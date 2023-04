Wutvideo: Monika Gruber fühlt sich durch „Gender-Schmarrn“ von „rot-grüner Mischpoke“ bedroht

Von: Manuel Rank

Die Kabarettistin Monika Gruber ist schon häufiger mit provokanten Videos aufgefallen. Mit Aussagen über vegane Weißwurst, die Maskenpflicht und ein „Cheerleaderinnen-Verbot“ eckt sie immer wieder an. © IMAGO / Astrid Schmidhuber

Monika Gruber hat sich in die „Mutter-Debatte“ eingeschaltet. Sie findet den „Gender-Schmarrn frauenverachtend“. Damit stoßt sie auf viel Kritik.

München – Ein Video der bayerischen Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber sorgt in sozialen Netzwerken derzeit für Aufsehen. Über eine Minute hinweg schießt die 51-Jährige in einer Wuttirade gegen den „Gender-Schmarrn“. Dieser sei „frauenverachtend“.

Offenbar ein weiterer Kritikpunkt der Kabarettistin: das neue Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Sie malt das Bild eines Horror-Szenariums, in der Männer jährlich rechtlich ihr Geschlecht ändern können, um Zutritt zu Frauen-Umkleiden zu bekommen. Am Ende richtet sie sich mit einem Appell direkt an ihre Zuschauer: „Lasst euch das nicht gefallen!“

Eklat um Tagesschau-Formulierung: „entbindende Person“ statt „Mutter“

Hintergrund und Auslöser ist ein Beitrag auf dem Instagram-Kanal der Tagesschau. Am 1. April erschien dort ein Artikel über einen geplanten Gesetzesentwurf der Familienministerin Lisa Paus. Dieser sieht nach der Geburt eines Kindes auch für den zweiten Elternteil zwei Wochen bezahlte Freistellung vor.

In dem Text wollte die Redaktion eigenen Aussage nach niemanden diskriminieren und verwendete deshalb statt „Mutter“ das Wort „entbindende Person“. Im Wortlaut hieß es unter anderem: „Der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden.“

Wortwahl sorgt für Wirbel im Netz

Diese Formulierung verursachte in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung. Unter den Kritikern des Wordings: Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident äußerte auf Twitter sein Unverständnis und verlinkte eine Nachricht von Bild.de. „Für so einen Unsinn braucht es keine Zwangsgebühren“, findet er.

Mittlerweile hat die Tagesschau-Redaktion die Wortwahl im Artikel geändert. Statt „entbindende Person“ steht dort nun doch wieder „Mutter“. Am Ende des Textes gibt lediglich eine Anmerkung Hinweis darauf, dass die Schreibweise ursprünglich anders gewesen war:

Anmerkung der Redaktion: In dem Text wurden die Formulierungen „entbindende Person“ und „gebärende Personen“ durch „Mutter“ ersetzt, da sie zu Missverständnissen geführt haben. Zudem wurde die Formulierung „Arbeitgebende“ durch „Arbeitgeber“ ersetzt.

Ähnlich wie Söder sieht es die bayerische Kabarettistin. Sie habe die Nachricht zuerst für einen Aprilscherz gehalten. Sie frage sich, wann mehr Leute erkennen werden, dass dieser ganze Gender-Schmarrn zutiefst frauenverachtend sei. Außerdem wundere sie sich, ob sie selbst dann eine „genderfluktuative Person mit ungenutzter Gebärvorrichtung“ ist – eine Frau oder Mutter sei sie schließlich nicht. Weiter heißt es in ihrem Video:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die rot-grüne Mischpoke in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Gesetzesentwurf durchwinken wird, dass du dir einmal im Jahr dein Geschlecht selber aussuchen kannst.

Gruber bringt Beispiel mit Damenumkleide

Mit dieser Aussage spielt die Kabarettistin auf das neue Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung an, welches das seit 40 Jahren bestehende Transsexuellengesetz (TSG) ersetzt. Grubers Angst: Irgendwann könne jeder jährlich vor dem Gesetz das eigene Geschlecht ändern.

Dann müsse sie ihren Nichten beim Besuch in der Therme erklären, es sei besser, sich doch lieber im Auto umzuziehen. Schließlich könne der Besitzer der Therme nichts gegen „Typen mit hängendem Gemächt und baumelnden Eiern“ in der Damenumkleide tun.

Ähnlich wie Markus Söder äußerte sich die Kabarettistin kritisch über die Formulierung der Tagesschau. © Lino Mirgeler

Am Ende des Videos richtet sich die 51-Jährige direkt an ihre Zuschauer. Diese sollen sich das alles nicht mehr gefallen lassen. „Denn wenn wirklich immer nur die Klügeren nachgeben, gewinnen irgendwann die Deppen.“

„Du sprichst mir aus der Seele“: Video erhält Zuspruch von Fans

Ähnlich wie der Beitrag der Tagesschau löste Grubers Reaktion einen medialen Widerhall aus. Ein Blick in die Kommentarspalte kurz nach Veröffentlichung zeigt: Viele Fans von Monika Gruber teilen ihre Meinung. „Vielen Dank, du sprichst mir aus der Seele. Ich weiß nicht, wie das Ganze noch bis 2025 gut gehen soll“, schreibt ein Follower. Und auch Moderatorin Caroline Beil kommentiert mit Zuspruch: „Unterschreibe ich.“

Kritiker werfen Gruber vor, sich rechter Narrative zu bedienen

Doch wenige Stunden später machten sich kritischere Kommentare breit. Der Kabarettistin wird vorgeworfen, „Öl ins Feuer zu schütten“. Die Kommentare reichen von „einfach nur daneben“, „problematisch“ und „Soll das witzig sein oder ist das einfach nur grundloser Hass?“, bis hin zu „verletzend“ und „rechter Dog Whistle“.

Der Aktivist Duke Duong erreicht auf Instagram unter dem Namen „trans.parenz“ über 10.000 Follower. Auch er hat unter dem Video kommentiert. Seine Kritik:

Ich bin enttäuscht von diesem Video. Enttäuscht, dass Sie sich nicht intensiver und sachlicher diesem Thema genähert haben und stattdessen hier Witze auf Kosten von trans* Menschen reißen.

Bereits in der Vergangenheit eckte die Freisingerin mit kontroversen Aussagen an. So erklärte Gruber 2019 in einem launigen Video, sie halte nichts von einem Verbot von Cheerleaderinnen. Der deutsche Basketball-Spitzenclub Alba Berlin hatte zuvor angekündigt, künftig bei Heimspielen auf Cheerleaderinnen zu verzichten. Durch die Entscheidung und das Video von Monika Gruber entfachte eine Debatte über Sport und Sexismus beim Cheerleading.

