhr, erklärte der Sachbearbeiter der Bundespolizeiinspektion Kempten. Für die Evakuierung waren die Feuerwehr und das Rote Kreuz aus Weilheim zuständig.

Weiterer Zugunfall: Strecken bleiben gesperrt

Die Einsatzkräfte holten die Passagiere über Leitern aus dem Zug heraus. Die Bahn konnte nach der Kollision nicht mehr weiterfahren, dank eines bereitgestellten Schienenersatzverkehrs erreichten die Passagiere dennoch ihren Zielbahnhof in München. Keine der 350 Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Unter den Fahrgästen befanden sich sowohl jüngere als auch ältere und schwangere Personen, erklärten Kreisbandinspektor Markus Deutschenbaur und Einsatzleiter Rettungsdienst Michael Limbrunner.

Auf der Strecke Penzberg-Tutzing kam es ebenfalls zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem umgestürzten Baum. Es mussten 30 Passagiere evakuiert werden. Die entsprechenden Strecken bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

