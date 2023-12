Nach Schneechaos in Bayern: Flughafen München wird erneut geschlossen

Von: Hans Moritz

Müssen am Boden bleiben: Der Flugverkehr im Erdinger Moos wird erneut eingestellt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Chaos geht weiter, der Winter setzt sich in Bayern fest. Der Flughafen München muss erneut geschlossen werden - nun wegen Eisregens!

Flughafen - Ein Sprecher des Münchner Flughafens teilte am Montag gegen 18.30 Uhr mit, „dass es an diesem Dienstag, 5. Dezember, von Betriebsbeginn bis 12 Uhr mittags keine Starts und Landungen geben wird“. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht auf Dienstag, der voraussichtlich einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag unmöglich mache. „Von der Einstellung des Flugbetriebs sind morgen mindestens 150 Starts und 160 Landungen der insgesamt über 770 Flugbewegungen betroffen“, so der Sprecher weiter.

Der Flughafen wird laut einer Mitteilung die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen. Geplant ist, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zulassen – allerdings sind weiterhin erhebliche Einschränkungen zu erwarten.

Passagieren wird dringend geraten, sich vor Anreise zum Flughafen mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen, um zu den Status ihres Fluges zu erfragen. ham

