Personalnot, Unwetter, Hitze: Mehrere Flieger starten am Flughafen München derzeit täglich ohne Gepäck

Der Flughafen München liegt seit 1992 im Erdinger Moos. Er ist rund 40 Kilometer weg von der bayerischen Landeshauptstadt München und der zweitgrößte Airport Deutschlands nach Frankfurt. © MiS/Imago Images

Fünf bis zehn Flugzeuge sollen derzeit am Münchner Flughafen ohne Gepäck starten. Grund dafür sei insbesondere Personalnot bei der Abfertigung.

Flughafen München - Am zweitgrößten Flughafen Deutschlands werden täglich bis zu 900 Flüge abgewickelt. Der Münchner Airport gehört damit zu den wichtigsten Drehkreuzen in Europa. Als erster weltweit wurde er gar mit einer „Fünf Sterne“-Bewertung ausgezeichnet. Und doch: Am Erdinger Moos kommt es aktuell zu starken Problemen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, fliegen derzeit fünf bis zehn Maschinen ohne Gepäck ab.

Flughafen München: Fünf bis zehn Maschinen starten derzeit ohne Gepäck

Wie es heißt, sei der hauptsächliche Grund dafür der noch immer andauernde Personalmangel. Bereits im vergangenen Jahr war das zum Problem geworden, nachdem die Corona-Pandemie abgeflacht war und wieder mehr Menschen in den Urlaub geflogen waren. Damals hatten viele Mitarbeitende des Airports auf Grund rasant gefallener Passagierzahlen ihren Job am Erdinger Moos aufgegeben - bis heute habe man die klaffende Lücke nicht vollständig schließen können, so der BR weiter.

Marc Zangl, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der Flughafen München GmbH und ihrer Groundhandling-Tochter Aeroground, erklärt die Situation gegenüber dem BR: „In einer normalen Zeit – wenn keine Ferien, kein Oktoberfest und keine IAA ist – sind wir gut aufgestellt“, sagt er. „Aber wenn großer Andrang ist und obendrauf noch wetterbedingte Verspätungen kommen, dann geraten wir schnell an unsere Grenzen.“

Erst kürzlich sind vom Flughafen München zwei Maschinen der Lufthansa ohne ein einziges Gepäckstück abgehoben. Eine Münchner Familie hatte Medikamente des Sohnes im Koffer.

Flughafen München: Personalnot bei der Abfertigung führt zu Problemen

Zuletzt hatte es in der Region teils heftige Unwetter gegeben, diese hätten eine normale Abfertigung aller Flüge zusätzlich unmöglich gemacht, auch hitzebedingt war die Arbeit am Rollfeld ins Stocken geraten, so Zangl weiter. Doch noch immer würden die Nachwirkungen von Corona das eigentliche Hauptproblem der Personalnot stärken.

Wie Zank weiter erklärt, würden aktuell 200 bis 300 Mitarbeiter fehlen. Hintergrund sei auch, dass Firmen wie Aeroground vom Geld der Airlines leben, Rollfeld-Mitarbeiter würden, so Zank im BR weiter, „am Ende der Nahrungskette stehen“. Dem Bericht nach stünden die Airlines jedoch vor einem Umdenk-Prozess. Der Betriebsrat kümmere sich indes weiter darum, dass Jobs in der Gepäckabfertigung besser bezahlt würden. Zum Start der IAA in München und dem anstehenden Oktoberfest wird in München mit mehr Passagieren als üblich gerechnet.