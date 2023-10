Zu Gast in legendärer RTL-Sendung – Wolfratshauser verblüfft Moderator Günther Jauch

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gewann bei „Wer wird Millionär“ 32 000 Euro: der Wolfratshauser Dr. Robert Philippsberg, rechts Moderator Günther Jauch. © Sabine Hermsdorf-Hiss; Soeren Stache/dpa

Ein Mann aus Wolfratshausen ist zu Gast bei „Wer wird Millionär“. Er schaffte es auf den Stuhl und gewann. Dabei verblüffte er Moderator Günther Jauch.

Wolfratshausen – „Vervollständigen Sie die Literatur-Klassiker „Emilia...“, „Warten auf...“, „Das Bildnis des...“ und „Wer hat Angst vor...“. Für Dr. Robert Philippsberg ist das kein Problem. In Windeseile fliegen die Finger über die Tastatur. Galotti, Godot, Dorian Grey und Virginia Wolf sind die Lösungen. Der Wolfratshauser hatte sich bei „Wer wird Millionär“ (WWM) beworben, schaffte es mit der schnellen und richtigen Beantwortung auf den „heißen Stuhl“ gegenüber von Günther Jauch – und gewann 32 000 Euro.

Wolfratshauser als Gast in legendärer RTL-Sendung im TV – Moderator Günther Jauch verblüfft

„Ich habe einfach nur getippt – und als meine Zeit von 3,11 Sekunden aufleuchtete, dachte ich nur: ,Hey, das könnte klappen‘“, berichtet er bei einem Treffen mit dem Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur. Es klappte – Philippsberg wurde Kandidat.

Wolfratshauser zu Gast in TV-Show von RTL - „Bin einfach Quiz-Fan“

Der 41-Jährige, der im bayerischen Landtag für zwei Abgeordnete der Grünen sowie im NS-Dokumentationszentrum München tätig ist, arbeitete sich Schritt für Schritt durch die gestellten Fragen. „Ich bin einfach ein Quiz-Fan“, erzählt er. „Wer wird Millionär – Trainingslager“ heißt eine App, die er im Vorfeld nutzte, dazu las er viel – „auch Klatsch und Tratsch. Daher wusste ich, dass man König Carl Gustaf, geboren 1946, auch als alten Schweden bezeichnen kann.“ Ausgesprochen nervös war er in der Sendung nicht. „Ich habe bereits als Moderator gearbeitet, und aufgrund der Führungen durch die Dokumentationsstätte bin ich es gewohnt, vor Menschen zu sprechen“, sagt er.

Vor der 32 000-Euro-Frage dann die Überraschung – allerdings für Jauch. „Stimmt es, dass Sie so ziemlich alle 195 Hauptstädte der Welt aufzählen können?“ Philippsberg bejahte: „Testen Sie mich doch.“ Das ließ sich Jauch nicht zweimal sagen. „Die Hauptstadt von Tonga?“ „Nuku’alofa“ kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Und wozu gehört Bischkek?“, fragte der Wolfratshauser zurück. Jauch tat sich mit der Antwort „Kirgistan“ schwer.

Philippsberg lacht. „Ich reise einfach gerne“, sagt er. „Und so habe ich vorher immer geschaut, was hier die Hauptstadt ist.“ Und weil er gerade so drin war, hat er einfach weitergelernt. „Ist übrigens auch bei einem Gespräch ein super Einstieg – und man lernt eine Menge über Länder, die man vorher gar nicht kannte.“

Alle Hauptstädte und US-Präsidenten im Kopf – 32 000 Euro bei Wer wird Millionär gewonnen

Eine besondere Technik beim Einprägen hat der 41-Jährige nicht. „Nur ab und zu ein paar Eselsbrücken wie Buchstaben, die auch in dem Ländernamen vorkommen oder Sprichwörter, die passen.“ Beim Studium der Städtenamen fielen ihm auch ein paar Besonderheiten auf. „So heißt Burkina Faso übersetzt Land des aufrechten Menschen und die turkmenische Stadt Asgabat Stadt der Liebe.“

Neben den 195 Hauptstädten dieser Welt kann der Wolfratshauser auch alle 46 US-Präsidenten in der richtigen Reihenfolge aufzählen. „Das eignet sich aber nicht sehr für Small Talk“, konterte Jauch an diesem Punkt in der Sendung. Was Philippsberg sehr freut, ist, dass RTL in einem Bericht über ihn auch gleich ein Hauptstadtquiz angehängt hat. „Tolle Idee. Ich habe es auch gleich gespielt.“ Ob erfolgreich oder nicht, braucht man ihn nicht extra zu fragen.

Am Ende flossen über 30 000 Euro auf das Konto des Wolfratshausers. Die Frage nach der Bedeutung von „Gymnophobie“ (Angst vor eigener oder fremder Nacktheit) hatte seinem Auftritt ein Ende gesetzt. „Ein wenig geärgert“ hat sich Phillipsberg darüber schon. „Vor allem, weil ich später die nächste Frage im Trainingslager online aufgerufen habe – und die hätte ich gewusst.“ Nichtsdestotrotz ist er sich sicher, dass dies nicht seine letzte TV-Spielrunde war. Er hat vor, sich bei weiteren Spielshows zu bewerben. „Das Wichtigste ist einfach, ruhig und fokussiert zu sein. Denn Spaß gemacht hat es auf jeden Fall.“

