„War nicht beleidigend gemeint“: Äußerung ließ Streit eskalieren – jetzt droht Feuerwehr mit Auflösung

Von: Thomas Steinhardt

Das Feuerwehrhaus in Althegnenberg ist in die Jahre gekommen und zu klein. © Hartl

Beispiellose Eskalation in Althegnenberg: Die Freiwillige Feuerwehr droht damit, alles hin zu schmeißen, sich selbst praktisch aufzulösen und greift den Bürgermeister in einem offenen Schreiben scharf an. Ob noch eine Lösung des Streits möglich ist, bleibt im Moment unklar.

Althegnenberg – Die Feuerwehr stellt mit sofortiger Wirkung alle freiwilligen Tätigkeiten für die Gemeinde ein. Der Übungsbetrieb wird auch eingestellt. Die Funktionsträger legen ihre Tätigkeiten zum 31. Oktober nieder. Und Ende des Jahres treten mehr als 80 Prozent der Mannschaft zurück – das Ende der Wehr steht also kurz bevor. Das ist kurz gesagt der Inhalt eines offenen Briefes, den die Feuerwehr am Donnerstagabend in den Internet-Netzwerken verbreitete.

Die Schwierigkeit von Einsätzen: „Diverse Aussagen“ von Rathaus-Chef sollen falsch sein

In dem Brief schildern die Feuerwehrleute die Schwierigkeit von Einsätzen, betonen ihre Leistung, die starke Belastung durch das Ehrenamt und fordern einen gewissen Stolz ein. „Diesen Stolz und das damit verbundene Interesse an der Feuerwehr vermissen wir bei Ihnen, Herr Spicker, mehr als deutlich“, heißt es an den Bürgermeister gerichtet. Die Feuerwehrleute vermissen Unterstützung und werfen dem Rathaus-Chef „diverse Aussagen“ vor, die teilweise falsch seien. Klar wird: Es geht auch um den Bau eines neuen Feuerwehrhauses, der nicht wirklich vorankommt, während in einem Ortsteil schon geplant wird.

In dem Streit gibt es offenbar einen Tropfen, der das Fass überlaufen ließ: Eine Äußerung von Bürgermeister Spicker, die bei einer Begehung im Feuerwehrhaus Althegnenberg fiel und die den Freiwilligen später zu Ohren kam. Die Feuerwehr finde es schön, wenn sie ein rotes Feuerwehrauto mit Blaulicht drauf habe – so ungefähr soll sich Spicker geäußert haben.

Das empfand man bei der Feuerwehr offenbar als Beleidigung. „Die Feuerwehr Althegnenberg ist keine Feierwehr und will nicht mit Feuerwehrautos und schönem Blaulicht spielen“, heißt es in dem Schreiben, das verteilt wurde, als gerade der Gemeinderat zusammensaß.

Bürgermeister Rainer Spicker (53), erst seit 2020 im Amt, betonte am Freitag gegenüber dem Tagblatt, dass er den Vorfall und die Aussagen bedauere. „Das war nicht schön, dafür entschuldige ich mich. Es war nicht beleidigend gemeint. Es war unbedacht, ein Fauxpas.“

Die Debatte ums Haus im Nachbarort

Spicker kündigte an, sich bei der Feuerwehr zu entschuldigen, was er am Freitag schriftlich auch tat. Der Bürgermeister findet allerdings auch: Es sei sehr schade, dass nicht mehr miteinander geredet wurde.

Er habe auf keinen Fall den Einsatz und das Engagement der Feuerwehr schmälern wollen und sei sich deren Einsatz sehr wohl bewusst und stolz darauf, betont Spicker.

Das Schreiben der Feuerwehr geht auch auf darauf ein, „dass nur auf die „Nachbar-Feuerwehr geschaut werde“. Gemeint ist der Ortsteil Hörbach, wo nach vielen Debatten und einem Bürgerentscheid anders als im Hauptort derzeit ein neues Gebäude geplant wird. Bis heute gebe es noch keine Idee für das Feuerwehrhaus Althegnenberg. heißt es in dem Schreiben – so könne man nicht weitermachen.

Die Feuerwehr schlägt in dem Brief eine Übergangslösung am geplanten neuen Standort vor. Dafür fehle derzeit aber ein nötiges Lärmschutzgutachten, sagt Spicker. Der Bürgermeister beteuert: Er habe nicht nur das Feuerwehrhaus Hörbach auf dem Schirm, sondern auch das für Althegnenberg. Das Gutachten – nötig für die Änderung des Flächennutzungsplans – sollte erst in einem Ausschuss behandelt werden und sei daher nicht zeitgleich mit dem Feuerwehrhaus Hörbach auf der Tagesordnung gestanden (Zur Debatte im Gemeinderat siehe unten).

Offener Brief der Einsatzkräfte: „Sind alle Feuerwehrler durch und durch“

Bei all den Vorwürfen heißt es in dem Schreiben der Feuerwehr freilich auch, dass der Schritt den Freiwilligen nicht leicht falle. Denn: „Wir sind alle durch und durch Feuerwehrler und stolz auf unsere Kameraden.“

Kommandant Robin Pradel wollte am Freitag zu der Sache nicht mehr viel sagen, „um das Ganze nicht noch mehr anzuheizen“. Der Bürgermeister habe mit einem Brief auf das Schreiben der Feuerwehr reagiert. „Das habe ich zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich sind wir zu allem bereit.“ Beide Seiten haben nun für Donnerstag ein Treffen vereinbart. Auch der Kreisbrandrat soll dann teilnehmen. Laut Robin Pradel haben sich viele Kameraden angekündigt. (Stephanie Hartl)

Das sagt der Kreisbrandrat zum Konflikt

Kreisbrandrat Christoph Gasteiger, Chef aller Feuerwehrleute in der Region, reagierte auf das Schreiben „in erheblichem Maße befremdet“, wie er am Freitag auf Tagblatt-Anfrage sagte. Der Brief, der konkrete Probleme gar nicht benenne, erweise der Feuerwehr insgesamt einen Bärendienst, sagte Gasteiger. „Das ist kein guter Kommunikationsstil.“ So erreiche man keinen Rückhalt für Wünsche und/oder Notwendigkeiten und beschreite nur einen einzigen Weg – den in den Abgrund. Jetzt müsse man einen Modus und den richtigen Ton finden, um miteinander zu reden, sagte Gasteiger. Der Kreisbrandrat bot sofort an, vermittelnd einzugreifen – ein Gespräch wurde vereinbart.



Was aber würde geschehen, wenn sich die Feuerwehr wirklich auflösen würde? Die Gemeinde sei verpflichtet, den abwehrenden Brandschutz sicherzustellen. Ohne freiwillige Feuerwehr müsste die Gemeinde also eine Pflichtfeuerwehr einrichten: Bürger würden zum Feuerwehr-Dienst verdonnert, ebenso wie Führungskräfte. „Das wäre aber die schlechteste aller denkbaren Varianten“, sagte Gasteiger, der auf das Gespräch hofft.

Feuerwehr-Zoff in Althegnenberg: Bericht aus dem Gemeinderat

Althegnenberg – Die Drohung der Feuerwehr Althegnenberg, alles hinzuwerfen, hat wohl auch damit zu tun, dass man sich vom Gemeinderat zurückgesetzt fühlt. Denn in der jüngsten Sitzung ging es erneut um die Feuerwehr in Hörbach – während die Althegnenberger Kollegen immer wieder monieren, dass auch sie eine neue Unterkunft brauchen.

Der Gemeinderat stimmte mit 9:1 Stimmen für den Bauantrag, der den Anbau einer Fahrzeughalle und die Umnutzung der Alten Schule in Hörbach beinhaltet. Nun wird der Eingabeplan beim Landratsamt eingereicht, nach der Genehmigung folgen Ausschreibung und Ermittlung der Kosten.



„Das ist der erste Schritt“, sagte Bürgermeister Rainer Spicker. Es sei noch sehr vieles offen. Möglicherweise werde das Projekt in mehreren Schritten verwirklicht. „Eventuell gibt es erst nur Halle und Umkleiden. Geld ist nicht in Fülle da.“ Unklar sei, wann die Bauarbeiten beginnen. Und sie würden dauern. Spicker mahnte dazu, „Ruhe zu bewahren“.



Marcus Drexl (Grüne) befürchtete, dass sich Althegnenbergs Feuerwehr benachteiligt fühlen könnte. Sein Vorstoß, den Bauantrag zurückzustellen, fiel jedoch durch. Drexl wäre lieber gewesen, die Anträge für beide Feuerwehrhäuser zugleich auf den Weg zu bringen.



Laut Spicker kann für Althegnenberg noch nichts vorangehen: Man warte noch auf das Lärmgutachten für die geplante Fahrzeughalle auf einer Fläche außerhalb des Orts. Dort sollen künftig die Feuerwehr von Althegnenberg und der Bauhof unterkommen. Der Bürgermeister betonte, man habe das Althegnenberger Feuerwehrhaus weiter auf der Agenda. Demnächst befasse sich der Bau- und Umweltausschuss damit. (Stephanie Hartl)

Kommentar: Reden, Reden, Reden Es ist schon ziemlich einzigartig, was da in Althegnenberg passiert ist: Eine ganze Feuerwehr droht mit der Selbst-Auflösung und gibt sich in einem Schreiben, das übers Internet verbreitet wurde, äußerst unversöhnlich, ja sogar aggressiv. Offenbar liegen die Nerven ziemlich blank.

Ob es zur Eskalation beitrug, mag Spekulation sein, auffällig ist aber schon eines: Die relativ kleine Feuerwehr, die nicht ständig schwerste Einsätze zu bewältigen hat, war in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer fast schon unheimlichen Serie an schlimmsten Unfällen konfrontiert: Mehrfach krachte es auf der B2 kurz vor dem Ort und das fast immer an der selben Stelle – einer Stelle, wo gefühlt seit Jahren nichts mehr passiert war. Mehrere Menschen starben, es gab mehrere Schwerverletzte. Jedes mal mussten die Feuerwehrleute ausrücken, teils mitten in der Nacht. Das heißt: Retten und bergen in schwierigen Situationen. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Einmal war der Kommandant auf dem Weg zur Arbeit sogar der Erste, der an den Unfallort kam. Ob das bei der Eskalation jetzt eine Rolle spielte, wird unklar bleiben, es stehen ja viele andere Dinge im Hintergrund. Klar ist derzeit nur eines: Es muss geredet werden, geredet und noch einmal geredet. Denn dass die Althegnenberger Feuerwehrleute auf diese Weise wirklich alles aufgeben und hinschmeißen, das mag man einfach nicht glauben. (st)

