Regel-Verschärfung für G7-Gipfel: Hobby-Flieger könnten per Hubschrauber abtransportiert werden

Von: Gabi Werner

Das Fliegen im Luftraum über dem Tegernsee ist während des G7-Gipfels in Elmau tabu. © Archiv tp

Gleitschirme über dem Tegernsee wird man ab Sonntag vergebens suchen: Wegen des G7-Gipfels herrscht Flugverbot. Die Betroffenen nehmen es gelassen.

Rottach-Egern – Wenn sich ab Sonntag, 26. Juni, auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen zu ihrem Gipfel treffen, hat das auch Auswirkungen aufs Tegernseer Tal. Der Rottacher Wallberg liegt in der Flugverbotszone. Das bedeutet: Von Sonntag, 8 Uhr, bis Dienstag, 28. Juni, 24 Uhr, dürfen von dort keine Gleitschirme oder Drachenflieger starten. Dominik Lang vom Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal sieht in dem Verbot kein größeres Drama: „Wir nehmen es emotionslos hin und haben uns daran zu halten.“

Flugverbot wegen G7-Gipfel: Flieger wurden per Newsletter über Verbot informiert

Dass das Fliegen vom Wallberg für die paar Tage tabu ist, dürfte sich in der Flieger-Szene bereits herumgesprochen haben, glaubt der Vorsitzende. Seine Mitglieder habe der Verein per Newsletter über das Flugverbot während des G7-Gipfels informiert. Dieser Tage werde man noch Info-Zettel bei der Wallbergbahn und am Landeplatz aushängen. „Das müsste im Normalfall reichen“, glaubt Dominik Lang, der an die Mitglieder appelliert, das Verbot auch zu beachten.

Bei G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015: Gleitschirmflieger mit Hubschrauber abtransportiert

Wenn nicht, kann dies ernste Konsequenzen haben. Ein Verstoß gegen die Beschränkung stellt laut Polizei eine Straftat dar. Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH, kann sich sogar an einen Fall erinnern, als ein Gleitschirmflieger per Hubschrauber aus der Flugverbotszone geholt wurde. 2015, als die G7-Runde schon einmal auf Schloss Elmau tagte, hatte es ebenfalls ein solches Flugverbot gegeben.

Wallbergbahn wird niemanden mit Flugausrüstung befördern

Auch Asenstorfer stellt klar: Die Wallbergbahn werde in der Phase des Flugverbots „niemanden zum Fliegen befördern“. Sollte jemand mit Ausrüstung erscheinen, werde er darauf hingewiesen, so Asenstorfer, die keine größeren Schwierigkeiten erwartet. „Unsere Gleitschirm-Schulen und Locals wissen Bescheid.“

