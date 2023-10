In den Alpen tödlich verunglückt: Camerloher-Gymnasium trauert um Lehrer Thomas Schmölz

Von: Magdalena Höcherl

Thomas Schmölz (†) starb im Alter von 54 Jahren. © Archiv: Gleixner

Bei dem Wanderer, der in den Alpen tödlich verunglückt ist, handelt es sich um den Freisinger Lehrer Thomas Schmölz. Nicht nur am Camerloher-Gymnasium hinterlässt er eine große Lücke.

Freising – Am Brünnstein im Landkreis Rosenheim kam es am Sonntag zu einem tödlichen Bergunfall: Der 54-jährige Thomas Schmölz aus Freising stürzte auf dem Weg zum Gipfel auf einem Klettersteig über 150 Meter ab. Andere Wanderer beobachteten den Sturz und setzten sofort einen Notruf ab. Der Rettungsdienst konnte allerdings nur noch seinen Tod feststellen.

Freisinger Lehrer verunglückt: Ein Mensch, der sich ganz mit „seiner“ Schule identifizierte

In Freising ist der Schock über den tragischen Unfall groß. Auch die Schulfamilie am Camerloher-Gymnasium trauert. Dort arbeitete Thomas Schmölz seit 1998 als Lehrer für Englisch und Geschichte. Man verliere nicht nur einen beliebten Lehrer und „super Pädagogen“, sagt Schulleiterin Andrea Bliese, sondern auch einen Menschen, der sich voll und ganz mit „seiner“ Schule identifiziert habe. Auch die drei Töchter von Thomas Schmölz haben das Abitur am Camerloher gemacht.

„Er war definitiv keiner, der reingekommen ist, seine Stunden gemacht hat und wieder rausgegangen ist – im Gegenteil“, sagt Bliese. Sie behält Thomas Schmölz als jemanden in Erinnerung, „der immer freundlich war, der immer ein offenes Ohr hatte, menschlich zugewandt und mit seinen Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe“. Als einen Mann, „der viele Kontakte hatte, diese gerne pflegte und auf seine Mitmenschen zugegangen ist“.

Thomas Schmölz habe nicht nur mit seinem Unterricht die Schule bereichert, sondern auch durch sein Wirken in verschiedenen anderen Bereichen. Er war im Schulsport aktiv, rief einen English Book Club zum Lesen und Diskutieren ins Leben, organisierte Schulfahrten und war bis zu diesem Schuljahr Mitglied im Schulforum – ein Gremium, in dem Schüler, Lehrkräfte und Eltern über schulinterne Themen beraten. „Ein Mini-Schulparlament quasi“, erklärt Bliese.

Lehrer aus Freising stirbt bei Bergunfall - Mit den Filmfreunden das Kino am Schafhof gegründet

Vielseitig interessiert und engagiert war Thomas Schmölz auch außerhalb „seiner“ Schule: nicht nur als langjähriges Mitglied der Vorstandschaft beim TTC Freising-Lerchenfeld, sondern auch bei den Filmfreunden Freising. Nach der Schließung des Camera-Kinos im Jahr 2013 suchte Schmölz mit Gleichgesinnten nach einer Möglichkeit, um die Kino-Kultur in der Domstadt aufrechtzuerhalten. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Künstlerhaus wurde damals das „Kino im Schafhof“ aus der Taufe gehoben, das bis heute existiert.

„Thomas Schmölz war dem Schafhof und auch mir ein teurer und lieb gewonnener Partner“, erinnert sich Eike Berg, Leiter des Künstlerhauses. „Er war ausgesprochen engagiert und kannte sich hervorragend in der Filmszene aus.“ Berg betont: „Mit seiner freundlichen und aufgeschlossenen Art hat er die Anziehungskraft der Kinoabende prägend mitgestaltet.“

Nacht Tod von Freisinger Lehrer: Gedenkfeier an der Schule

Geprägt hat er auch das Camerloher-Gymnasium in den 25 Jahren, in denen er dort unterricht hat. Umso betroffener sind dort nun die rund 900 Schüler und knapp 90 Lehrkräfte. „Gerade im Kollegium pflegte er mitunter tiefe Freundschaften“, berichtet Schulleiterin Bliese.

Um seiner zu gedenken, wurde am Gymnasium an der Wippenhauser Straße ein Trauerraum eingerichtet. Zu einem späteren Zeitpunkt soll in der Schule auch eine Gedenkfeier stattfinden, um an Thomas Schmölz zu erinnern – und an die Spuren, die er bei so vielen Schülern, Lehrern und Eltern hinterlassen hat.

