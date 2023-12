„Will keinen Ballermann“: Ärger für Promi-Fischer vom Tegernsee wegen Schickeria-Bistro-Erweiterung

Von: Gerti Reichl

Was sich ausgerechnet der Gemeinderatskollege Christoph von Preysing (CSU) mit seinem Fischerei-Bistro am Aquadome in Abwinkl leiste, sei einfach „too much“. So die Meinung im Bauausschuss.

Bad Wiessee – Von „Ballermann“ und „Rummelplatz“ war die Rede, als der nachträglich nötige Bauantrag für die Gartenbestuhlung als Freischankfläche sowie für die Errichtung eines temporären Windfangs und einer Fläche für eine temporäre Sushi-Box beziehungsweise Steckerlfischbraterei zur Debatte stand. Preysing, als Betreiber des in Gemeindebesitz befindlichen Bistros, war vom Landratsamt zum Stellen des Antrags aufgefordert worden, nachdem sich bei Kontrollen herausgestellt hatte, dass sich einiges anders darstellt als genehmigt.

Kräftig ausgedehnt hatte sich das Bistro am Aquadome zuletzt im Sommer. Die nachträgliche Legalisierung beschäftigt die Gemeinde weiter. © privat

Bauantrag für Fischerei-Bistro: Details fehlen

Preysing will also das Okay für die Bestuhlung der Freischankfläche über jetzt 325 Quadratmeter mit 184 Gastplätzen, für die Sushi-Box-Fläche und auch für den temporären Windfang bei der Küche. Dass der Antrag Details wie etwa Ansichten, Grundrisse, Schnitte, Größenangaben, Begründung, Nutzungszeiträume und Betriebszeiten vermissen ließ, wurde nicht nur von Bauamtsleiter Anton Bammer bemängelt.

Johannes von Miller (Grüne) hielt den Antrag gar für „schludrig“ verfasst und sparte nicht an Kritik. Punkte wie Stellplatznachweis oder die genaue Bezeichnung der Konzession seien offen, das Getränkelager im Bruthaus vermutlich illegal, und überhaupt hätte sich alles in eine Richtung entwickelt, die nicht schön sei. „Was haben wir da noch zu erwarten?“, fragte von Miller und mahnte angesichts des bis nach Alt-Wiessee dröhnenden Lärms, dass es sich dort um ein Erholungsgebiet handeln sollte. „Ich will da keinen Ballermann, sondern was G’scheits, was Handfestes für die Zukunft“, so von Miller.

Fischerei-Bistro: Gesamtkonzept „mit Hand und Fuß“ gefordert

Ein Gesamtkonzept, eine „Gastronomie mit Hand und Fuß“, forderte nicht nur Kurt Sareiter (CSU), sondern auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD). „Wir wollen doch alle, dass der Betrieb gut läuft, aber das hier ist too much.“

Peter Kathan (CSU) warnte vor einem Präzedenzfall und erinnerte daran, dass die Schlösser- und Seenverwaltung die Pläne der Gemeinde für einen Biergarten an der Seepromenade abgelehnt habe. Für ihn sei die Stellplatzfrage ungeklärt. „Wo sind die 45 Plätze“, bohrte er nach. „Wo die Toiletten?“

Johann Zehetmeier (Wiesseer Block) war das alles „zu viel Kritik“. Es sei zu heftig, alles schlechtzureden. Dennoch sei vor allem zum Schutz der Nachbarn ein vernünftiges Konzept nötig. „Klein, aber fein – dann bin ich dabei“, war seine Meinung. Das aktuell nicht gerade üppige Gastro-Angebot im Ort hatte Georg Erlacher (CSU) im Blick. Er war dafür, eine Entscheidung zu vertagen. Preysing solle sich Gedanken machen zu seinem Betrieb, dann sollte das Thema zeitnah wieder angepackt werden. Benedikt Dörder (SPD) schlug sanftere Töne an. „Da ist ein Wirt jetzt mal umtriebig“, lobte er und war dafür, sich mit Preysing zusammenzusetzen. Insgesamt forderte er mehr Sachlichkeit bei dem Thema.

Debatte um Fischerei-Bistro: Gemeinde solle „Kirche im Dorf lassen“

Er verstehe zwar die Einwände, meldete sich Korbinian Herzinger (CSU) zu Wort, „doch wir sollten wegkommen von unserem alten Postleitzahlensystem. Ballermann hin oder her.“ Das Bistro laufe gut, die Gemeinde solle sich nicht an den Stellplätzen aufhängen, die Kirche im Dorf lassen und zum Runden Tisch einladen.

Zu guter Letzt fand Bürgermeister Robert Kühn (SPD), dass man das Problem auf ein normales Maß herunterfahren, jedoch keine Steine in den Weg legen sollte. Er habe die Hoffnung, dass „dieses doch etwas andere Bistro“ in einem erträglichen Rahmen erhalten bleibe. Einstimmig wurde die Entscheidung auf Januar vertagt. Bis dahin will man bei einem Ortstermin alle offenen Fragen klären. Zudem muss Preysing alle fehlenden Unterlagen nachreichen.

