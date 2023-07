20 Minuten nach Start: Italien-Flieger meldet Probleme - Besatzung veranlasst sofortige Rückkehr nach München

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Flugzeug des Typ Embraer 195 aus der Air-Dolomiti-Flotte fährt auf dem Rollfeld des Münchner Flughafens. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Auf dem Weg vom Flughafen München nach Florenz kam es kurz nach dem Start zu Problemen an einer Air-Dolomiti-Maschine. Die Crew entschloss sich, zurück zum Airport zu fliegen.

Flughafen München - Zwischenfall am Erdinger Moos: Ein Maschine der italienischen Fluggesellschaft Air Dolomiti musste nach nur 20 Minuten Flug wieder zurück an den Münchner Flughafen fliegen, nachdem die Crew Probleme an der Maschine festgestellt hatte. Ziel des Fluges war Florenz. Drei Stunden nach der unplanmäßigen Landung am Franz-Josef-Strauss-Flughafen wurden die Passagiere mit einer Ersatzmaschine nach Florenz gebracht.

Flughafen München: Flug nach Florenz muss 20 Minuten nach Start abgebrochen werden

Wie das Portal avherald.com berichtet, ereignete sich der Zwischenfall bereits am Donnerstag, dem 20. Juli. Demnach wurde 20 Minuten nach Take-Off ein Problem am Getriebe der Embraer 195-Maschine festgestellt, weshalb sich die Air-Dolomiti-Crew entschloss, zurückzukehren. Mit einem Ersatzflieger des selben Typs konnte den Flug demnach dann doch abgefertigt werden. Der Flieger, der im ersten Anlauf Probleme gemacht hatte, konnte dem Bericht zufolge nach einer Überprüfung 24 Stunden nach dem Vorfall wieder in den Linienbetrieb gehen.

Zwischenfall am Münchner Flughafen: Italien-Flug wird abgebrochen

Erst kürzlich war es am Münchner Airport zu einem Zwischenfall gekommen, eine Lufthansa-Maschine musste Sekunden vor Take-Off auf dem Münchner Flughafen den Flug abbrechen. Für 194 Passagiere ging es erst Stunden später zum Zielort: Madrid.

