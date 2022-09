Ärger in Oberbayern: Dächer voller Solarmodule - nur Strom erzeugen dürfen sie nicht

Von: Jörg Domke

Martin Hörndl und Herbert Wagner aus Forstinning vor einer ihrer Maschinenhallen, auf denen schon Module installiert sind. © dziemballa

Martin Hörndl und Herbert Wagner aus Forstinning führen einen mühsamen Kampf: Sie wollen mit Photovoltaik Strom erzeugen, aber warten schon ewig auf die Genehmigung.

Forstinning – Es vergeht längst kein Tag mehr, an dem nicht irgendwo dafür geworben würde, spätestens jetzt in sogenannte erneuerbare Energien zu investieren. Privatleute werden da schon mal gerne angesprochen, um selber für ihren Eigenbedarf Storm zu erzeugen. Aber auch Investoren in deutlich größere Photovoltaikanlagen stehen im Fokus. Wie etwa die der beiden Forstinninger Landwirte Herbert Wagner und Martin Hörndl.

Gemeinsam haben sie vor, eine solche Großanlage in Betrieb zu nehmen. Doch die Realität hat die beiden gewissermaßen zuletzt eingeholt. Weil Firmen wie der Bayernwerk Netz GmbH (und sicherlich auch anderen) längst die Manpower zu fehlen scheint, um die gerade mit Wucht eingehenden Anschlussbegehren zu befriedigen. „Da könnte mehr gehen“, haben Hörndl und Wagner den Eindruck.

Genehmigungen für Photovoltaik-Anlagen - Verzögerungen ohne Ende

Und auch die für derartige Investitionen nötigen Materialien scheinen inzwischen längst nicht mehr ausreichend bzw. zeitnah zur Verfügung zu stehen. Daher verzögern sich Projekte der Größenordnung, wie sie die beiden Forstinninger Berufskollegen gemeinsam in Gang bringen wollten. Oder sie werden im schlechtesten Fall sogar ganz verhindert.

Alles begann bei einem Vortrag der Energieagentur Ebersberg im Jahr 2019, die Herbert Wagner, zugleich Kommandant der Feuerwehr, aus echtem Interesse, wie er sagt, besuchte. Nach der Veranstaltung blühte in ihm durchaus der Gedanke auf, seine in der Graf-Sempt-Straße vorhandene Maschinenhalle mit ihrer 900 Quadratmeter großen Dachfläche mit einer PV-Anlage zu versehen, die immerhin 190 Kw produziert hätte.

Alles, was Wagner danach probierte, scheiterte jedoch an den unterschiedlichsten Dingen. „Anlagen mit über 100 Kw müssen in die Direktvermarktung“, sagt er. Ein Anschluss laufe also nicht so wie bei einem normalen Häuslebesitzer, der für den eigenen Bedarf Strom erzeuge, sondern hier nur über die Bayernwerk Netz GmbH. Weil die jedoch monatelang nichts von sich hören ließ, legte Wagner sein PV-Projekt enttäuscht wieder auf Eis.

Bis sein Kollege Martin Hörndl, zugleich amtierender Gemeinderat in Forstinning, im vergangenen Jahr auf eine ähnliche Idee kam. Fast gegenüber, auf der anderen Straßenseite, baute er damals eine nagelneue Halle mit sogar 1300 Quadratmetern Dachfläche, auf die eine 269-Kw-Anlage hätte installiert werden können.

Per Zufall tauschten sich beide darüber frühzeitig auch aus. Und so wuchs der Entschluss, doch gemeinsam eine Anlage auf dem jeweiligen Dach zu betreiben, zugleich die Grabungskosten für die Anschlussleitung zu teilen und sich auch im Team um die Anschlussformalitäten zu kümmern.

Photovoltaik-Anlagen: Zusammenarbeit ist günstiger

Die erste Idee lautete: Zusammen eine entsprechende Leitung auf eigene Kosten von 530 Metern Länge durch die Graf-Sempt-Straße und den Trischberger Weg zu dem nächstgelegenen Trafo der Bayernwerk GmbH verlegen zu lassen. „Eine entsprechende Reservierung, was einen gemeinsamen Anschluss angeht, liegt uns schriftlich vor“, so Hörndl gegenüber der EZ.

Die beiden Investitionswilligen holten daher Angebote ein für die Dachanlage, bis man zwischendurch, eigentlich auch zufällig, davon erfuhr, dass in der Graf-Sempt-Straße längst eine Mittelspannungsleitung verlegt sei, die sowohl von der Genehmigungsseite her als auch technisch den gemeinsam produzierten Strom über einen Trafo ins Netz hätte einspeisen können.

Man habe sogar den Gedanken aufgegriffen und einen eigenen Trafo kaufen wollen, so Hörndl und Wagner. „Die Lösung wäre optimal gewesen“, so die beiden Forstinninger. Wäre. Wenn da nicht weitere Monate um Monate ins Land gegangen wären, ohne dass es ein offizielles grünes Licht für das Vorhaben gegeben hätte.

Weil schließlich das grundsätzliche Ok schon vorlag, entschlossen sich Hörndl und Wagner nach eigenen Angaben Anfang August 2021, immerhin schon mal die Module zu kaufen und auf den beiden Hallendächern zu installieren. Module, deren Preise schon damals eine stetige Entwicklung nach oben nahmen. „Je länger wir noch gewartet hätten, umso teurer wäre das alles geworden“, sagen sie.

Solaranlage ist betriebsbereit - Doch Genehmigung fehlt

Seit Februar 2022 ist die gemeinsam geplante Anlage inzwischen nach Worten der Landwirte betriebsbereit. Und als solche auch bei der Bayernwerk GmbH gemeldet. Die Idee aber, gemeinsam einen eigenen Trafo zu kaufen, haben Hörndl und Wagner inzwischen wieder verworfen. Der Grund: In der Zwischenzeit habe sich nach ihren Angaben der Preis dafür mehr als verdoppelt.

Trafos haben außerdem längst Lieferzeiten von mehr als einem halben Jahr. Und außerdem sei von der Bayernwerk Netz GmbH ein Schreiben eingetroffen mit dem Hinweis, für das Gemeinschaftsvorhaben eine neue Prüfung in Gang setzen zu müssen, an der sich die beiden Investoren auch noch hätten finanziell beteiligen sollen. „So werden Investitionen verhindert“, schimpfen Herbert Wagner und Martin Hörndl im Gleichklang.

Ärger mit Genehmigungen für Solarananlage - Forstinning ist kein Einzelfall

Aufmerksam haben die Forstinninger daher einen Artikel der Kollegen des Starnberger Merkur vom 21. Juli 2022 gelesen und ausgewertet, in dem ein ähnlicher Vorgang beschrieben wird. Auch dort war von einer technisch fertigen Solaranlage entlang der A 96 bei Geisenbrunn die Rede, deren Anschluss sich verzögerte.

Ein Sprecher der Bayernwerk Netz GmbH hatte dabei auf feste Prozedere bei Netzanschlüssen verwiesen, räumte aber gegenüber dem Merkur ein, dass die Prozesse grundsätzlich umfangreich seien. Auch die Bayernwerk GmbH wünsche sich schlankere Prozesse, so der Bayernwerk-Sprecher. Personalmangel, so berichtete der Starnberger Merkur vor einigen Wochen unter Verweis auf den Firmensprecher, sei ein Punkt, aber nicht der entscheidende.

Immerhin: Der für den 29. Juli in Aussicht gestellte Anschlusstermin für das Großprojekt an der A 96 bei Gilching ist nach Auskunft des involvierten Ingenieurbüros mit Sitz in Landsberg/Lech dann in der Tat zustande gekommen.

