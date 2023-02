Frau „fassungslos“: Inhaber erteilt ihr Haus- und Tankverbot wegen Ukraine-Flagge im Auto

Von: Johannes Thoma

Gefällt offensichtlich nicht jederman: die ukrainische Flagge. Im Bild Demonstrierende beim Protest gegen die russische Invasion in die Ukraine © Jakub Kotian/dpa

Es sollte nur ein kurzer Tankstopp werden. Doch was einer Frau an der Tankstelle am „Kaufland“ in Weilheim passierte, machte sie „fassungslos“: Weil sie eine Ukraine-Flagge im Auto hatte, erteilte ihr der Inhaber „Haus- und Tankverbot“. Der bestreitet diese Darstellung.

Weilheim – Am vergangenen Mittwoch gegen 12.20 Uhr machte die Frau aus Rott (ihr Name ist der Redaktion bekannt) auf ihrem Weg von Murnau nach Rott Halt an der Tankstelle an der Kaltenmoserstraße. Beim Bezahlen fragte sie der Mann an der Kasse, warum sie eine Flagge von der Ukraine an der Frontscheibe ihres Auto habe.

„Weil ich regelmäßig Spenden für die Ukraine sammele“, so die Frau. „Das dulde ich nicht, das ist eine politische Äußerung. Sie haben Haus- und Tankverbot“, so habe die Antwort von Inhaber Holger Fuchs ihr gegenüber gelautet, sagte die Betroffene im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ein Mann, der mit ihr im Auto saß, könne dies auch bestätigen.

„Der Vorfall war anders als dargestellt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen – nur so viel noch: Bei uns ist jeder willkommen, auch jede Nationalität“, so Fuchs auf Nachfrage.

Betroffene macht ihrem Ärger auf Twitter Luft – „Kaufland“ ist nicht betroffen

Die Betroffene hat den Vorfall auch auf ihrem Twitter-Account („Perlentaucherin“) öffentlich gemacht. Zehntausende habe ihre Erzählung dort bereits gelesen. „Ich bin fassungslos ob dieser Feindseligkeit der Ukraine gegenüber“, schreibt sie dort unter anderem. Sie werde dort sicher nicht mehr tanken. Wegen ihres Engagement für die Ukraine stößt die Rotterin überwiegend auf Zustimmung, wie sie sagt. Allerdings gab es auch einen negativen Vorfall: Vor einem Kino in Landsberg sei ihr die am Auto befestigte Flagge abgerissen worden.

Übrigens: Der Einkaufsmarkt „Kaufland“ ist lediglich Nachbar der Tankstelle. Der Eigentümer der gesamten Immobilie hat sie direkt an Holger Fuchs verpachtet. „Bei Kaufland stehen wir für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Diskriminierung und Rassismus verurteilen wir aufs Schärfste“, schreibt die Pressestelle des Unternehmens. Weiter könne man sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Hausverbot nicht gerechtfertigt? Politische Einstellung kein sachlicher Grund

Die Frau fragt sich nach dem Vorfall auch, ob es überhaupt rechtlich möglich ist, ihr „Haus- und Tankverbot“ wegen der Ukraine-Flagge zu erteilen? Nach Meinung eines der Frau bekannten Anwalts ist ein Hausverbot nicht gerechtfertigt.

Grundsätzlich gelte: Eine politische Einstellung – in diesem Falle das Zeigen der Ukraine-Flagge – sei kein Grund für – verbotene – Diskriminierung. Ein Hausverbot müsse immer einen sachlichen Grund haben.

