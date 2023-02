Goldschakal in Oberbayern: Tier hat offenbar neues Gebiet für sich entdeckt

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Dieser Goldschakal tappte 2012 im Bayerischen Wald in eine Fotofalle - es war der erste Nachweis des Tiers in Bayern © dpa

Mindestens einmal tappte der scheue Allesfresser gut erkennbar in eine Fotofalle. Offenbar hat der Goldschakal jetzt auch das Gebiet um Schöffau für sich entdeckt. Er verhält sich friedlich: Nutztier-Risse gibt es es bisher nicht.

Schöffau – Er ist eine Art Phantom. Rund um Schöffau lösten immer wieder Wildtierkameras aus, in der Regel, ohne hieb- und stichfeste Fakten zu liefern. Und leibhaftig scheint ein solches Tier niemand im Dorf zu Gesicht bekommen zu haben. Ein einziges Mal tappte nach Angaben eines Sprechers des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) nachweislich ein Goldschakal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle. Der Nachweis stamme vom 22. April 2022. Gut informierten Kreisen zufolge entstand die Aufnahme in der Region Schöffau.

Goldschakale lassen sich anhand von Fotos nicht unterscheiden

Stimmt diese Angabe, ließe sich allein räumlich und zeitlich ein Zusammenhang zum ersten Nutztierriss in Bayern konstruieren, der fix einem Goldschakal zugeordnet werden konnte. In Grasleiten bei Huglfing, wenige Kilometer Luftlinie von Schöffau entfernt, tötete ein solches Tier, das aussieht wie eine Mischung zwischen Fuchs und Wolf und normalerweise ein goldgelb gefärbtes Fell – hier gibt es regionale Unterschiede – hat, keine Woche später mehrere Schafe.

Eine DNA-Untersuchung lieferte damals den Beweis, um welche Art es sich beim Täter handelte. Anhand von Fotos ließen sich einzelne dieser Individuen nicht voneinander unterscheiden, erklärt der LfU-Sprecher.

Goldschakal unterwegs: Keinerlei Risse oder Auffälligkeiten in Schöffau

In Schöffau wurden keinerlei Risse oder ähnliche Vorfälle bekannt. Hielt sich wirklich ein Goldschakal hier auf, dann komplett unauffällig und ohne sich an Nutztieren zu vergreifen. Man erzählt sich im Dorf, dass der Goldschakal, der 2012 erstmals in Bayern aufgetaucht ist und nach LfU-Angaben seitdem 14-mal in Oberbayern nachgewiesen wurde, gierig sei auf die Nachgeburt, wenn eine Kuh gekalbt habe.

Ob es sich bei der Geschichte um ein Ammenmärchen handelt oder um eine Tatsache, bleibt offen. Ortsbäurin Anni Hindelang jedenfalls hat davon „nichts mitbekommen. Aber ich kann mir das vorstellen“. Nachgeburten landen, falls die Mutterkuh diese nicht frisst, auf dem Hoimahof immer wieder auf dem Misthaufen – und verschwinden gerne über Nacht. Dahinter, sagt Hindelang, könnte allerdings auch ein Fuchs stecken – oder ein Wolf, wie er knapp einen Kilometer vom Hoimahof entfernt in die Fotofalle ging.

Wolf bereitet Bauernverband Kopfzerbrechen, nicht der Goldschakal

Der Canis lupus bereitet Klaus Solleder, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), aktuell auch deutlich mehr Kopfzerbrechen. Es gebe immer wieder Hinweise, die von Garmisch-Partenkirchen bis Schöffau reichten, dass sich Goldschakale im Landkreis aufhielten, sagt Solleder. Von der Bedeutung für den BBV her steht diesess Tier aktuell weit hinten – „wegen der Wolfsproblematik“, sagt Solleder.

Tessy Lödermann nimmt an: Goldschakal wird im Landkreis heimisch werden

Tessy Lödermann geht davon aus, „dass Goldschakale auch in unserem Landkreis heimisch werden“. Die Nahrungsgeneralisten, die in Bayern nicht den Status eines jagdbaren Wilds besitzen, ernährten sich von Insekten, Nagetieren, Amphibien, Vögeln, Hasen, aber auch von Beeren, Früchten, Obst und Aas. „Nahrungsmäßig hat er bei uns gute Bedingungen“, sagt die engagierte Tierschützerin aus Garmisch-Partenkirchen. Die 2022 bei Huglfing getöteten Waldschafe seien „eine Ausnahme“.

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins des Landkreises erhält „seit Jahren immer wieder Hinweise, dass zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen ein Goldschakal gesehen worden ist. Leider wurden nie Fotos gemacht“. Der eurasische Goldschakal wandert aus seiner ursprünglichen Heimat Asien und Süd-Osteuropa ein – er bevorzugt milde Winter, weiß Lödermann. Deshalb seien Goldschakale inzwischen in weiten Teilen Westeuropas heimisch. Sie betont: „Ihn werden nicht viele Menschen, außer auf zufälligen Wildkamera-Aufnahmen, zu Gesicht bekommen, da er sehr scheu und dämmerungs- und nachtaktiv ist.“

Bilder von mehreren Wildtierkameras: Goldschakal nicht eindeutig zu identifizieren

Tatsächlich liegen in Schöffau diverse solcher Bilder vor, die einen Goldschakal – er ist mit einer Schulterhöhe von 35 bis 50 Zentimetern nur wenig größer als ein Fuchs und ähnelt diesem auch im Jagdverhalten – zeigen könnten. Sicher ist das aber nicht. Die Qualität der Fotos, von denen Johann Winkler, Vorsitzender der örtlichen Jagdgenossenschaft, bisher weiß, lasse keine eindeutige Identifizierung zu. Er spricht von „verschleierten Aufnahmen“, verschiedentlich entstanden bei „diesigem Wetter“. Abgebildet sein könnte ein Goldschakal, aber auch ein vielleicht jüngerer Wolf oder ein großer Fuchs. „Es handelt sich um etwas Hochläufiges, das ist Fakt“, betont Winkler.

Dem LfU liegen für die Landkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen keine aktuellen Goldschakal-Nachweise vor. Das Tier zählt nach Angaben des Sprechers nicht zu den „großen Beutegreifern“ und besitzt einen anderen Schutzstatus als Wolf, Bär oder Luchs. „Vergleichbar zu präventiven Maßnahmen durch Fuchs und Wolf“, sagt er, „können Nutztiere vor Übergriffen geschützt werden.“

