Lufthansa-Streik hat begonnen: Gewaltige Auswirkungen am Flughafen München - Hundert Meter lange Schlangen

Von: Nadja Pohr

Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt seit heute Morgen. Für Passagiere hat das gewaltige Auswirkungen; nicht zuletzt am Flughafen München.

Update 27. Juli, 10.48 Uhr: Vor den Terminals am Flughafen München bilden sich lange Schlangen. Noch am Morgen waren sie zum Teil gut 100 Meter lang, wie ein Reporter des Bayerischen Rundfunks berichtet. Vor allem internationale Reisende, die von dem Lufthansa-Streik nichts mitbekommen haben, würden dort anstehen. Ansonsten sei der Andrang jedoch beherrschbar.

Am Münchner Flughafen ist auch Verdi-Streikleiter Dennis Dacke vor Ort, der gegenüber dem BR erklärt, warum die Gewerkschaft den Mittwoch für den Streik ausgewählt hat - immerhin wäre ein Protest am Freitag mit mehr Aufsehen verbunden. „Man muss es nicht überreizen. Heute ist noch ein Tag, der für die Lufthansa noch machbar ist“, erklärt Dacke. Natürlich sei man nicht Zufrieden, dass dennoch zahlreiche Passagiere unter Ausfällen leiden.

Wahrscheinlich werden die Auswirkungen des Warnstreiks noch bis Freitag spürbar sein. Auch Dennis Dacke sei zuversichtlich, dass mit dem Ende des Streiks alles wieder „relativ reibungslos“ funktioniere. Ebenso rechnet die Lufthansa am Samstag, zum Start der Ferien in Bayern, nicht mehr mit Chaos. Optimistisch seien auch die Flughäfen München, Memmingen und Nürnberg, die Situation am Wochenende zu stemmen, wie der BR berichtet.

Lufthansa muss keine weiteren Warnstreiks vor den nächsten Verhandlungsrunden fürchten

Update 27. Juli, 8.03 Uhr: Lufthansa-Kunden müssen nach dem Warnstreik des Bodenpersonals am Mittwoch zumindest bis zur nächsten Gesprächsrunde in der kommenden Woche keine weiteren Aktionen der Gewerkschaft Verdi fürchten. Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle sagte am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“ auf eine entsprechende Frage: „Das kann ich ausschließen.“

Passagiere stehen an einem Lufthansa-Service-Schalter am Flughafen München. © Peter Kneffel/dpa

Lufthansa-Streik hat begonnen: Große Auswirkungen in München

Update 27. Juli, 6.04 Uhr: Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahmgelegt - auch in München. Der Ausstand begann am Mittwochmorgen, wie Streikleiter Marvin Reschinsky der Deutschen Presse-Agentur (dpa) noch einmal ausdrücklich bestätigte.

Lufthansa hat vorsorglich mehr als 1000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen und fürchtet Auswirkungen bis zum Freitag, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Bayern. 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern oder ganz absagen. Bereits am Dienstag waren mindestens 47 Verbindungen ausgefallen. Lufthansa hat den betroffenen Passagieren davon abgeraten, zu den Flughäfen zu kommen, weil dort die meisten Schalter ohnehin nicht besetzt seien (siehe unten).

Der Ausstand soll bis Donnerstag, 6.00 Uhr, dauern. Verdi hat zu Kundgebungen an den Flughäfen Frankfurt, Hamburg und München aufgerufen.

Lufthansa-Streik am Mittwoch: Gewerkschaft Verdi will Druck in die Verhandlung bringen

Ursprungsmeldung:

München - Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa am Mittwoch wird vor allem an den Flughäfen in München und Frankfurt am Main enorme Ausmaße nach sich ziehen. Fast alle Flüge wurden an den beiden Abflugorten gestrichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Am Drehkreuz am Flughafen München wurden demnach insgesamt 345 Flüge gestrichen. Betroffen seien hier voraussichtlich 42.000 Fluggäste, wie Bild berichtet. In Frankfurt sind es sogar 678 Flüge.

Bereits am Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag werden Reisende das Chaos an den Flughäfen zu spüren bekommen. Hinzu kommt, dass am Freitag in Bayern die Ferien beginne. Personalengpässe und eine starke Urlaubsnachfrage haben schon in den vergangenen Wochen zu erheblichen Abfertigungsproblemen geführt. Die Gewerkschaft Verdi rief dennoch die rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa zur flächendeckenden Arbeitsniederlegung auf, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatt die Gewerkschaft als „unzureichend“ abgelehnt, man habe sich jedoch auf eine weitere Verhandlung am 3. und 4. August verständigt. Dass nun vorab zum Streik aufgerufen wird, kritisiert Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann schwer. „Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an“, sagt er. „Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark.“

Lufthansa-Fluggäste haben Anspruch auf Entschädigung bei Streik

Neben Frankfurt und München sind auch Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Hier unterhält der Lufthansa-Konzern meist kleinere Einheiten, die ihre Dienstleistungen auch anderen Airlines anbieten. Betroffene Fluggäste haben jedoch einen Anspruch auf Entschädigung.

Je nachdem wie viel Verspätung der Flug hat oder falls dieser sogar ganz ausfällt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber einer Verspätung von drei Stunden hat man beispielsweise einen Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Bei mehr als fünf Stunden muss die Airline den vollen Ticketpreis erstatten. Lufthansa warnte jedoch bereits, dass Passagiere ohne Umbuchung nicht zu den betroffenen Flughäfen kommen sollten, da dort 2nur wenige oder gar keine“ Serviceschalter geöffnet sein werden.

