Flughafen München: Fahnder entdecken zwei gebratene Antilopen im Reisegepäck

Von: Klaus-Maria Mehr

Darf leider nicht mehr verspeist werden: Diese frisch gebratene Antilope fischten Zollfahnder am Flughafen München aus dem Gepäck einer Reisenden aus Ghana. © Hauptzollamt München/Barbara Kirchhof/Imago

Dieser Fund sei schon „etwas Außergewöhnliches“, schreibt der Pressesprecher des Hauptzollamts. Am Flughafen München stoppten Fahnder einen Ghanaer mit zwei frisch gebratenen Antilopen im Gepäck.

Flughafen München - Man könnte sich jetzt vorstellen, dass es ein feiner Bratenduft war, der die Zöllner am Flughafen München auf die richtige Spur brachte. Dem war aber nicht so. Die beiden gebratenen Antilopen fielen den Fahndern am Sonntag beim Röntgen der Koffer auf. „Da sieht man das recht schön“, erklärt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München, auf Nachfrage. Das Gepäck einzelner Flüge werde immer wieder auf diese Weise kontrolliert.

Flughafen München: Zollfahnder finden frisch gebratene Antilopen

Die im Ganzen gegarten Tiere waren offenbar als Mitbringsel zum Verzehr gedacht. Daraus wird leider nichts. Die Frau aus Ghana, bei der die beiden Braten gefunden wurde, musste das Fleisch komplett abgeben. Übrigens nicht aus Gründen des Artenschutzes. Antilopen dürfen gejagt und verzehrt werden. Wohl aber aus tierseuchenrechtlichen Gründen. Die Einfuhr von Fleisch und Milchprodukten aus dem EU-Ausland in die Europäische Union ist zum Seuchenschutz grundsätzlich verboten.

Die Zollfahnder beschlagnahmten die beiden Tiere. Sie werden nun fachgerecht entsorgt. „Wir erleben zwar immer wieder, dass Reisende nicht einfuhrfähige Lebensmittel aus dem Ausland mitbringen wollen. Aber so ein Aufgriff ist schon etwas Außergewöhnliches“, sagt Meister.

