Lufthansa startet Flugbetrieb von City Airlines: „Drehkreuz in München nachhaltig stärken“

Von: Christoph Sahler

Teilen

Die Lufthansa bringt die neu gegründete Tochter City Airlines an den Start. Der Startschuss für den Flugbetrieb fällt im Sommer 2024.

Frankfurt – Die neu ins Leben gerufene City Airlines, ein Unternehmen der Lufthansa mit Sitz am Flughafen Frankfurt, plant, ihren Flugbetrieb im Sommer 2024 zu starten. Die Fluggesellschaft, die schon 2022 gegründet wurde, erhielt im Juni dieses Jahres ihr Betreiberzertifikat (AOC) von der Bundesluftfahrtbehörde.

Wie die Deutschlands größte Airline jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die neue City Airline Flüge von den Drehkreuzen München und Frankfurt aus anbieten und dabei auch Zubringer- und Abholflüge für Lufthansa durchführen. City Airlines wird parallel zu Lufthansa CityLine operieren. Ab November 2023 beginnt die Suche nach Betriebspersonal. Gesucht werden zum Start Piloten und Kabinenpersonal.

Die Lufthansa City Airline geht 2024 in Betrieb. © Lufthansa Group

Lufthansa geht mit City Airlines an den Start: Strecke von Frankfurt nach München soll gestärkt werden

Die Stärkung des Wettbewerbs auf den Kurzstrecken sei laut Unternehmen entscheidend für die Marktposition der Lufthansa. „Mit City Airlines wollen wir Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte schaffen und nachhaltig Arbeitsplätze am Standort Deutschland sichern. Nur so können wir wachsen und die Drehkreuze in München und Frankfurt nachhaltig stärken“, sagte Jens Fehlinger, Geschäftsführer von City Airlines.

Die „Verhandlungen mit den Sozialpartnern zur Vereinbarung von Bedingungen für wettbewerbsfähige und sichere Arbeitsplätze“ sollen bereits begonnen haben. City Airlines werde den Flugbetrieb mit A319-Flugzeugen aufnehmen. Darüber hinaus prüft die Lufthansa derzeit den Einsatz von Flugzeugen des Typs Airbus A220 oder von Embraer. (csa/pm)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.