Mutter fassungslos: Dreijähriger Tochter wird dringende Operation verweigert

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Das Hörvermögen der kleinen Tochter einer Freisingerin ist beeinträchtigt. Doch einen schnellen Termin für die dringend nötige OP zu erhalten ist aussichtslos.

Freising – Annemarie Panzner-Peyr ist „fassungslos und wirklich sprachlos“: Ihre dreijährige Tochter hat eine dringend benötigte HNO-Operation nicht bekommen. Die Familie musste schlussendlich die OP über eine private Krankenversicherung selbst bezahlen, um bleibende Schäden zu verhindern.

Das Hörvermögen der kleinen Tochter einer Freisingerin ist beeinträchtigt. Doch einen schnellen Termin für die dringend nötige OP zu erhalten ist aussichtslos. © Symbolbild: Patrick Pleul/dpa

Bezahlung durch Krankenkassen zu niedrig: Flüssigkeit im Ohr kann nicht ablaufen

Der Grund für diese Situation: Weil die Bezahlung von Mandeloperationen durch die Krankenkassen viel zu niedrig sei, weil die Erstattungsbeiträge zum Jahresbeginn 2023 sogar nochmals gekürzt wurden, haben die verschiedenen Vereinigungen der Hals-Nasen-Ohrenärzte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, solche ambulanten Operationen abzulehnen. Man will auf die katastrophale Lage aufmerksam machen. Dadurch ist die Situation für Kinder wie die Tochter von Panzner-Peyr und andere Eltern katastrophal.

Seit Oktober 2022, so schildert Panzner-Peyr den Leidensweg ihrer kleinen Tochter, leide die Dreijährige unter „Dauerschnupfen“. Alles wurde probiert, nach einem Besuch bei einem HNO-Arzt wurde eine Cortisontherapie verordnet. Der Paukenerguss im Ohr blieb. Eine Flugreise wurde abgesagt, weil die Gefahr bestand, dass das Trommelfell platzt oder das Mädchen eine Mittelohrentzündung bekommt. Grund dafür ist eine vergrößerte Mandel, die das Ohr blockiert und somit verhindert, dass Flüssigkeit ablaufen kann. Was bleiben würde, wenn die Cortisontherapie nicht anschlägt, wäre eine OP: Schnitte in beide Trommelfelle, eventuell die Entfernung der Polypen und die Verkleinerung der Mandeln.

Operation erst wieder im März möglich: Sprachentwicklung des Kindes gefährdet

Die Empfehlung: Annemarie Panzner-Peyr sollte zügig tätig werden, weil durch das eingeschränkte Hörvermögen auch die Sprachentwicklung beeinträchtigt werde. Und da beginnt das, was Panzner-Peyr fassungslos macht: Bei einem Anruf im Schwabinger Klinikum erhielt sie die Auskunft, dass bis auf Weiteres keine ambulanten Operationen durchgeführt würden, weil die Erstattungsbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen seit diesem Jahr nochmals reduziert worden sind.

Nachfragen bei anderen Kliniken ergeben ein ähnliches Bild: In Großhadern gäbe es erst im März 2024 einen Termin, im Krankenhaus Dritter Orden gibt es auch keine kurzfristigen OP-Termine, in Starnberg und im HNO-Zentrum Ingolstadt dasselbe. Die Mutter ist entsetzt: „Hier steht die Gesundheit und Entwicklung von Kindern auf dem Spiel“, der Streit zwischen Ärzten und Krankenkassen werde „auf dem Rücken der Kinder ausgetragen“. Die HNO-Ärzte selbst stellen in diversen Veröffentlichungen zu ihrem Aufruf, ambulante Kinder-Operationen auszusetzen, weil es wegen der Unterfinanzierung zu einem „eklatanten Versorgungsnotstand mit monatelangen Wartezeiten auf dringend benötigte Operationen“ gekommen sei, fest, dass Kinder bleibende Schäden davontragen können.

Gut zu wissen Von den 107 Euro, die ein Arzt für eine Adenotomie mit Paukendrainage erhält, müssen OP-Miete, OP-Assistenz, Sterilisation der Instrumente, Wartung der Technik, Versicherungen, die Aufklärung und die Rufbereitschaft nach dem Eingriff bezahlt werden. Am Ende bleibe den Ärzten ein Honorar vor Steuern zwischen 10 und 20 Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Empörung nachvollziehbar“: Politik könnte Einfluss nehmen

Im Gesundheitsamt Freising, an das sich Panzner-Peyr gewendet hat, findet man „die Empörung nachvollziehbar“, ist allerdings für das Anliegen nicht zuständig. Die verzweifelte Mutter hat sich daraufhin an die Kassenärztliche Vereinigung, an das bayerische Gesundheitsministerium, an Staatsminister Florian Herrmann, an MdB Erich Irlstorfer und an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt. Auf Nachfrage des FT erklärte Irlstorfer, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags, die Politik könne darauf durchaus Einfluss nehmen, man müsse aber die Mehrheit haben. Und deshalb habe er zusammen mit anderen Anliegen die Sache bei Gesundheitsminister Lauterbach vorgebracht, werde das auch schriftlich formulieren.

Das hätte für die Tochter von Panzner-Peyr viel zu lange gedauert. Nachdem die Cortisonbehandlung nicht mehr angeschlagen hatte und der Aufschub einer OP nicht mehr möglich gewesen sei, bestand Handlungsbedarf. Über eine private Krankenversicherung wurde die Tochter im Freisinger Krankenhaus operiert, die Polypen entfernt, die Mandeln verkleinert, zwei Paukenröhrchen gesetzt. Seitdem ist die Kleine nicht mehr wiederzuerkennen, so die endlich wieder glückliche Mutter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.