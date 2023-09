Folgenreiches Grundsatz-Urteil für Flugreisende: 15 Minuten, die 1600 Euro kosten

Von: Hans Moritz

Nadelöhr Sicherheitskontrolle: Für Verspätungen hier kann nicht der Reiseveranstalter in Regress genommen werden, urteilt das Amtsgericht München. © FMG

Das Amtsgericht München sprach nun ein wegweisendes Urteil: Kommen Reisende wegen einer Verzögerung bei der Sicherheitskontrolle zu spät zum Flug, muss der Reiseveranstalter nicht haften.

München/Flughafen - Wie es in einer Mitteilung der Justiz heißt, hat das Amtsgericht München in Bayern die Klage gegen einen Reiseveranstalter auf Rückerstattung des Reisepreises für eine Pauschalreise in Höhe von 1648 Euro abgewiesen. Die Reisenden hatten wegen zu langsamen Personen- und Handgepäckkontrollen das Boarding verpasst. Der Tenor des Richterspruchs: Reiseveranstaltern sind Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle nicht zuzurechnen. Sprich: Sie sind raus aus der Haftung.

Langsame Sicherheitskontrolle: Klage gegen Reiseveranstalter wegen verpassten Flugs

Der Kläger hatte nach Darstellung eines Sprechers des Gerichts bei dem beklagten Reiseveranstalter für sich und seine Ehefrau im Oktober 2022 eine Pauschalreise nach Madeira gebucht. Beim Online-Check-In erhielt der Kläger die Weisung, um 12.50 Uhr am Gate zu sein. Tatsächlich erreichten der Kläger und seine Ehefrau dieses aber erst um 13.05 Uhr. Obwohl das Flugzeug noch in Parkposition stand, verweigerte das Bodenpersonal den Reisenden den Zutritt zum Flugzeug.

Der Kläger wollte nachweisen, dass er nichts für die Verspätung gekonnt habe und führte aus, er habe sich am Abreisetag gemeinsam mit seiner Ehefrau um 10:15 Uhr, damit drei Stunden und 20 Minuten vor Abflug, in die Flughafenhalle begeben. Der Schalter zur Gepäckabgabe für den gebuchten Flug sei jedoch erst um 11 Uhr geöffnet worden. Ihr Gepäck hätten der Kläger und seine Ehefrau abgegeben und sich direkt im Anschluss daran gegen 11.20 Uhr zur Sicherheitskontrolle begeben.

Flughafen öffnet einen statt 20 Schalter für Sicherheitskontrolle: Reiseveranstalter nicht haftbar

Die Personen- und Handgepäckkontrolle habe dann jedoch bis etwa 13 Uhr gedauert, da anstelle der etwa 20 Schalter für einen gesamten Abflugbereich, lediglich ein einziger Schalter geöffnet gewesen sei. Deswegen verlangte der Reisende, dass ihm der Preis zurückgezahlt werden müsse. Denn der Reiseveranstalter hätte vom Personalmangel am Flughafen wissen müssen. Entsprechend hätte der Veranstalter auf eine frühere Öffnung der Gepäckabgabeschalter hinwirken und die Reisenden auf überlange Wartezeiten aufmerksam machen müssen.

Der Anbieter hingegen argumentierte, weder er noch die Fluggesellschaft hätten den Verzug zu verantworten. Eine zu langsame Sicherheitskontrolle am Flughafen sei der Beklagten nicht zuzurechnen. Der Sprecher zitiert die Argumentation des Gerichts: „Die Durchführung von Sicherheitskontrollen ist keine vertragliche Obliegenheit der Beklagten, sondern eine hoheitlich staatliche Aufgabe, deren Durchführung und Organisation von der Beklagten nicht beeinflusst werden kann.“ Die Beklagte sei auch nicht gehalten gewesen, den Schalter mehr als 2,5 Stunden vor dem geplantem Abflug zu öffnen, hieß es weiter.

