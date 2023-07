Beerdigung wird zum Albtraum: „Der Sarg liegt schräg im Grab“ - Bestatter schaufeln dennoch Erde drauf

Ruhestätte musste wieder geöffnet werden

+ © Eser „Eine Beerdigung soll würdevoll sein“, sagt Rosmarie F. aus Freising. Bei der Bestattung ihrer Mutter sorgt ein „bedauerlicher handwerklicher Fehler“, so das verantwortliche Unternehmen mymoria, dafür, dass die Tochter selbst lange keine Ruhe findet. © Eser

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manuel Eser schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei einer Beerdigung in Attaching kommt es zu einem fatalen Fehler. Sollte er vertuscht werden? Das glaubt die Tochter der Toten – und warnt andere.

Freising – Am Tag, als ihre Mutter in Attaching beerdigt wird, hat Rosmarie F. trotz aller Traurigkeit ein gutes Gefühl. 95 Jahre ist ihre Mama Elfriede Z. alt geworden, ein gesegnetes Alter. Und obwohl die Landwirtin zuletzt pflegebedürftig war und nicht mehr aus dem Haus konnte, war sie doch keinen einzigen Tag allein. „Und auch als sie im Sterben lag, sind alle ihre Kinder zu ihr gekommen“, berichtet die 68-jährige Freisingerin. „So konnte meine Mama friedlich einschlafen“

Ihre Wünsche für die Beerdigung hat Elfriede Z. klar formuliert. So hat sie beispielsweise eine Erdbestattung verfügt. Auch die Kleidung für ihre letzte Reise hat sie festgelegt. Für die Organisation der Beerdigung engagiert Rosmarie F. das Freisinger Bestattungshaus. „Die sind mir empfohlen worden“, erzählt sie. Eine gute Empfehlung. „Sie haben alle Wünsche meiner Mutter erfüllt.“

„Der Sarg liegt schräg im Grab“

Bei der Beerdigung am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, verzichtet die Familie darauf, dabei zu stehen, während der Sarg abgesenkt wird. „Das wollte ich nicht“, sagt Rosmarie F. „Das wäre zu traurig gewesen: zu sehen, wie sie in die Erde kommt.“ Also wird der Sarg erst abgelassen, als die Trauergemeinschaft den Friedhof bereits verlassen hat und auf dem Weg zur Kremess ist.

Verantwortlich für die Beisetzung am Friedhof ist nicht das von Rosmarie F. engagierte Freisinger Bestattungshaus, sondern die Anton Wimmer Bestattungen. Seit einiger Zeit ist das ehemalige Traditionshaus eine Zweigstelle der deutschlandweit agierenden mymoria GmbH. Sie hat die bestehenden Verträge mit den Freisinger Friedhöfen übernommen und ist daher zu diesem Zeitpunkt – im Dezember 2022 – auch für die Bewirtschaftung des Friedhofs im Ortsteil Attaching verantwortlich – als sogenannter Erfüllungsgehilfe des Kirchenamts. Damit ist das Unternehmen für die Aushebung des Grabs ebenso zuständig wie für die Absenkung des Sargs und die Schließung der Ruhestätte.

Als Rosmarie F. nach der Kremess noch mal zum Friedhof zurückkehrt, sieht sie ein geschlossenes Grab, das mit Blumen geschmückt ist. Alles wirkt friedlich. „Von außen hat man nicht bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe mir gedacht: Jetzt haben wir das gut zu Ende gebracht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Doch das ist ein Irrtum. Direkt nach Weihnachten, am 27. Dezember, klingelt bei Rosmarie F. das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Oliver Wolfhard, der Betriebsleiter des Freisinger Bestattungshauses. „Er hat mir gesagt: ,Ich muss Ihnen was erzählen: Der Sarg liegt schräg im Grab und ist wahrscheinlich gebrochen. Wir müssen das Grab nochmal aufmachen.’ Ich bin aus allen Wolken gefallen.“

Auf FT-Anfrage bestätigt Wolfhard den Anruf. Er berichtet, dass einer seiner Mitarbeiter bei der Zeremonie dabei war. „Das machen wir in der Regel immer so, damit die Kunden bei der Beerdigung einen Ansprechpartner haben.“ Und so bekommt sein Angestellter mit, wie es bei der Absenkung des Grabs offenbar zu einem folgenschweren Malheur kommt.

„Mein Mitarbeiter hat mich ganz aufgeregt angerufen und mir mitgeteilt, dass die vier Beauftragten von mymoria das Grab schließen, obwohl der Sarg schief drinhängt. Er hat ihnen noch zugerufen: ,Hört auf, das könnt ihr nicht machen.’“ Doch die hätten geantwortet, dass es ihnen pressiert. Wolfhards Mitarbeiter hat nicht das Mandat, die Aktivitäten zu stoppen. Das einzige, was ihm bleibt: Er fotografiert den schief liegenden Sarg im Grab. Als Rosmarie F. von der Trauerfeier kommt, sind die mymoria-Bestatter schon weg. Gesagt hat ihr keiner etwas.

„Eine Verkettung unglücklicher Umstände“

„Das war ein sehr bedauerlicher handwerklicher Fehler“, räumt Hans Falk, Pressesprecher von mymoria, auf FT-Nachfrage bei einem Pressegespräch ein. Und André Weiß, der zuständige Betriebsleiter, fügt hinzu: „Das ist alles sehr unglücklich gelaufen.“ Aufgrund der beengten Lage auf dem Friedhof sei das Grab nicht zu klein, aber eben doch knapp bemessen worden. „Umso genauer und synchroner muss man in einer solchen Situation den Sarg ablassen.“ In diesem Fall aber sei der Sarg auf einer Seite ein Stück weit aus dem Gurt gerutscht, und schon sei das Unglück geschehen. „Eine Verkettung unglücklicher Umstände.“

Was die mymoria-Vertreter jedoch bestreiten: dass das Problem vor Ort von den Mitarbeitern ignoriert worden sei. „Da sich die Verkantung auch nach intensiven Versuchen nicht lösen ließ und eine andere Lösung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, sahen sich unsere Mitarbeiter gezwungen, das Grab zu schließen“, teilt Falk mit, und Weiß ergänzt: „Vier Personen können mehr als 120 Kilogramm Gewicht, das sich verkantet hat, nicht einfach und sicher mit Muskelkraft aus dem Grab hieven. Dafür braucht man schweres Gerät, und das hatten wir nicht vor Ort.“

Aus der Sicht von Weiß bestand am Tag der Beerdigung kein Grund, „in Panik zu verfallen“. Mymoria sei zeitnah im Austausch mit dem Kirchenamt gestanden. „Aufgrund der Feiertage war dies jedoch nur eingeschränkt möglich. Am 5. Januar wurde das weitere Vorgehen besprochen. Der Sarg sollte nach Abtragung ausschließlich aus dem Grab gehoben und anschließend ordnungsgemäß wieder in dieses abgelassen werden. Nach Absprache zwischen dem Kirchenamt und der mymoria GmbH wurde vereinbart, dass das ab dem 1. Januar 2023 für die Bewirtschaftung des betreffenden Friedhofs zuständige Bestattungsunternehmen die erforderlichen Korrekturen vornehmen sollte.“ Das ist das Freisinger Bestattungshaus, nachdem mymoria die Aufgabe als Erfüllungsgehilfe zum Jahresende abgegeben hat.

„Dringend korrekturbedürftige Mängel“

Die Kirche stellt die Angelegenheit allerdings anders dar. Demnach wurde die Kirche nicht von mymoria auf den Missstand im Grab aufmerksam gemacht. Auch die Einigung kam demnach erst später zustande als von mymoria angegeben.

Das jedenfalls teilt Stadtpfarrer Daniel Reichel dem FT mit, der die Stellungnahme der Kirche unterzeichnet hat: „Am 27. Dezember 2022 hat die Friedhofsverwaltung im Pfarrbüro Bilder erhalten, die darauf hinwiesen, dass die Beisetzung dringend korrekturbedürftige Mängel aufwies. Das Pfarrbüro kontaktierte daraufhin zur Klärung des Sachverhalts die Firma mymoria sowie die Verwaltungsleitung. Diese trat zur rechtlichen Beratung mit dem Erzbischöflichen Ordinariat und dem Gesundheitsamt in Kontakt. Am 29. Dezember lagen der Verwaltungsleitung die Informationen und Genehmigungen vor, die zur Korrektur der Bestattung notwendig waren.“

Weiter berichtet der Stadtpfarrer: „Am 30. Dezember kontaktierte die Verwaltungsleitung dann mymoria mit der Aufforderung, diese Mängel zu prüfen und zu beheben. Am 1. Januar wurde mymoria von der Friedhofsträgerin eine Frist bis zum 10. Januar gesetzt, bis zu deren Ende die Arbeiten abgeschlossen sein sollten. Dies erfolgte jedoch nicht. Nach einer erneuten telefonischen Ansprache am 10. Januar durch die Verwaltungsleitung der Friedhofsträgerin beauftragte mymoria schließlich das Freisinger Bestattungshaus damit, die Beisetzung am 18. 1. zu korrigieren. Dies geschah zum geplanten Termin in Anwesenheit der Verwaltungsleiterin.“

„Sie bekommt es zum Glück nicht mehr mit“

Bei der Graböffnung am 18. Januar ist Rosmarie F. nicht dabei. Die Kirche habe ihr davon abgeraten. „Tun Sie sich das nicht an, haben sie mir gesagt!“ Ein Gedanke hilft ihr dabei, die Situation zu ertragen: „Letztlich sind das nur noch Überreste, die Mama ist irgendwo anders. Sie bekommt es zum Glück nicht mehr mit.“

Den Sarg „nur“ herauszuheben und neu einzusetzen, ist indes nicht mehr möglich gewesen, berichtet Wolfhard. „Er war bereits komplett gebrochen. Uns ist nichts anderes übrig geblieben, als ins Grab zu steigen, die Überreste in ein Leichentuch zu hüllen und in einen anderen Sarg umzubetten.“

Bei der Graböffnung stellt Wolfhard fest, dass die Bestatter von mymoria offenbar noch einen Fehler begangen haben. „Der Sarg lag falsch herum im Grab – mit dem Kopf am Fußende.“ Die anwesende Verwaltungsleiterin Anna Weidenbacher spricht den Mitarbeitern des Bestattungshauses ein großes Lob aus: „Sie haben die Arbeiten sehr würdevoll und umsichtig ausgeführt.“

„Ich hätte das Problem sofort gelöst“

Wie hätte Wolfhard es gemacht, wenn er vor der Situation eines verkanteten Sargs gestanden hätte? „Ich hätte keinesfalls das Grab geschlossen, sondern das Problem sofort gelöst. Auch oder gerade am Nachmittag vor Weihnachten, weil klar ist, dass alles andere einfach viel mehr Arbeit und Komplikationen nach sich zieht.“ Im Übrigen hätte man dazu das „schwere Gerät“ vor Ort verwenden können: „Der Bagger, der auch zum Ausheben des Grabs benutzt wurde – mehr hätte es nicht gebraucht, den Sarg herauszuheben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für Rosmarie F. ist klar: Genau so, wie von Wolfhard geschildert, hätte sie sich den Umgang mit der misslichen Situation gewünscht. „Eine Beerdigung soll würdevoll sein. Und zum richtigen Rahmen gehört bestimmt keine Exhumierung.“

Auch deshalb bewegt sie der Vorgang ein halbes Jahr später immer noch. Weil ihr viele Fragen zu dem Vorfall erst nach und nach gekommen seien, habe sie sich außerdem immer wieder mit Bekannten aus Freising ausgetauscht. Dabei habe sie festgestellt, dass auch andere schlechte Erfahrungen mit mymoria gemacht hätten. Deshalb habe sie sich dazu entschieden, ihren Fall publik zu machen.

Vertuschung? - „Das wäre gar nicht möglich“

Sie habe Verständnis, dass kein Hinterbliebener, der schlechte Erfahrung mit Bestattern mache, zur Presse gehe, sagt Rosmarie F. „Nach einer Beerdigung ist man froh, es hinter sich zu haben. Da will man, dass Ruhe einkehrt und nicht alles nochmal aufrollen.“ Aber für sie steht auch fest: „Wenn Missstände nicht öffentlich gemacht werden, dann weiß ja keiner Bescheid.“ Rosmarie F. glaubt nicht, dass mymoria das Grab noch mal geöffnet hätte, wenn nicht der Mitarbeiter vom Freisinger Bestattungshaus dabei gewesen wäre.

Dem widerspricht mymoria. Selbstverständlich habe man nichts vertuschen wollen. „Das wäre gar nicht möglich“, betont Weiß. „Schließlich lagen mit der Grabschalung zirka 140 Kilo Eisen im Grab. Spätestens, wenn sich das Grab gesenkt hätte, wären die Schalungen und der Sarg zu sehen gewesen.“

Warum aber hat mymoria dann, wie es der Stadtpfarrer geschildert hat, nicht auf die von der Kirche gesetzte Frist reagiert? „Das stimmt so nicht“, erklärt Falk. „Am 5.1. wurde die konkrete Vorgehensweise mit Herrn Weiß abgestimmt. Am 10.1. hat man sich nach dem Termin erkundigt, den wir aber noch nicht nennen konnten – wegen Abstimmungen mit dem Freisinger Bestattungshaus.“

„Entweder lügen oder um Verzeihung bitten“

Was Rosmarie F. auch umtreibt: „Überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber schnell-schnell kann man bei diesem Job einfach nicht machen. Und wenn ich etwas verbocke, dann muss ich mich dafür zumindest entschuldigen. Aber von mymoria kam nichts. Dabei will ich nur einen friedlichen Abschluss – für mich und meine Mutter.“

Wolfhard pflichtet ihr bei: „Wenn einem Bestatter so etwas passiert, kann man es nicht mehr gut machen. Es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: entweder zu lügen oder um Verzeihung zu bitten. Für welche Möglichkeit man sich entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen. Aber für mich gilt, ich möchte mir morgen im Spiegel noch ins Gesicht schauen können.“

Dem FT gegenüber erklärt mymoria zunächst, dass eine Kontaktaufnahme mit den Angehörigen bedauerlicherweise aufgrund des fehlenden Mandats nicht möglich gewesen sei. Man sei nicht Auftragnehmer der Familie gewesen. Auf nochmaliges Nachhaken des Freisinger Tagblatt bei einem Gespräch Mitte Juni erklären die mymoria-Vertreter ihre Bereitschaft dazu, Rosmarie F. doch noch zu kontaktieren. Es passiert – nichts.

„Dafür stehe ich nicht zur Verfügung“

Zwei Tage vor Veröffentlichung des Textes, als mymoria bereits weiß, wann der Artikel erscheinen soll, nimmt das Unternehmen doch noch Kontakt mit Rosmarie F. auf – allerdings sind es weder Falk noch Weiß, die mit der Freisingerin sprechen, sondern eine weitere Vertreterin des Unternehmens.

„Eine Entschuldigung habe ich nicht bekommen, bin aber zu einem Gespräch eingeladen worden“, berichtet Rosmarie F. dem Freisinger Tagblatt. Das lehnt sie aber ab. Für sie ist es dazu inzwischen zu spät. „Jetzt kurz vor Veröffentlichung eines Artikels noch Schadensbegrenzung betreiben zu wollen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.“