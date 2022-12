Flughafen München plötzlich marode? Geheimes Milliardenprogramm erzürnt Grüne im Landtag

Von: Dirk Walter

Ein Milliarden-Investitionsprogramm des Flughafens München für die Jahre 2023 bis 2030 wird nun ein Thema im Bayerischen Landtag. Grüne und Freie Wähler fordern Aufklärung.

30 Jahre nach seiner Eröffnung muss der Flughafen München eine umfassende Sanierung seiner Immobilien in Angriff nehmen. Die grobe Investitionsplanung mit allen denkbaren Projekten beinhaltet bis 2030 Maßnahmen in Höhe von bis zu 4,2 Milliarden Euro, bestätigte der Flughafen entsprechende Informationen des Münchner Merkur. Der Freisinger Grünen-Abgeordnete Johannes Becher kündigte einen Berichts-Antrag seiner Fraktion an. Das bedeutet: Der Flughafen soll sich gegenüber dem Haushaltsausschuss des Landtags erklären. „Idealerweise kommt Flughafen-Chef Jost Lammers selbst in den Ausschuss“, sagte Becher.

Der neue Flugsteig (Visualisierung) am Terminal 1 ist eines der Bauprojekte, er kostet 600 Millionen Euro. © Planungsgemeinschaft T1E SSF/SP/SOP/JSK

Gesprächsbedarf gibt es genug. Bisher ist das Programm nur im Aufsichtsrat des Flughafens vertraulich vorgestellt worden. Es ist Geheimsache. Der Haushaltsausschuss des Landtags wurde nicht über den riesigen Sanierungsbedarf am Flughafen informiert, obwohl der Freistaat mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter ist. „Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Flughafeninfrastruktur“ seien Kernaufgaben der Flughafen-GmbH (FMG), hatte der Flughafen gegenüber unserer Zeitung erklärt. Und sodann einige notwendige Maßnahmen aufgelistet – Neubau, Umbau und Instandhaltung: Dazu zählen die Sanierung der Parkdecks in der Zentralen Zone, also nah an den Terminals, sowie die Sanierung maroder Immobilien wie das Airport-Center MAC und die Flughafen-Verwaltung. Das allein kostet dem Vernehmen nach hunderte von Millionen. „Vielleicht hätte die FMG das früher angehen sollen, anstatt mit dem Lab Campus und den neuen Bauprojekten im Westen des Flughafengeländes auf Expansionskurs zu gehen“, sagt der Abgeordnete der Freien Wähler, Benno Zierer.

Was kommt auf den Freistaat zu?

Insbesondere dürfte die drei Eigentümer Freistaat, Bund und Stadt München interessieren, ob finanzielle Belastungen auf sie zukommen. Der Flughafen selbst habe die Milliarden „mit Sicherheit nicht auf der hohen Kante“, sagt Becher. Auch Zierer meint: „Es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie die Flughafen GmbH Investitionen in der vorgesehenen Größenordnung finanzieren möchte – angesichts eines Schuldenstandes von 2,8 Milliarden Euro und Verlusten von 665 Millionen über die Geschäftsjahre 2020 und 2021.“

Dass der Flughafen in Teilen marode ist, war bisher nie Thema – lieber verwies man auf Auszeichnungen („Five-Star-Airport“), die der Flughafen regelmäßig für guten Service einheimst. Auch Leuchtturmprojekte wie etwa der neue Flugsteig am Terminal 1 wurden früher gerne vorgezeigt. Derzeit nicht mehr, denn auch hier steigen die Kosten – nach Aussagen vom Frühjahr dieses Jahres von 450 auf mindestens 600 Millionen Euro.

Die 3. Startbahn rückt wieder in den Fokus

Was die Abgeordneten auch beschäftigt, ist die dritte Startbahn. Bekanntlich ist die umstrittene Flugpiste bis Ende der Wahlperiode im Oktober 2023 auf Eis gelegt. Trotzdem ist die Startbahn im Investitionsprogramm enthalten. Nach Angaben von 2015 würde die Bahn 1,6 Milliarden Euro kosten. „Für mich ist das eine Luftbuchung“, ärgert sich Zierer. „Dieses Projekt wird nicht realisiert werden – es gibt keinen Bedarf und keine politischen Mehrheiten dafür.“ Er sei überzeugt, „dass sich das mit der Landtagswahl 2023 nicht ändern wird“.

Nach Ansicht des Grünen-Abgeordneten Becher ist das nicht so sicher. „Auf das Wort von Markus Söder zu vertrauen, fällt den Menschen in der Region bei diesem Thema schwer“, sagt er. Der Widerstand gegen die Startbahn müsse wieder aktiver werden. Insbesondere jüngere Leute, die sich vor drei bis vier Jahren vielleicht aufgrund ihres Alters noch gar nicht für das Thema interessiert hätten, gelte es zu gewinnen. Er hoffe dabei auch auf eine Zusammenarbeit mit den Aktivisten von „Fridays for future“.

Eins sei klar, sagt Becher: Die Startbahn sei in Zeiten des Klimawandels aus der Zeit gefallen. Es handele sich um eine „Planung von vorgestern“.

