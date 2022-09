Mutter seit fünf Wochen verschwunden: Familie sucht nun gezielt ihr Auto - und bittet um Hilfe

Von: Dieter Dorby

Marion Clemens besuchte Verwandte in Miesbach. Seit 19. August fehlt von ihr jede Spur. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Seit 19. August wird Marion Clemens vermisst. Zuletzt wurde sie in Miesbach bei einem Verwandtenbesuch gesehen. Seitdem ist sie verschwunden Nun startet die Familie einen weiteren Suchaufruf.

Miesbach - Seit fast fünf Wochen ist die Familie von Marion Clemens auf der Suche nach der Vermissten. Wie berichtet, war die 69-Jährige auf Verwandtenbesuch in Miesbach. Am Vormittag des 19. August setzte sie sich in ihr Auto und fuhr weg. Seitdem gilt sie als vermisst.

Ein erster Aufruf seitens der Polizei blieb bislang erfolglos. Seitdem fehlt von der 69-Jährigen jede Spur. „Möglicherweise befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand und ist deshalb dringend auf Hilfe angewiesen“, hieß es in der Fahndung.

Nach Verwandtenbesuch in Miesbach: Frau vermisst - Familie startet Suchaufruf

Nun setzen die Angehörigen darauf, die Suche auf das Auto der 69-Jährigen, die aus Schladen-Werla (Landkreis Wolfenbüttel/Niedersachsen) stammt, zu konzentrieren. Sie fährt einen silberfarbenen VW Up mit dem Kennzeichen WF-MP-614.

Die Hoffnung der Familie: Wenn jeder, der von diesem Aufruf erfährt, die Augen offen hält, müsste das Fahrzeug doch zu finden sein. Und damit hätte die Polizei neue Anhaltspunkte für die Suche. Denn ein Auto verschwindet nicht so leicht.

Für die Familie ist es seit Wochen eine belastende Situation, berichtet die Tochter. Nach fünf Wochen ohne Lebenszeichen sei die Hoffnung, die Mutter lebend zu finden, zwar gering. Aber die Ungewissheit dabei sei das Schlimmste.

Frau vermisst: Die Personenbeschreibung der 69-Jährigen

Die vermisste Marion Clemens wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 165 Zentimeter groß.

Sie wiegt rund 70 Kilogramm.

Sie hat braune, nackenlange Haare und braune Augen.

Sie ist Brillenträgerin und spricht hochdeutsch.

Vermutlich trägt sie blaue bzw. dunkelblaue Kleidung.

Sie fährt einen silbernen VW Up - Kennzeichen WF-MP-614

Wer Hinweise zur Vermissten oder ihrem Auto machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Miesbach, Telefon 08025/2990, oder bei einer anderen Polizeidienststelle.

