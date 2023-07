Kurz vor den Sommerferien: Flughafen München mit wichtigen Informationen für alle Reisenden

Von: Lucas Sauter Orengo

Passagiere stehen am Flughafen München an einem Check-in-Schalter. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der Flughafen München erwartet zum Start in die Sommerferien einen Ansturm. Die Bundespolizei richtet sich jetzt an alle Passagiere.

Flughafen München - Als traditionell letztes Bundesland in Deutschland startet Bayern in dieser Woche in die Sommerferien. Ab Freitag, dem 28. Juli, starten die knapp sechs freien Wochen bis Mitte September. Damit einhergeht geht auch die jedes Jahr wiederkehrende Reisewelle, meistens gen Süden. Für den Autoverkehr hat der ADAC bereits Warnungen und Hinweise ausgesprochen, die Autobahnen, besonders in Richtung Italien, werden wohl einmal mehr voll werden. Nun richtet sich die Bundespolizei an alle Passagiere, die vom Münchner Flughafen aus in Richtung Urlaub starten.

Flughafen München: Sommerferien-Ansturm erwartet - Bundespolizei richtet sich an alle Passagiere

Dabei listen die Beamte in einer öffentlichen Mitteilung mehrere Punkte auf, die Flug-Reisende vor Beginn ihrer Reise checken sollten. Ziel dabei ist ein möglichst reibungsloser Ablauf in den Flughallen des Münchner Airports. Demnach besonders zu beachten sind folgende Punkte:

Prüfen der Reisedokumente wie Reisepass/Ausweis vor Abflug

Rechtzeitiges Ankommen am Flughafen

Online-Check-In

Frühzeitiges Erscheinen an der Sicherheitskontrolle am Airport

Sommerferien am Flughafen München: Wichtige Infos für alle Reisenden

Neben diesen grundlegenden Tipps hat die Bundespolizei auch noch weitere Ratschläge, um das große Aufkommen am Münchner Flughafen zum Start in die Sommerferien zu erleichtern. Darunter fallen folgende Punkte:

Bestenfalls nur ein Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen

Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck ist weiterhin auf Behältnisse mit jeweils max. 100ml in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von max. 1 Liter beschränkt

Flüssigkeiten und größere elektronische Geräte wie Laptops und Tablets schon vor der Kontrolle aus dem Handgepäck nehmen und vorhandene Jacken, oder Kopfbedeckungen ablegen. Verstauen Sie alle vorgenannten Gegenstände in die bereitgestellten Wannen.

