Erneuter Brandanschlag? Bauzug im Landkreis München steht in Flammen - Kripo ermittelt

Von: Florian Prommer

Ein Bauzug hat am Wochenende bei Unterföhring gebrannt. Ein weiterer Brandanschlag wie zuletzt in Grünwald? Die Kripo ermittelt.

Unterföhring - Bei Unterföhring hat in der Nacht auf Samstag ein Zug gebrannt. Noch ist unklar, ob es sich erneut um einen politisch motivierten Brandschlag handelt wie kürzlich in Grünwald und Mühldorf.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dem Polizeinotruf am Samstag, 28.10.2023, gegen 2:40 Uhr, ein brennender Zug in Unterföhring gemeldet. Mehrere Streifen eilten zum Einsatzort, wo sie feststellten, dass ein Bauzug auf einem Nebengleis in Vollbrand stand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterföhring und Ismaning und die Berufsfeuerwehr München löschten den Brand unter schwerem Atemschutz. Um 3.11 Uhr hieß es „Feuer aus“. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr pumpt Hydrauliköl ab

Aufgrund der durch den Brand beschädigten Hydraulikleitung mit 2000 Liter Hydrauliköl im Tank pumpte die Feuerwehr, so teilt die Kreisbrandinspektion mit, den Inhalt in einen dafür bereitgestellten Behälter um. Hierfür arbeiteten die Einsatzkräfte mit Schutzanzügen unter Atemschutz. Das THW verlegte Planen unter dem Zug, sodass noch auslaufendes Hydrauliköl aufgefangen werden konnte.

Ein Bauzug hat am Wochenende bei Unterföhring gebrannt. © Thomas Gaulke

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterföhring, Ismaning, Ottobrunn, die Berufsfeuerwehr München, die Kreisbrandinspektion Landkreis München, der ABC-Zug München Land, der Fachberater THW, die Polizei, der Rettungsdienst und das Wasserwirtschaftsamt. Insgesamt waren ca. 100 Einsatzkräfte vor Ort

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moosstraße, Bahnweg, Mitterfeldallee und Neubruchstraße (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Bahnstrecke zwischen Johanneskirchen und Ismaning musste für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen gesperrt werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen laut Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Er jüngst kam es zu einem Brandanschlag auf Geothermie-Leitungen in Grünwald.

