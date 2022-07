Flughafen-Chaos in München: Streik der Lufthansa sorgt für Verspätungen und Flugausfälle

Von: Nadja Pohr

Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa zur flächendeckenden Arbeitsniederlegung aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt ab Mittwoch. Infolgedessen fallen an den Flughäfen in München und Frankfurt mehr als 1000 Flüge aus, von denen tausende Passagiere betroffen sind.

München - Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa am Mittwoch wird vor allem an den Flughäfen in München und Frankfurt am Main enorme Ausmaße nach sich ziehen. Fast alle Flüge wurden an den beiden Abflugorten gestrichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Am Drehkreuz am Flughafen München wurden demnach insgesamt 345 Flüge gestrichen. Betroffen seien hier voraussichtlich 42.000 Fluggäste, wie Bild berichtet. In Frankfurt sind es sogar 678 Flüge.

Lufthansa-Streik am Mittwoch: Gewerkschaft Verdi will Druck in die Verhandlung bringen

Bereits am Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag werden Reisende das Chaos an den Flughäfen zu spüren bekommen. Hinzu kommt, dass am Freitag in Bayern die Ferien beginne. Personalengpässe und eine starke Urlaubsnachfrage haben schon in den vergangenen Wochen zu erheblichen Abfertigungsproblemen geführt. Die Gewerkschaft Verdi rief dennoch die rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa zur flächendeckenden Arbeitsniederlegung auf, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatt die Gewerkschaft als „unzureichend“ abgelehnt, man habe sich jedoch auf eine weitere Verhandlung am 3. und 4. August verständigt. Dass nun vorab zum Streik aufgerufen wird, kritisiert Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann schwer. „Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an“, sagt er. „Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark.“

Lufthansa-Fluggäste haben Anspruch auf Entschädigung bei Streik

Neben Frankfurt und München sind auch Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Hier unterhält der Lufthansa-Konzern meist kleinere Einheiten, die ihre Dienstleistungen auch anderen Airlines anbieten. Betroffene Fluggäste haben jedoch einen Anspruch auf Entschädigung.

Je nachdem wie viel Verspätung der Flug hat oder falls dieser sogar ganz ausfällt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber einer Verspätung von drei Stunden hat man beispielsweise einen Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Bei mehr als fünf Stunden muss die Airline den vollen Ticketpreis erstatten. Lufthansa warnte jedoch bereits, dass Passagiere ohne Umbuchung nicht zu den betroffenen Flughäfen kommen sollten, da dort 2nur wenige oder gar keine“ Serviceschalter geöffnet sein werden.

